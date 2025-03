Val renovacija: Čak 35 milijuna zgrada u redu za obnovu do 2030.

Planovi EU-a za energetsku revitalizaciju stambenog fonda kažu da će cijelo drugo desetljeće članstva RH u EU-u proći u znaku radova

Skele na ulicama, prometne gužve, teška mehanizacija u pogonu – sve to pokazuje da je potresna obnova u tijeku. I nije blizu kraju. A ambiciozni planovi Europske unije za energetsku revitalizaciju stambenog fonda i poslovnih objekata naznačuju da će cijelo drugo desetljeće članstva Hrvatske u EU-u proći u znaku radova. Naime, ciljevi EU-a u zgradarstvu takvi su da će zahtijevati 243 milijarde eura godišnjeg ulaganja do 2050., kad bi sve zgrade u Europi trebale biti uređene ili sagrađene tako da budu dekarbonizirane i energetski učinkovite.

Za Hrvatsku bi, prema prijašnjim planovima s početka ovoga desetljeća, bilo potrebno barem 1,3 milijarde eura na godinu. Taj će se ciljani iznos, sigurno, povećati nakon što se nacionalni ciljevi usklade s revidiranim europskim. Cijeneći domaća iskustva u obnovi, potresnoj, poslijeratnoj i onoj kulturne baštine, lako je predvidjeti da će i taj zgradarski pothvat biti spor i skupocjen, ali na koncu ipak potreban i koristan.

Minimalni standardi

Novi europski ciljevi za zgrade čvrsto su povezani sa Zelenim planom klimatske neutralnosti EU-a do 2050., odnosno dekarbonizacijom, koji uvelike ometaju zastarjele i neučinkovite zgrade jer su izvor stakleničkih plinova zbog neučinkovite potrošnje energije. Zato je EU, nakon što je najprije 2024. donio Direktivu o energetskoj učinkovitosti zgrada, uspostavio Standarde minimalne energetske učinkovitosti (MEPS), koji na drukčiji način mjere efikasnost zgrada nego prije.

– Za stambene zgrade neće se gledati smanjenje primarne energije pojedinačno, po zgradi, nego svaka država članica treba utvrditi nacionalnu putanju za progresivnu obnovu fonda stambenih zgrada u skladu s nacionalnim planom i ciljevima za 2030., 2040. i 2050. navedenima u nacionalnom planu obnove zgrada te radi pretvorbe nacionalnog fonda zgrada u fond zgrada s nultim emisijama do 2050. Nacionalna putanja za progresivnu obnovu fonda stambenih zgrada izražava se kao smanjenje prosječne primarne energije cijelog fonda stambenih zgrada u kilovatsatima po četvornome metru na godinu od 2020. do 2050., i to tako da se smanji za najmanje 16 posto do 2030. i za najmanje od 20 do 22 posto do 2035. u odnosu na 2020. S obzirom na to, zasigurno će trebati više ulagati u energetsku, odnosno sveobuhvatnu obnovu zgrada, i to ne samo nepovratnim sredstvima iz EU-a nego i različitim financijskim instrumentima, ESCO-ovim modelima obnove, bankovnim kreditima i drugim financijskim modelima – rekao nam je Marko Zlonoga, voditelj Odjela zgrada u REGEA-i.

Ti ciljevi trebali bi se postići u sklopu europskoga ‘Vala obnove‘ (Renovation Wave) koji bi do 2030. trebao obuhvatiti i učinkovitije urediti čak 35 milijuna zgrada. Za to bi trebalo najmanje udvostručiti nezavidnu stopu obnove zgrada u EU-u od tek jedan posto na godinu, a stopu dubinske obnove, kojom se postiže do 60 posto energetskih ušteda, trebalo bi podignuti i petnaest puta više jer se danas takva obnova provodi na samo 0,2 posto zgrada. To bi trebalo ublažiti i energetsko siromaštvo u Europi u kojoj se neučinkovito grije čak četrdeset milijuna ljudi.

Zamjena grijanja

Zastarjeli sustavi koji troše skupa fosilna goriva i ne iskorištavaju ih do prihvatljive mjere obnovom zgrada trebali bi biti zamijenjeni učinkovitijim sustavima grijanja, a smanjit će se i potreba za grijanjem ili hlađenjem.

– Ključan je faktor smanjenje energetskih potreba, što onda znači manje troškove korisnicima. To se postiže ugradnjom učinkovitih tehničkih sustava, a posebno priključivanjem na učinkovite centralizirane sustave, odnosno toplane, te ugradnjom tehničkih sustava koji se koriste obnovljivim izvorima energije – naveo je Zlonoga.

Procjenjuje se da bi troškovi obnove mogli biti od 50-ak eura po četvornome metru za laganu i jednostavnu obnovu do oko 330 eura za dubinsku, pri čemu jednostavna štedi do 30 posto primarne energije, a dubinska bi trebala 60 posto i više

Za energetsku obnovu obiteljskih kuća 2024. bilo je na raspolaganju čak 120 milijuna eura, pri čemu su vlasnici kuća oštećenih u potresu mogli dobiti 80 posto prihvatljivih troškova investicije, a ostali 60 posto, s maksimalnim iznosom poticaja od 62.120 eura po projektu. Za revitalizaciju višestambenih zgrada pak potkraj prošle godine osiguran je fond od 101 milijun eura. Naš sugovornik ​istaknuo je da se u sklopu nacionalnih programa s višom stopom sufinancira i sveobuhvatna obnova zgrada koja, osim energetske, obuhvaća i druge elemente, poput unaprjeđenja potresne otpornosti zgrade, sigurnosti u slučaju požara, zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, unaprjeđenja pristupačnosti osobama s invalidnošću i smanjenom pokretljivošću, ugradnje punionica za električna vozila i parkirališta za bicikle te primjene mjera zelene infrastrukture na zgradi i oko nje.

