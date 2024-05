Većina nekretnina ne može se prodati po traženim cijenama, vlasnici će ih morati korigirati

Tržište nekretnina je ušlo u novi ciklus – došlo je do usporavanja tržišta koje se ogleda prije svega u padu prometa nekretninama, rečeno je na otvaranju 37. Foruma poslovanja nekretninama, koji se u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Udruženja poslovanja nekretninama HGK održava u Zadru.

Maja Bogović, direktorica Sektora trgovine HGK, istaknula je kako je tržište nekretnina vrlo važan čimbenik za razvoj hrvatskog gospodarstva.

– Hrvatska gospodarska komora i dalje želi biti podrška sektoru pružajući pravovremene informacije o promjenama odluka i regulative, kako bi što kvalitetnije mogli planirati svoje poslovanje, ali i kroz stručne edukacije. Razumijevanje i predviđanje trendova ključno je za usmjeravanje naših strategija i osiguranje održivog rasta i razvoja u ovom dinamičnom sektoru u budućnosti – rekla je Bogović.

Rast kamatnih stopa i pad tržišta u mnogim državama EU, nedovoljna produkcija novih stanova za srednju i nižu platežnu moć kupaca te nerealna očekivanja prodavatelja stanova, prije svega onih starije gradnje, snažno su utjecali na tržište nekretnina.

– Sve to dovelo je do velikog rasta traženih cijena stambenih nekretnina proteklih nekoliko godina. Neodrživost takvog pristupa tržištu se vidi u padu prometa u 2023. godini za čak 6,9 posto i padu kupovine stranaca za 7,1 posto – kazao je Dubravko Ranilović, predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama HGK.

Većina nekretnina, posebno onih rabljenih, na tržištu se ne mogu prodati po traženim cijenama, pa će, mišljenja je Ranilović, vlasnici morati uskoro korigirati cijene ako žele pronaći kupce.

Polarizirano tržište

Tržište nekretnina u Hrvatskoj i dalje je polarizirano. S jedne strane, vrlo je aktivno tržište u Zagrebu i priobalju, dok su u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj potražnja i aktivnosti mnogo manje, osim iznimke u nekoliko većih gradova. Ipak, prema riječima Ivana Bižanovića, dopredsjednika Udruženja, po tom pitanju uočljive su određene promjene.

– Nije to dinamika koju svi priželjkujemo, ali ipak se naziru pozitivni trendovi. O potencijalu tržišta nekretnina u Slavoniji, Lici, Dalmatinskoj zagori i središnjoj Hrvatskoj puno se manje govori, ali on nije zanemariv. Gledajući po regijama, imamo sjajne primjere pozitivnih utjecaja razvoja gospodarstva na sektor nekretnina od turizma do energetike i vjerujemo da će taj trend biti sve vidljiviji – kazao je Bižanović.

Priuštivost stanovanja ključno

U fokusu proljetnog izdanja Foruma nekretnina je i pitanje priuštivosti stanovanja, za koje je rečeno da je jedno od najvažnijih, kako za tržište nekretnina tako i za društvo u cjelini. Rješavanjem ovog pitanja, između ostalog, zaustavio bi se negativan trend iseljavanja stanovništva iz zemlje.

Zaključeno je da će se pitanje priuštivosti morati rješavati uključivanjem više dionika na tržištu, a da iskustva koje imaju posrednici u prometu nekretnina mogu dati dobre pokazatelje za kreiranje stambene politike, koja je nužna za dugoročno rješavanje ovog pitanja.