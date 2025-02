Smjena Uprave Hrvatskih šuma prilika je za clean start

Smjena HDZ-ovih kadrova Dujića, Sabljića i Fazekaša pokazuje koliko je situacija u vladajućoj koaliciji nestabilna. Premijer Andrej Plenković ih je žrtvovao da bi spasio koaliciju. Ipak, puno je posla pred novom Upravom kompanije, ne samo oko sređivanja vlastitih redova, nego i oko suradnje s drvno-prerađivačkim sektorom

Smjena Uprave Hrvatskih šuma (HŠ), predsjednika Nediljka Dujića i članova Ante Sabljića i Igora Fazekaša (svi HDZ-ovci), signal je da premijeru Andreju Plenkoviću koalicija visi o tanjoj niti nego što on to želi priznati. S druge strane, možda je to prilika ne samo za temeljitu istragu oko mogućih kriminalnih radnji, nego i za temeljitu reviziju primjene Pisma razumijevanja kojeg je 15. prosinca 2017. ta državna kompanija potpisala s Udruženjem drvoprerađivača HGK.

To Pismo razumijevanja već dugi niz godina kao da je mrtvo slovo na papiru, barem prema onome što o njegovoj primjeni misle neki drvoprerađivači poput Nikole Požgaja, vlasnika Požgaj grupe. Ideja je bila da se prodajom trupaca, pojednostavljeno rečeno, namire prije svega oni s najvećim stupnjem finalizacije proizvoda, a svoj dio dobivali bi i oni s najnižim stupnjem. No svi su u tom lancu nezadovoljni, od finalista, pa do sjekača greda, pa je Požgaj nedavno za Lider rekao da je najbolje ne obnavljati Pismo razumijevanja koje istječe krajem 2027., zalažući se da svi kupuju trupce prema tržišnoj vrijednosti.

U Hrvatskim šumama su nam pak tada rekli da su ‘sve odredbe Pisma razumijevanja poštivali, što je uostalom, nakon opsežnih provjera, potvrdila i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja svojim Rješenjem‘. U toj državnoj kompaniji tvrde da su ‘uvijek prema svim poslovnim partnerima postupali jednako, odnosno sukladno ujednačenim kriterijima‘. Ipak, da nešto ne štima u provođenju tih kriterija potvrdili su tada i u Šumama kada su napisali slijedeće: ‘U vrijeme kad je potpisano, prije otprilike sedam godina, Pismo razumijevanja bilo je dobro rješenje za sve uključene strane. Međutim, kako vrijeme prolazi, uviđamo da je krajnje vrijeme da se počne razgovarati o novom modelu poslovnog odnosa između drvne industrije i Hrvatskih šuma te da se počne ispitivati praksa EU za godišnje ugovorne modele.‘

No iako prozivan od finalista, prije svega Požgaja, da Hrvatske šume njemu i drugim proizvođačima poluproizvoda izlazi u susret, Ivić Pašalić (navodni predvodnik druge struje među drvoprerađivačima) i sam je prozivao Upravu na čelu s Nediljkom Dujićem. Kulminiralo je to 4. listopada prošle godine oko 12 sati kada je Uprava HŠ-a donijela odluku da se zabranjuje isporuka svježe sirovine (trupaca) svim kupcima. Njezin je cilj bio pojačati pritisak na kupce trupaca da kupuju robu koja je znatno oštećena nakon olujnog nevremena u srpnju 2023. u Slavoniji, što je zazvonilo na uzbunu u drvoprerađivačkoj industriju. Ali isti dan oko 17 sati, gotovo sigurno pod političkim pritiskom, Dujić i društvo povukli su tu odluku iako je poslije, kako doznajemo iz kompanijskih redova, postignut nekakav kompromis da pri kupnji svježe sirovine drvoprerađivači ipak uzmu i nešto oštećene.