Jednostavna vs. dubinska obnova

Naravno, sve je to prilično skupo. Procjene govore da bi, ovisno o kategorijama obnove, troškovi mogli biti od 50-ak eura po četvornom metru za laganu i jednostavnu obnovu do oko 330 eura za dubinsku obnovu, pri čemu jednostavna štedi do 30 posto primarne energije, a dubinska bi trebala 60 posto i više. Čini se da je najbolje ići na varijantu što veće obnove jer se tako najviše produljuje vijek zgrade, diže njezina vrijednost i smanjuju troškovi upotrebe. A što je isplativije: uložiti u gradnju nove, suvremene zgrade s najvišim standardima ili u obnovu postojeće?

– Za svaki slučaj dobro je napraviti ​ optimalnu troškovnu analizu isplativosti ulaganja u energetsku obnovu u odnosu na gradnju nove zgrade. Međutim, s aspekta kružnoga gospodarenja zgradama, smanjenja emisija CO 2 i klimatske otpornosti te općenito vodeći brigu o očuvanju prostora, obnova i rekonstrukcija postojećih zgrada imaju više smisla, zato se to i potiče i sufinancira sredstvima EU-a. Zajednički nam je cilj da se građevinsko područje što manje širi nauštrb prirodnoga neizgrađenog okoliša, da se što više iskoriste već sagrađene građevine i infrastruktura. Nemojmo zaboraviti da energetska obnova ima i društveni i gospodarski aspekt te da pridonosi transformaciji mjesta u kojima živimo u ljepša, održiva i uključiva – ocijenio je Zlonoga.

Novac za sufinanciranje

Borba protiv energetskog siromaštva ili za ljepši urbani i ruralni okoliš, kako hoćete, morat će, eto, voditi i kroz skupocjenu obnovu zgrada. Na stranu naizgled izdašna sredstva za sufinanciranje (koja, realno, već sad nisu dovoljna i koja će trebati znatno pojačati da se približimo ispunjenju revidiranih europskih ciljeva) – uvjeti za revitalizaciju danas su daleko od idealnih. Energetska obnova zgrada u Hrvatskoj financira se najviše iz europskih izvora, što znači da nedostaju privatne i državne inicijative. Poznat je nedostatak kvalitetnih radnika u građevinskom sektoru, a i birokratski problemi u razvoju ulaganja. Treba li podsjećati na to koliko se u Hrvatskoj čekaju dozvole?

243 milijarde eura godišnjih ulaganja bit će potrebno da se ispuni europski cilj da do 2050. sve zgrade u Europskoj uniji budu uređene ili sagrađene kao dekarbonizirane i energetski učinkovite

No nešto se ipak mijenja. Ako ništa drugo, izmijenjen je Zakon o upravljanju i održavanju zgrada, što je olakšalo postupak donošenja odluka o investicijama za višestambene zgrade umanjivši pragove potrebnih suglasnosti suvlasnika za sve vrste ulaganja u zajedničko vlasništvo. Prijašnje zakonsko rješenje često je bilo zapreka ulaganjima jer bi se nerijetko netko od vlasnika usprotivio obnovi zato što je donosila izgledno povećanje režijskog troška pričuve. Novost je i uvođenje obveze tehničkog pregleda zgrada u Zakon o gradnji, što je odavno trebalo uvesti, jer ako tehnički pregledavamo predmete kojima se koristimo jedan sat na dan, poput vozila, onda je jasno da bismo trebali i one u kojima boravimo mnogo više.

– Dobro je da se napokon počelo regulirati održavanje zgrada, što je bio jedan od ključnih nedostataka svake gradnje i obnove. Osim sveobuhvatnom obnovom zgrada kao dijelom energetske obnove zgrada, Zakonom je regulirano da se unaprjeđenje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu može pokrenuti natpolovičnom većinom suvlasničkih dijelova, kao i ugradnja dizala, zelene infrastrukture, elemenata pametne i održive mobilnosti itd. Još je važno da će se morati provoditi i obvezni tehnički pregledi zgrada tijekom u kojima će se suvlasnici upozoriti na nedostatke zgrade jer su oni odgovorni za njezino održavanje i unaprjeđenje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu u skladu s člankom 150. Zakona o gradnji – primijetio je Marko Zlonoga.

Nacionalni plan

Za ‘Val obnove‘ koji čeka Europu bit će potrebno osigurati i velik novac, ali mora se računati i na birokraciju kao značajku vladavine na kontinentu na kojem živimo. Prije toga će tako države članice trebati izraditi nacrt nacionalnog plana obnove zgrada i dostaviti ga Europskoj komisiji do kraja godine, a ona će ih zatim procijeniti i možda izdati i preporuke kako ga popraviti. Izrada konačnog plana izgledna je do kraja iduće godine.

1,3 milijarde eura na godinu, procijenjeno je početkom desetljeća, trebala bi Hrvatska uložiti da bi poboljšala energetsku učinkovitost. Taj će iznos narasti čim se nacionalni ciljevi usklade s revidiranim europskim

Dotad bi trebala biti osigurana i potrebna sredstva, no sve to vrijeme promatrat ćemo i tijek aktualne obnove od potresa i zabavljati se problemima stanara koji imaju teškoća s ugradnjom klimatizacijskog uređaja jer je njihova ugradnja na pročelja izložena pogledu šetača zabranjena. Iako se zakonodavcu možda čini čudnim, postoje višestambene zgrade koje nemaju dvorište i s obje strane gledaju na ulicu. Nazivamo ih neboderima.