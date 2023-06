Vlatko Roland (Prehnit): Kako pomažemo punjenju općinskih blagajni

Tridesetak hrvatskih općina i gradova već je spoznalo koliko novca od komunalne naknade gubi zbog nesređenih prostornih podataka. Tvrtka specijalizirana za prikupljanje i obradu prostornih podataka preko geodezije, kartografije i IT rješenja nudi digitalnu transformaciju poslovanja lokalnoj samoupravi, ali radi i na drugim projektima i izvan Hrvatske

Razgovor s Vlatkom Rolandom nudi interesantnu zvučnu kulisu u pozadini. Mogli bismo reći čak i buku. Ugodnu buku. Sastoji se od pjeva ptica koji ispunjava njegov zagrebački ured iz vrta do kojeg se nalazi. Tu ugodnu glazbenu pozadinu prekidaju tek pozivi o detaljima nekog novog posla. Iako se već po tome vidi njegova predanost te s velikim entuzijazmom govori o projektima, Roland pomalo netipično za jednog poduzetnika ističe da ga preveliko širenje i rast ne zanimaju. Kada kaže ‘želim prije svega ulagati u ljude, a prevelik rast me ne zanima‘..., recimo, poželite se zaposliti u njegovoj tvrtki Prehnit. Ona se zove po mineralu, lijepom i poznatom po ljekovitom utjecaju. Na ljude, jasno. No, u smislu djelatnosti te tvrtke vrlo ‘ljekovitom‘ i za gradske, općinske te proračune njezinih klijenata.

Naime, Prehnit je specijaliziran u području prikupljanja i obrade prostornih podataka te, još važnije, njihova privođenja svrsi i digitalnoj transformaciji poslovanja. Kako to funkcionira u praksi i kako prikupljeni podaci mogu pomoći u poslovanju, zorno se može vidjeti na primjeru njegova inovativnog projekta evidencije nekretnina pod nazivom ENA.

U čemu je tajna

Tridesetak hrvatskih općina i gradova na svojoj je koži, točnije u svom proračunu, osjetilo kako inovativni tehnološki alati i geografski informacijski sustavi mogu pridonijeti kvalitetnijem upravljanju imovinom, ali i blagajnom. Koliko se novca zbog nesređenih prostornih podataka gubi u komunalnoj naknadi pokazuje primjer Općine Žminj, koja je nakon angažiranja Prehnita povećala prihod po toj osnovi s 1,2 na 1,7 milijuna kuna. Ili, još preciznije, angažiranje te tvrtke isplatilo joj se u manje od godinu dana. Dakle, u čemu je tajna?

– S pomoću dronova kojima se provodi detaljno snimanje iz zraka lociramo nekretnine na određenom području, na osnovi čega se izrađuje 3D model koji je nešto između Google Mapsa i Street Viewa. Dobiveni prostorni podaci se različitim metodama preklapaju s postojećim registrima podataka, koji su uglavnom nepotpuni, neažurni i netočni. Dakle, nakon snimanja dronovima i terenskog rada prikupljanja podataka lokalnim vlastima dajemo cjelovit uvid u to koliko komunalnih naknada ne naplaćuju, a trebali bi. Na nekim mjestima, posebno kada je riječ o udaljenijim naseljima pojedinih lokalnih samouprava, mjestima u koja komunalni redari rjeđe zalaze, prihod je često znao skočiti i više nego dvostruko – objašnjava Roland.

Ime Prehnit tvrtki je dao akademik Bermanec, s kojim je Roland radio na jednom projektu, prema mineralu koji se može naći u Komiži na Visu. Svijetlozelen, lijep, no bez veće je materijalne vrijednosti. Kad je Roland ušao u biznis u Namibiji, saznao je da je mineral prehnit u toj zemlji potkraj 18. stoljeća otkrio burski časnik Prehna

Pomislili bismo da je riječ o ilegalno sagrađenim nekretninama koje su njegovi dronovi ili napredna kartografija otkrili, ali tvrdi da je u većini slučajeva zapravo riječ o tome da većina građana zbog nepoznavanja procedure, pogrešno misleći da je općina jedina adresa gdje trebaju registrirati svoje nekretnine, ne prijavljuju mnogo toga, uključujući i kućne brojeve te promjenu kvadrature svojih nekretnina. Na taj način lokalna uprava ‘živi u mraku‘ bez ideje o stvarnoj situaciji te stoga ne prikuplja komunalne naknade gdje bi mogla i trebala. Zapravo nitko nikoga ne vara, ali se u blagajne lokalnih vlasti ne slijeva iznos koji bi mogao.

Više od karte i Excela

Inovativna rješenja Prehnita koja pune proračune prema svojoj bi definiciji, bez sumnje, mogla biti prozvana najboljim prijateljem općina i gradova. Niz je drugih tvrtki koje se poput njega bave ili geodetskim poslovima ili obradom postojećih podataka ili njihovom analizom. No, Prehnit je specifičan jer radi sve to objedinjeno. Podatke ne nudi samo u Excelu ili na kartama, radi mnogo više.

– Mi se bavimo GIS-om, dakle prikupljanjem i obradom prostornih podataka, imamo svoj IT odjel koji razvija vlastita softverska rješenja, a obavljamo i geodetske poslove. Upravo smo po tome specifični jer se tvrtke obično koncentriraju na samo jedan od ta tri segmenta. Konkretno, na primjeru evidencije nekretnina za lokalnu samoupravu, s pomoću drona snimimo više od 10 tisuća fotografija. Potom ih uspoređujemo s postojećim kartama, katastrom, ali i sa satelitskim i avionskim snimkama. Nadalje, stvarno stanje dodatno provjeravamo s lokalnim poznavateljima situacije, primjerice umirovljenim poštarima. U konačnici naš rad rezultira 3D prikazom realne situacije te jedinstvenom i uređenom bazom podatka koja daje najdetaljniji mogući opis stvarnog stanja na terenu. Naručiteljima dakle nudimo kompletan paket prikupljanja, analize i vizualizacije prostornih podataka – objašnjava vlasnik Prehnita.

Uza spomenuti inovativni proizvod, koji u zadnje vrijeme postaje sve popularniji među čelnim ljudima lokalnih samouprava, Prehnit iza sebe ima podugačak popis različitih referentnih projekata – od karte staništa RH, izrade portala za praćenje invazivnih vrsta, projekta kartiranja Nacionalnog parka Krka s ciljem praćenja rasta sedrenih barijera na tamošnjim brzacima, karti odlagališta otpada, do izrade softverskih aplikacija prilagođenih potrebama korisnika.

Cijelu poduzetničku priču Vlatka Rolanda možete pročitati u digitalnom ili tiskanom izdanju Lidera.