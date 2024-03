Vlada donijela šesti antiifnlacijski paket vrijedan 503 milijuna eura

Vlada je u četvrtak usvojila šesti paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena, ukupne vrijednosti 503 milijuna eura, kojim osigurava nastavak stabilnosti cijena struje i plina, a nastavlja se i s pomoći umirovljenicima, braniteljima te socijalno ugroženim građanima.

Premijer Andrej Plenković je rekao da su dva osnovna cilja novog paketa zadržavanje niske cijene energije i doprinos smanjenju inflacije.

Za zadržavanja cijena energije u novom paketu izdvaja se 389, a za borbu protiv inflacije 114 milijuna eura.

Produljuje se privremena mjera ograničenja cijena električne energije do 30. rujna ove godine te se cijena ne mijenja. Potrošnja električne energije na koju se neće plaćati povećana cijena od 50 postio ostaje do visine 3000 kilovatsati šestomjesečne potrošnje.

Za poduzetništvo, određuje se cijena radne energije do 250.000 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje električne energije, dok se za razliku potrošene električne energije iznad 250.000 kWh šestomjesečne potrošnje za kupce iz kategorije poduzetništvo primjenjuje ugovorena cijena s opskrbljivačem električne energije. Cijena ostaje 62 eura po kilovatsatu.

Ne mijenja se ni cijena plina. Kupcima u kategoriji kućanstava subvencionira se trošak tako da se na računu koji opskrbljivač plinom isporučuje kupcu, neto iznos cijene za potrošnju energije umanji odnosno da se nadoknadi razlika između cijene 27,7 eura po megavatsatu i cijene utvrđene metodologijom. Kako su se cijene na tržištu stabilizirale oko 27,7 Eura/MWh, očekuje se da će iznos razlike biti bitno manji u odnosu na odluke koje su stabilizirale cijene iz 2022. i 2023. godine. Ako cijena bude manja od 27,7 Eura/MWh, neće se subvencionirati.

Cijena ostaje ista i za toplinsku energiju za 159 tisuća korisnika centralnih sustava.

Ostaje i ograničenje cijena za 30 osnovnih prehrambenih proizvoda.

Pomoć umirovljenicima, braniteljima, socijali

Odlukom o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, najkasnije u ožujku umirovljenicima s mirovinom do 320 eura isplatit će se 160, od 320 do 460 eura 120 eura, a od 460 do 600 eura 80 eura jednokratne naknade. Umirovljenici s mirovinom od 600 do 730 eura dobit će 60, a za one s mirovinom od 730 do 880 naknada će iznositi 50 eura. Mjera se odnosi na 830 tisuća umirovljenika.

Nezaposlenim braniteljima iz Domovinskog rata, korisnicima prava u sustavu skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i sustavu socijalne skrbi, isplatit će se jednokratnih 100 eura.

Radi smanjenja utjecaja porasta cijene energenata na socijalno ugrožene skupine, kojima je utvrđen status ugroženog kupca energenata, produžuje se trajanje roka u kojem se može priznati i obračunavati uvećani iznos naknade za još šest mjeseci, tj. do 30. rujna ove godine.

Do toga dana pružateljima socijalnih usluga smještaja, organiziranog stanovanja, boravka, usluge pomoći u kući - aktivnost pripreme i dostave obroka te udomiteljskim obiteljima osiguravaju se sredstva za naknadu troškova električne energije, toplinske energije i plina.

Naknade za dizel, nadoknada HEP-u

Vlada je u sklopu paketa mjera donijela i Uredbu o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika za razdoblje od

1. travnja 2024. do 31. ožujka 2025. godine. Pravo na nadoknadu imaju osobe koje obavljaju komercijalni prijevoz putnika koje su na temelju odredbi Pravilnika o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika.

Odobrena je nadoknada razlike HEP-u za kupce kategorije poduzetništvo između ugovorene cijene i cijene obračunate kupcima za razdoblje 1. listopada 2022. – 31. ožujka 2023., u iznosu od 547,08 milijuna eura. Odobrenim iznosom izvršit će se prijeboj s dioničarskim zajmom od 400 milijuna eura.