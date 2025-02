Dosad u ovoj godini samo pet isplata dividende i tek dvije najave

Veljača, tijekom koje su lani dividendu isplatila četiri dionička društva, ove je godine (zaključno s 25. veljače) potpuno presušila – ni jedne isplate, tek dvije najave. Obje te najave došle su iz banaka, Zabe i IKB Umag

Niz godina zaredom Istarska kreditna banka Umag bila je prvo dioničko društvo koje je već oko polovine veljače i prije predaje financijskog izvještaja za cijelu prošlu godinu znalo objaviti koliku će dividendu, nakon što se to potvrdi na skupštini Društva, dioničarima isplatiti iz dobiti za prethodnu godinu. Iako se i ove godine IKB Umag s tom informacijom oglasio u svoje uobičajeno vrijeme, ovoga puta nije bio prvi koji je objavio dividendu niti će biti među prvim dioničkim društvima koja će je u ovoj godini isplatiti.

Čast otvaranja ovogodišnje sezone usrećivanja svojih dioničara isplatom dividende u novcu ove je godine pripala Hrvatskoj poštanskoj banci (HPB), koja je već 7. siječnja isplatila 11,95 eura bruto po dionici, odnosno nešto više od 24 milijuna eura. Riječ je, međutim, o dividendi isplaćenoj s malim zakašnjenjem, umjesto krajem prosinca, na teret (dijela) zadržane dobiti iz 2023. godine. Još toliko kao u siječnju HPB će svojim dioničarima, ponajviše državi, također iz dijela zadržane dobiti za 2023., isplatiti 26. lipnja, pa će ukupna dividenda za 2023. biti 23,90 eura po dionici.Jedno je sasvim sigurno: ovo malo kašnjenje isplate prvog dijela dividende nijedan HPB-ov dioničar neće zamjeriti jer je dividenda za 2023. devet puta veća nego ona za godinu prije, koja je iznosila 2,61 euro po dionici.

I ACI je također dividendu iz dobiti ostvarene 2023. isplatio tek u siječnju ove godine. Njegova je dividenda iznosila 16,10 eura po dionici, ukupno je isplatio 1,79 milijuna eura, od čega je 60 posto uplaćeno u državni proračun. Protuprijedlog OMF-a PBZ Croatia osiguranje da se dioničarima isplati cjelokupna dobit za 2023. u iznosu od blizu tri milijuna eura, odnosno 26,82 eura po dionici, kako bi došlo do ‘razumnog povrata vrijednosti za postojeće dioničare, posebno uzimajući u obzir financijsko stanje Društva, koje karakteriziraju snažna bilanca i pozitivan rezultat iz operativnog poslovanja‘, na glavnoj ACI-jevoj skupštini nije prihvaćen.

Prva stvar koju je u prvome radnom danu ove godine napravio Mario Štefanić, član Uprave riječkog Jadroagenta, bila je potpisivanje odluke o isplati predujma dividende od pet eura bruto po dionici, uz obrazloženje da to omogućuju privremeni rezultati poslovanja za prošlu godinu. Tako je Jadroagent prvo dioničko društvo koje je u ovoj godini, već 14. siječnja, svojim dioničarima uplatilo predujam dividende iz dobiti ostvarene 2024. godine.

Oporezivu dividendu od 0,49 eura po dionici u siječnju je isplatila i tvrtka Čakovečki mlinovi. Riječ je o isplati dividende iz zadržane dobiti ostvarene u 2018., 2019. i 2020. godini. Novi vlasnici Čakovečkih mlinova, među kojima je pojedinačno najveći, s 31,18 posto udjela, sisačka tvrtka Mlin i pekare, imaju dobrih razloga biti zahvalni bivšim većinskim vlasnicima na šparnom pristupu pri raspodjeli dobiti. Lako je, naime, izračunati da je na račun tvrtke Mlin i pekare, koja posjeduje više od 3,2 milijuna dionica Čakovečkih mlinova, na dan isplate ove dividende sjelo 1,57 milijuna eura.

Nema dostupnih podataka na dobit kojeg se razdoblja odnosi dividenda od 2,38 eura po dionici koju je svojim udjelničarima isplatilo poduzeće GP Krk, desetak dana prije nego što je tvrtka to prvobitno najavila. Tako je ove godine u siječnju dividendu isplatilo ukupno pet dioničkih društava, što doista nije neka senzacija brojčano gledajući, ali visok je rast u postotku zato što su lani u siječnju to napravile samo dvije tvrtke. No veljača, tijekom koje su lani dividendu isplatila četiri dionička društva, ove je godine (zaključno s 25. veljače) potpuno presušila – ni jedne isplate, tek dvije najave. Obje te najave došle su iz banaka, Zabe i IKB Umag.

