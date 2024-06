Zagrebački obrtnici po svemu sudeći ostali bez Adventa

Prema pisanju portala Obrtnik.hr, na natječaju za izbor izlagača na ovogodišnjem Adventu koji je raspisao Grad Zagreb posao je navodno dobila tvrtka koja je uvoznik kineske robe. Pokaže li se ta informacija točnom, nakon 15 godina, kako navodi taj portal, zagrebački proizvođači tradicionalnih suvenira više neće moći izlagati na za vrijeme Adventa na Trgu bana Jelačića.

Poslali smo upit zagrebačkom poglavarstvu u kojem smo zamolili da nam potvrde ili demantiraju pisanje obrtničkog portala da je posao dobila tvrtka koja je uvoznik kineske robe te da nam odgovore o kojoj je tvrtki riječ. Međutim, iz poglavarstva nam nije ni demantirana niti potvrđena ta informacija, no zato je potvrđeno da je kriterij bio najviša ponuđena cijena.

Riječ je o javnom natječaju za dodjelu četiri lokacije na Trgu bana Josipa Jelačića – mjesta na površinama javne namjene za postavljanje pokretnih naprava za prigodnu prodaju i ugostiteljske usluge za božićne blagdane koji je raspisan 26.travnja ove godine za razdoblje od 27. studenog 2024. do 7. siječnja slijedeće godine. Kako navode u poglavarstvu, 4. lipnja je Povjerenstvo za davanje površina javne namjene u zakup i na drugo korištenje javno otvorilo pristigle ponude, no kako javni natječaj još traje, rezultati će biti objavljeni po njegovom okončanju.

Kriteriji za podnošenje ponude na javni natječaj i odabir najpovoljnije ponude propisani su Odlukom o davanju u zakup i na drugo korištenje površina javne namjene. Navedenom Odlukom propisano je da ponudu može podnijeti fizička osoba obrtnik, pravna osoba, odnosno zajednica ponuditelja, za prigodnu prodaju rukotvorina, suvenira, božićnih ukrasa i domaćih proizvoda. Sukladno spomenutoj odluci, najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja ispunjava uvjete javnog natječaja i sadrži najviši iznos jednokratne naknade koji ne smije biti niži od početnog iznosa naknade – poručili su iz zagrebačkih gradskih službi.

Upravo je taj kriterij najviše cijene, čini se, koštao zagrebačke obrtnike koji prodaju svoje suvenire i druge rukotvorine, jer kao što Obrtnik.hr prenosi riječi jednog obrtnika, nisu imali šanse protiv financijski jačeg ponuđača. Tako je Ivica Milla u ime obrta Tomica Marica, koji je bio na javnom izvlačenju ponuda, rekao da je njihova ponuda bila dvije tisuće eura za kućicu bez drugih troškova, kao i lani. - Ali ovaj put su se javili veći igrači kojima mi mali ne možemo parirati. Ponudili su čak 4.500 eura i naravno dobili na natječaju. Izgubili smo svo troje zagrebačkih proizvođača suvenira. Mi ‘Tomica Marica’, Doris Art vlasnice Doris Koritnik i Butiga Željka Ćosića - izjavio je za Obrtnik.hr Milla.

Dodao je da ‘je sramota da ih se stavlja u isti koš s biznismenima‘, no to je pitanje koje spada u sferu politike i o tome će svoj sud reći birači. Činjenica jeste da su ti obrtnici čuvari tradicionalne izrade zagrebačkih suvenira i drugih rukotvorina koje bi trebalo zaštititi, ali kako su nam rekli u zagrebačkom poglavarstvu, ove godine dodijeljena je površina javne namjene na lokaciji Trg Petra Preradovića, u svrhu održavanja manifestacija: Proljetni sajam na razdoblje od 28. 3. 2024. do 30. 3. 2024., Vrijedne ruke zagrebačkih proizvođača suvenira na razdoblje od 16. 5. 2024. do 19. 5. 2024., te Srčeko zagrebačkih obrtnika na razdoblje od 6. 6. 2024. do 9. 6. 2024., a u sklopu kojih je organizirana i prigodna prodaja tradicijskih proizvoda.

- Grad Zagreb iznimno cijeni i podržava tradicijske obrte. Udruženju obrtnika Grada Zagreba, kako prijašnjih, tako i ove godine neposredno je dodijeljena na korištenje površina javne namjene u svrhu organiziranja manifestacija, u sklopu kojih se organizira prigodna prodaja tradicijskih proizvoda – odgovorili su iz Grada Zagreba.

No, zato će ovogodišnji Advent na središnjem zagrebačkom trgu, po svemu sudeći, proteći bez zagrebačkih obrtnika, pa spomenute već održane manifestacije, čini se, neće moći nadomjestiti taj gubitak.