Kako pomiriti zaraćene strane

Dakle, problem nije samo navodni kriminal kojeg tek treba otkriti (USKOK istražuje neke slučajeve), nego novu Upravu čeka još jedan vrlo težak zadatak – kako pomiriti zaraćene strane u drvoprerađivačkoj industriji. Sama činjenica da je još uvijek aktualna Uprava u listopadu prošle godine Lideru priznala da postoje određene manjkavosti u primjeni Pisma razumijevanja jasno govori u prilog tome da preraspodjela trupaca nije najbolje odrađena zadnjih nekoliko godina.

Kako je u poslovanju Hrvatskih šuma prema uvriježenom shvaćanju primarno to da bude servis drvno-prerađivačkoj industriji, a ne da ostvari što veći profit, nova bi Uprava u tom smislu trebala sama već sad inicirati nove sastanke s Udruženjem drvoprerađivača HGK kako bi se iz analize dosadašnje primjene Pisma izvukle pouke i jasnije postavili kriteriji tko ima prednost pri kupnji trupaca. Ili pak da se analizira i opcija da sve ide na tržište, pa da se trupci (na godišnjoj razini) kupuju onoliko koliko vrijede (kao kad, primjerice, tvrtke kupuju struju).

Osim toga, kompaniji treba temeljito tehnološko restrukturiranje, ne samo zato što nema dovoljno zaposlenih, nego i zbog toga što nema ni dovoljno mehanizacije da nadomjesti manjak ljudi, što se posebno pokazalo nakon katastrofalnog nevremena u srpnju 2023. kada je gotovo pa uništen spačvanski hrast lužnjak, zbog čega se moralo angažirati vanjske kooperante čija je cijena izvlačenja trupaca u tom trenutku bila dosta visoka.

Čašica i janjetina

To je tek vrh sante leda s kojim će se suočiti nova Uprava. Ima tu još puno posla da se kompanija, koja posluje profitabilno ponajprije zato što je praktički monopolist, dovede u red. Zato je jako važno da (barem) ovaj put Vlada, odnosno Ministarstvo poljoprivrede ne poklekne pod pritiskom raznih lobija, kao što se to gotovo redovito dešavalo do sada te da zaista pokuša pronaći menadžere koji će znati prepoznati i interes Hrvatskih šuma, ali i interes drvoprerađivača. Ili da budemo jasniji, nova Uprava ne bi trebala slušati niti jedan lobi, ali ne bi se trebala ponašati ni kao nekadašnji predsjednik Uprave za vrijeme Vlade Zorana Milanovića - Ivan Pavelić kojeg doduše nije ‘izabrao‘ niti jedan lobi, ali koji je sve podredio ostvarenju što većeg profita. Ni to nije najbolje rješenje.

No smjena HDZ-ovih kadrova Dujića, Sabljića i Fazekaša ujedno pokazuje koliko je situacija u vladajućoj koaliciji nestabilna. Smijeniti Upravu jedne takve kompanije koja je uvijek važila i kao ‘bankomat za stranačke poduzetnike i kadrove‘ i biti ipak spreman predati funkciju čelnog čovjeka koalicionom partneru, a možda i cijele Uprave (iako vjerovatno ne), sugerira da je Plenković odlučio žrtvovati dio stranačkih resursa kako bi opstao na vlasti.

Do sada je svaki takav njegov manevar uspio, a bilo ih je (sjetimo se samo kada je HNS pridobio za koalicijskog partnera, što je do tada bilo nezamislivo), pa će mu vjerojatno uspjeti i ovaj put. Majstor preživljavanja nije bez razloga već devet godina na čelu Vlade, no kad je tako, da ponovimo, bilo bi dobro da koalicijski partneri, u prvom redu HDZ i Domovinski pokret, zagriju stolicu i uz čašicu ili dvije i malo janjetine dogovore tko bi bio najbolji za obavljanje zadataka koji neminovno čekaju novu Upravu.