HPB podignula kamatne stope na štednju na 3,3 posto

Hrvatska poštanska banka od 1. listopada svojim će klijentima ponuditi novi štedni proizvod, HPB super štednju 3, s kamatnim stopama od 3,3 posto ovisno o rokovima oročenja.

Kako su priopćili iz HPB-a, s novom štednjom i mogućnostima oročenja na tri, šest i 12 mjeseci, HPB nastavlja nuditi atraktivne proizvode, nakon što je prije godinu dana, 1. listopada 2023. bila prva banka na domaćem tržištu koja je značajno povećala kamate na štednju.

– Tada uvedena HPB super štednja u kratkom je vremenu postala hit na tržištu, kao i HPB super štednja 2 od 1. siječnja 2024. te je u razdoblju od devet mjeseci ugovoreno ukupno 1,45 milijardi eura depozita s više od 45 tisuća novih ugovora klijenata koji su svoj novac povjerili HPB-u – navode u priopćenju banke.

- Od 1. listopada 2024. HPB nastavlja nuditi najbolje uvjete na bankarskom tržištu uz veću mogućnost izbora rokova oročenja: za klijente s redovnim primanjima na račun u Banci, kamatne stope su 3,30 posto za depozite oročene na razdoblje od tri mjeseca, 2,80 posto na oročenja na šest mjeseci te 2,30 posto godišnje na oročenja na 12 mjeseci. Za klijente bez redovnih primanja na račun u Banci, kamate su korigirane za 0,20 posto, odnosno, iznose 3,10 posto na oročenja na tri mjeseca, 2,60 posto na šest mjeseci i 2,10 posto na 12 mjeseci – navode iz ove banke. Štednja je, tvrde, moguća već u iznosu od 250 eura.

Iako je HPB prva na domaćem tržištu krenula sa ovim posebnim štednim proizvodima, gotovo sve domaće banke protekle su godine dizale svoje kamate na oročene depozite, a kako smo već pisali prošlog je listopada rekorder bila Kent banka koja je nudila kamatu na oročenu štednju od 3,10 posto na razdoblje od šest do 12 mjeseci dok danas, prema informativnoj listi ponude depozita Hrvatske narodne banke, ona nudi kamatu od svega jedan posto za isto oročeno razdoblje.

Privredna banka Zagreb (PBZ) također je smanjila kamatu pa je tako u listopadu prošle godine nudila 1,7 posto na razdoblje od 12 mjeseci, dok trenutno, prema Informativnoj listi HNB-a, nudi 0,8 posto. Ipak, kamata za depozite oročene na šest mjeseci ostala je ista, 1,5 posto.

Kamate je mijenjala i Agram banka koja je prošle godine nudila kamatne stope od tri posto na oročenje od šest mjeseci dok danas nudi 2,70 posto. Također, prošle je godine nudila kamatu od 2,8 posto na razdoblje od 12 mjeseci, dok danas za isto razdoblje nudi kamatu od 2,30 posto.

Erste banka prošle je godine nudila kamate u rangu od jedan do tri posto na razdoblje od šest do 60 mjeseci, no danas nudi kamate u rangu od 1,50 do 2,10 posto, ovisno o razdoblju oročenja.

Zagrebačka banka svoje je kamate spustila s prošlogodišnjih 2,10 posto na trenutnih 1,50 posto za oročenje od šest mjeseci, dok je za razdoblje od 12 mjeseci ostala na ‘staroj‘ brojci od jedan posto. Podravska banka ostala je na istim razinama pa nudi kamatu od 1,6 posto na razdoblje od šest, odnosno 1,1 posto na razdoblje od 12 mjeseci.

Addiko banka je pak žestoko dizala kamatne stope na oročenu štednju. Kamata ove banke u listopadu prošle godine iznosila je svega jedan posto za oročenje na šest mjeseci dok danas za isto razdoblje nudi kamatu od 2,70 posto. Također, trenutno za oročenje na 12 mjeseci nudi kamatu od 2,20 posto umjesto prošlogodišnjih jedan posto.

OTP banka je pak ostala na istim razinama kao i prošle godine te nudi kamatne stope od jedan posto godišnje na rok od 12 mjeseci i 1,30 posto godišnje na dulje razdoblje oročenja.