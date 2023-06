Unatoč zabranama EU i dalje financira Huawei u kritičnim tehnološkim projektima

Kako se pokazalo, Europska unija aktivno financira Huaweijeva istraživanja u području telekomunikacijskih tehnologija i komunikacijskih sustava iduće generacije unatoč činjenici da su neke zemlje EU-a uvele sankcije protiv kineske tvrtke, zabranjujući ili ograničavajući korištenje Huaweijeve opreme u svojim telekomunikacijskim mrežama, piše FT.

Huaweijev angažman u brojnim projektima je od velike važnosti, od umjetne inteligencije do obećavajućih 6G mreža i računalstva u oblaku iako službeni Bruxelles inzistira na strožim restrikcijama za tvrtku zbog sigurnosnih razloga.

Kako doznaje The Financial Times, Huawei danas sudjeluje u 11 projekata u okviru vodećeg EU programa Horizon Europe, primajući do 14 posto sredstava za svaki projekt u ukupnom iznosu od 3,89 milijuna eura. Važnije od novca je činjenica da sudjelovanje u takvom programu zapravo omogućuje Huaweiju da bude u središtu istraživačko-razvojnih aktivnosti EU-a, unatoč činjenici da oko trećina zemalja EU-a istiskuje ‘visokorizične dobavljače‘ iz 5G infrastrukture i projekata.

Jeroen Groenewegen-Lau, voditelj znanosti, tehnologije i inovacija na njemačkom Mercator institutu za kineske studije, rekao je da je odabir Huaweija za projekte koji uključuju osjetljive tehnologije bio ‘nevjerojatan‘ te da je iznenađen da ovaj odabir nije podigao uzbunu tijekom procesa biranja.

Huawei osigurava infrastrukturnu opremu i AI platforme za istraživačke projekte koje podržava EU, uključujući programe povezane s kvantnim senzorima, autonomnom vožnjom i drugim industrijama. Neki analitičari upozoravaju da bi uplitanje tvrtke moglo potkopati europsku informacijsku sigurnost te osujetiti namjeru EU-a da ostane samoodrživi entitet sposoban za razvoj kritične tehnološke infrastrukture. Mnogi europski stručnjaci pitaju se zašto se nije oglasio alarm u fazi odlučivanja o sudjelovanju Huaweija.

Teško bez Huaweija

Danska, Švedska i Portugal najnovije su zemlje koje razmatraju mjere za ograničavanje ili već ograničavaju sudjelovanje Huaweija u njihovim 5G mrežama, a Europska komisija je nedavno upozorila da će možda biti potrebno usvojiti jedinstvena pravila za ograničavanje sudjelovanja visokorizičnih tvrtki u 5G projektima, ako lokalne samouprave same ne postrože zakone.

Prema nekim stručnjacima, tekuća suradnja pokazuje da Europa neće moći u potpunosti napustiti interakciju s Huaweijem u skoroj budućnosti. Uz 11 projekata Horizon Europe u kojima je Huawei dobio sredstva, tvrtka je sudjelovala i u drugim programima koji nisu dobili bespovratna sredstva EU-a. Sam Huawei je izvijestio da je tvrtka sudjelovala u više od 30 EU projekata povezanih s istraživanjem i razvojem od 2007.

Jedan od projekata uključuje istraživanje za izgradnju okvira visoke sigurnosti vezane uz autonomne automobile. Američki proizvođač čipova Intel, japanski dobavljač automobilskih dijelova Denso i Stellantis, četvrti po veličini svjetski proizvođač automobila, također su partneri u tom projektu.

Thanassis Giannetsos, koordinator projekta, rekao je da Huawei ima ‘stručnost‘ da podupre cilj konzorcija da izgradi metodologiju za buduću autonomnu vožnju.

- Svjesni smo da bi neke tvrtke i njihovi kupci mogli imati zabrinutosti zbog sudjelovanja Huaweija, ali o tome se već raspravljalo u fazi prijedloga - rekao je.

Tvrtka je dodala da su njenu uključenost u Horizon Europe neovisno procijenili razni paneli stručnjaka koje je odabrala EU i da je Huaweijevo sudjelovanje službeno odobreno.