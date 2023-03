Da, kamatne stope će porasti i u Hrvatskoj. Recesija? Neće je biti

Pišu: Domagoj Mataić i Donatella Pauković

– Da, kamatne stope će porasti u Hrvatskoj. Međutim, imam i dobre vijesti. Vjerujem da će rasti manje nego u drugim europskim zemljama. Likvidnost bankarskog sustava u Hrvatskoj je vrlo visoka što daje ekonomske razloge zašto kamatne stope mogu biti niže. U Hrvatskoj imate regulatorni mehanizam koji održava maksimalne kamatne stope, a također štiti kupce od velikih kamata – objasnio je Mario Žižek, predsjednik Uprave Addiko bank Croatia u panel-raspravi na današnjoj konferenciji Money Motion.

Na pitanje moderatora, ekonomista Vuka Vukovića, hoće li biti recesije, Liana Keserić, izvršna direktorica Raiffeisen banke u Hrvatskoj, Balazs Bekeffy, izvršni direktor OTP banke u Hrvatskoj te Draženko Kopljar, glavni operativni direktor u PBZ banci složili su se da – neće.

– Euro nam daje štit, doduše, ne otporan na metke, nego od makroekonomskih učinaka. Eurozona ima puno sporiji rast kamatnih stopa od zemalja EU koje nisu u eurozoni. Da, kamate su porasle s nulte stope, ali zahvaljujući uvođenju eura imamo vrlo dobru zaštitu. Povrh toga, Schengen i eurozona dat će nam poticaj u turizmu, a budući da je Hrvatska turistička zemlja, to će poticaj i rastu BDP-a – objasnio je Kopljar dodajući da nam euro neće donijeti recesiju.

Keserić se nadovezala da će rast BDP-a biti sporiji, ali da recesija nije upitna, ni u Hrvatskoj, a ni u eurozoni.

Fintech – prijetnja ili prilika?

Na pitanje je li financijska tehnologija, tzv. fintech, prijetnja ili prilika za bankarski sustav, Keserić smatra da s pravim načinom razmišljanja gotovo ništa nije prijetnja, pa tako ni fintech.

Razvoj fintecha tjera banke da budu bolje, fleksibilnije i agilnije, te da otvore um prema željama kupaca, dodao je Žižek, koji fintech definitivno smatra prilikom.

Međutim, od top pet banki u Hrvatskoj, digitalna banka Revolut zauzima drugo mjesto, stoga je to prijetnja, napomenuo je Bekeffy.

– Međutim, za nas je svaka prijetnja i prilika za suradnju – dodao je Bekeffy, uz napomenu da OTP surađuje s fintech tvrtkama.

Gledajući profitabilnost fintech tvrtki, radi se o ‘hypeu‘, rekao je Kopljar. S druge strane, istaknuo je da je prednost fintecha što su mladi, agilni, orijentirani na tehnologiju te se fokusiraju na određene niše. Banke, s druge strane, nude cijeni niz različitih usluga, pa i narodne obveznice, dodao je Kopljar.

– Fintech će doći i zauzeti neke niše, ali banke su tu da ostanu – naglasio je Kopljar.

Svi sudionici panela složili su se da fintech tvrtke podižu ljestvicu konkurentnosti banaka, te ih prisiljavaju na inovacije, no da banke i dalje pružaju esencijalne usluge poput kreditiranja, osobnog bankarstva i štednje.

Svi panelisti naglasili su kako su banke pojam sigurnosti i povjerenje, a fintech tek mora dosegnuti taj nivo.

Uz skladu izraza ‘change is the only constant‘ kojeg je spomenuo Žižek, zaključak je kako će najbolje korisničko iskustvo u konačnici privući najviše korisnika. Fintech industrija u tom dijelu svakako prednjači, te stoga vrši pritisak da banke budu sve fleksibilnije i inovativnije.