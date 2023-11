F.I.R.E. priča Sandre (Tetke) Ferenčak: Kako je dostigla financijsku slobodu i zašto je to nešto najbolje što novac može kupiti

Pretjerano trošenje novca kao da sutra ne postoji, trčanje za robnim markama i najnovijim modelima mobitela te život od plaće do plaće uskoro bi mogli biti stvar prošlosti. Sa sve većim fokusom na financijskoj neovisnosti i dostupnosti finfluencera, razgovori o investiranju i štednji gotovo su neizbježni.

Naravno, posljednjih godina je do izražaja u Hrvatskoj došao i pokret F.I.R.E. (Financial Independence, Retire Early) o kojem je u Finaxovom webinaru govorila i financijska blogerica Sandra (Tetka) Ferenčak.

F.I.R.E. je zapravo pokret ljudi koji su posvećeni programu ekstremne štednje i ulaganja u svrhu ranijeg odlaska u mirovinu nego što bi im tradicionalni proračuni i mirovinski planovi dopuštali.

Ferenčak je ispričala osobnu priču kako netko tko i nije iz financijske struke može postati financijski neovisan, a kako je rekla, gledajući vlastitu karijeru je shvatila kako želi da izgleda njena budućnost pa je prije desetak godina krenula s vlastitom F.I.R.E. strategijom koja joj se itekako isplatila.

– Kada se priča o tom pokretu F.I.R.E. ide se do nekih ekstrema i uvijek se može ići do ekstrema, no cijela ta financijska neovisnost je za mene značila slobodu u kojoj svatko kontrolira svoje vrijeme – rekla je Ferenčak napominjući da svaka osoba tu slobodu može vidjeti u drugom smislu.

I dok se u samom nazivu ovog pokreta spominje rano umirovljenje Ferenčak je ispričala da to nužno ne mora biti cilj jer financijska neovisnost je nešto čemu se treba težiti čak i ako se ne želiš ranije umiroviti.

– Važno je imati izbor ranog umirovljenja i kada si financijski neovisan možeš si to priuštiti. Ista je stvar s uzimanjem pauze. Možeš odabrati uzeti pauzu i posvetiti se sebi ili svojoj obitelji i zato je važno da se na toj financijskoj neovisnosti radi jer je cilj imati izbor – objasnila je Ferenčak koja je spomenula i da bi drugačiji naziv možda popularizirao pokret kod mlađe generacije s obzirom da većina mladih ne razmišlja o dalekoj budućnosti dok se one nešto starije generacije prisjećaju u čemu su sve griješili i kako su možda mogli bolje.

– Jedan resurs koji ne možemo vratiti je vrijeme, a financijskom neovisnošću dobivamo izbor da izaberemo što ćemo napraviti s vremenom koji je resurs koji je iznimno limitiran, netko od nas ima više vremena, a netko manje i iz tog je gledišta iznimno važno da ljudi percipiraju i da krenu razmišljati o tome da nemaju neograničeno vrijeme – izjavila je financijska blogerica u webinaru koja je poručila i da je financijska sloboda za nju nešto najbolje što novac može kupiti.

I sama se vodila piramidom financijske neovisnosti prema kojoj većina hrvatskih građana živi pri dnu, odnosno ulaze u dugove, minuse i slično, ali, kako je napomenula i sama Ferenčak, mnogo je onih koji ne moraju biti na toj razini.

– Ja sam si dala u zadatak pokriti životne troškove, a ostalo da bude za mene i za moju obitelj – objašnjava Ferenčak koje je do ideje financijske slobode došla zbog preopterećenja poslom i to u 40-ima.

Upravo zato je poručila da se ne treba govoriti ‘moje je vrijeme prošlo‘ jer za većinu ljudi je to moguće i važno postići u bilo kojoj životnoj dobi samo se trebaju informirati i oformiti vlastitu strategiju.

– Stvaranje navike je važna stvar i kad kreneš investirati i shvatiš da to možeš navučeš se. Zato prihodi ne trebaju biti prepreka, samo treba krenuti – kazala je Ferenčak naglašavajući da ovo sigurno nije put koji se prevaljuje preko noći te je važno ne skrenuti s njega ako je krajnji cilj stvarno financijska sloboda.

Dvije su zablude o F.I.R.E. pokretu prema Ferenčak, jedna je to da se moraš jako uskraćivati i to demotivira, a druga da ljudi koji teže prema pokretu nisu zadovoljni vlastitim poslom i da teže prema ranom umirovljenju.

– Kao što sam rekla, suština F.I.R.E.-a nije umirovljenje, ponekad imaš poslove koje voliš, a ponekad radiš one koje ne… Ja sam odlučila da neke stvari koje ne volim neću raditi i financijska sloboda ti znači da si slobodan u pregovaranju, imaš alternativu, pa ja sada mogu reći da radim samo poslove koji mi se sviđaju – rekla je financijska blogerica koja je izjavila i da je nekakav minimum 20 posto primanja uštedjeti, no sve ovisi o visini primanja, životnim troškovima i fazi života. Jer naravno, ne može netko s minimalnom ili studentskom plaćom odvojiti jednako kao netko s višim primanjima.

– Lifestyle je najvažniji. Trebaš manje trošiti nego što zarađuješ i onda ostatak staviti sa strane. Ne možeš ti u 20-ima štedjeti kao u 40-ima no važno je stvoriti tu neku naviku i onda ostatak ulagati u sebe i u svoju budućnost. Ako štediš automatizacijom to nije uskraćivanje i jednog dana ćeš sam sebi biti zahvalan – poručila je Ferenčak rekavši da je ona kroz F.I.R.E. pokret od 2015. godine, unatoč činjenici da je krenula s 40, u pet godina postigla zacrtane financijske ciljeve. Iako, priznaje, i tržište je tu dosta pomoglo.