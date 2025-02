Ako jedan mulja s potporama, jesu li i svi povezani s njim muljatori?

Prijedlog izmjena pravilnika o dodjeli potpora za osiguranje poljoprivredne proizvodnje ima jednu problematičnu, u najmanju ruku nepreciznu odredbu. Njezinom primjenom mogli bi biti kažnjeni svi članovi poljoprivredne organizacije zbog grijeha jednoga

U djetinjstvu sam imao dobrog druga kojega je njegov otac, kao i ostalo četvero braće i sestara, tukao kad god bi netko od njih nešto zgriješio. Logika njegova oca bila je da on nema vremena provoditi istragu o tome tko je zgriješio (iako je najčešće to odmah bilo jasno), već su svi podjednako krivi jer nisu pazili na krivca. Nešto slično kao da se sprema (iako to ne mora biti tako) poljoprivrednicima koji su udruženi u proizvođačke organizacije ili na neki sličan način.

Moj drug bio je živahan dječak. Igrali smo svaki dan nogomet na obližnjem igralištu, znali smo se potući i odmah poslije toga miriti, ali nama je u sjećanju ostao i njegov otac koji je imao neku svoju naopaku pravdu – za njega su sva njegova djeca bila kriva i kad bi netko nešto zgriješio, odmah bi ih sve pozvao i postrojio. Doduše, te batine nisu bile žestoke, rijetko kad je upotrijebio remen, više su to bile prilično jake pljuske, ali psihološki je utjecaj na djecu bio znatno veći od batina. Strah od očeve ljutnje sve bi ih ispunjavao jezom kad bi slijedilo postrojavanje. Nije ni moj otac mene baš uvijek milovao po glavici, znao sam i ja pretrpjeti strah prije njegove egzekucije kazne, ali mislim da su moj drug i njegova braća i sestre u takvim situacijama proživljavali teže trenutke.

Pravilnik u ime oca

Ni sad ne razumijem kakva je to vrsta pravde oca moga druga da kažnjava sve zbog krivnje jednoga, ali čitajući Prijedlog izmjena Pravilnika o provedbi intervencije ‘Osiguranje poljoprivredne proizvodnje‘ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027., naišao sam na jedan stavak koji sugerira provođenje takve vrste pravde. Naime, riječ je o mogućim prijevarama, odnosno dobivanju europskog novca raznim muljažama te sankcijama kada muljatora uhvate u nedjelu. Nema primjedbe na to da lopov bude kažnjen, no budu li predložene izmjene Pravilnika donesene, mogao bi biti problematičan članak 5., stavak 7., koji glasi: ‘Osoba koju su nadležna pravosudna tijela pravomoćnom presudom proglasila krivom te fizičke i pravne osobe u kojima je osuđena osoba vlasnik obrta i/ili nositelj/član poljoprivrednoga gospodarstva i/ili osnivač/član društva i/ili osoba ovlaštena za zastupanje, neovisno o udjelu vlasničkih ili upravljačkih prava, u kalendarskoj godini donošenja pravomoćne presude i u sljedeće tri kalendarske godine isključuju se iz mogućnosti dodjele potpore iz EPFRR-a i EFJP-a.‘

Zamislimo da je neki poljoprivrednik proizvođač krušaka te da je suosnivač i ravnopravni član neke proizvođačke organizacije. Zamislimo i da mulja kako bi dobio potporu i da je nakon nekog vremena uhvaćen u svojim lažima te je pravomoćnom presudom proglašen krivim. Kako veli jedan od komentatora tog Prijedloga izmjena Pravilnika, znači li to da će cijela proizvođačka organizacija biti kažnjena iako posluje u skladu s propisima?

Svi za jednoga

Ni to nije sve. Čitajući ponovno članak 5., stavak 7., moramo se zapitati znači li to da će i svi članovi te proizvođačke organizacije, odnosno svi ostali njezini poljoprivrednici biti kažnjeni tako što će biti isključeni iz moguće dodjele potpore u sljedeće tri kalendarske godine. Iz onoga što je napisano u navedenom članku budućeg pravilnika ne možemo, najblaže rečeno, biti sigurni hoće li se takva sankcija svima zaista dogoditi ako netko zgriješi, odnosno hoće li svi odgovarati za grijehe jednog. Ako pisci izmjena Pravilnika nisu mislili tako, onda bi svakako, dok izmjene još nisu stupile na snagu, trebali to preciznije odrediti, barem zbog toga da se izbjegnu različita tumačenja te odredbe. Ako je pak istina da se žele kazniti svi jer država, poput oca moga druga, nema vremena istraživati tko je kriv, onda je to čisti besmisao.

Nadam se da je u pitanju nesporazum i da će u Ministarstvu poljoprivrede preciznije napisati tu odredbu.

POST SCRIPTUM

U prijedlogu Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2025. opet je predviđeno da potporu dobiju maslinari koji predoče izdani račun ili otkupni blok iz kojega je razvidna količina prodanog i isporučenog ekstradjevičanskog i djevičanskog maslinova ulja. Prije sam predlagao da se predoči i račun iz uljare kao dokaz da je maslinar zaista proizveo (obrao) i preradio te masline u ulje, inače bi mogao dodati i tuđe masline i prodati ih kao svoje te i za njih dobiti potporu. Da ne kažem da bi te masline mogao kupiti netko tko i nema maslinik i opet dobiti potporu. Sada jedan maslinar također predlaže predočenje računa uljare, ali u Ministarstvu poljoprivrede takav razuman prijedlog odbijaju. Nije mi jasno zašto.