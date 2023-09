Zbog loše komunikacije u zabludi bio dio građana Zagreba

Građani dijela Zagreba dobili su za svoje sagrađene objekte građevinske i uporabne dozvole pa su mislili da su time riješili pitanje svih naknada koje treba uplatiti u gradski proračun. A onda im je stigao hladan tuš jer su dobili rješenja o naknadi za prenamjenu zemljišta

Zanimljivu mi je priču ispričao poduzetnik koji je svojoj kćeri otvorio frizerski salon na zemljištu u blizini Zagreba. Sagradio ga je prije nekoliko godina, dobio je sve potrebne papire za to, a onda mu je stigao hladan tuš – naknadno je dobio rješenje o prenamjeni poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Povezao me i s drugim građanima koji su ispričali istu priču.

Vrlo pristojan zagrebački gospodin nazvao me da me upita što učiniti. Nisam bio siguran što mu reći, ali obećao sam da ću se raspitati kod stručnjaka. Ipak, prije nego što navedem što mu je činiti, valja opisati situaciju. Naime, kako su mi rekli poduzetnik i njegovi sugrađani, u dijelu Zagreba (poznato redakciji) koji je cijeli građevinska zona (tako su građani razumjeli zaposlene u mjerodavnim službama) građanima su se izdavale građevinske i uporabne dozvole za objekte koje su sagradili.

Međutim, naknadno su dobili rješenja o plaćanju prenamjene iz poljoprivrednoga zemljišta u građevinsko, što znači da su im građevinske i uporabne dozvole izdane a da prethodno nisu provedeni postupci prenamjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Primjerice, u slučaju poduzetnika s kojim sam najprije razgovarao građevinska dozvola izdana je sredinom 2020., uporabna početkom 2021., a rješenje o prenamjeni poljoprivrednog zemljišta u građevinsko tek u ožujku 2023.

Da ponovim, građani i poduzetnici su pri podnošenju zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola shvatili mjerodavna gradska tijela da je riječ o građevinskoj zoni, što im je praktično i potvrđeno izdavanjem spomenutih građevinskih i uporabnih dozvola bez traženog zahtjeva za prenamjenu zemljišta.

Loše vijesti

Eh, nije sporno da treba provesti postupak prenamjene zemljišta, no jesu li vlasnici tih objekata dužni plaćati ne baš jeftinu prenamjenu ako su prije toga dobili građevinsku i uporabnu dozvolu? I zašto im to nije rečeno odmah jer su dovedeni u zabludu?! Odgovor je takav da nemam dobre vijesti za poduzetnika i njegove sumještane. Naime, Liderov pravni stručnjak Stjepan Lović veli da, bez obzira na to što su građanima izdane spomenute dozvole prije prenamjene zemljišta, nisu time oslobođeni plaćanja naknade za nju.

Naprotiv, naglašava, ‘tek izdavanjem dozvola kojima se odobrava gradnja stvaraju se preduvjeti za promjenu namjene poljoprivrednoga zemljišta u građevinsko, a zatim mjerodavno tijelo po službenoj dužnosti donosi rješenje o naknadi. Naknada se plaća i za objekte koji su nezakonito sagrađeni nakon 1. siječnja 1985.‘.

Dakle, u tome je kvaka. Zagrebački Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje ipak nije povrijedio proceduru (napominjem da ni nakon petnaest dana iz njega nije stigao odgovor iako nam je poručeno da će odgovoriti), no ipak moram kritizirati rad zaposlenih u njemu jer bi trebali znati da obični ljudi nisu upućeni u raznorazne procedure. Primjerice, ni poduzetnik koji me je nazvao nije znao proceduru, a riječ je o visokoobrazovanom čovjeku.

Pa ako on nije znao, kako li će tek znati drugi! Na kraju krajeva, zašto bi morao i znati, jer procedure su uvijek vezane uz određene radnje i zato postoje ljudi koji rade u gradskim tijelima da nas upute u njih.

Nepotpuna informacija

Ljudi su, očito, redom povjerovali da je cijela zona građevinska iako su im zaposleni u gradskim tijelima najvjerojatnije rekli da je cijela zona predviđena da bude građevinska. Neupućeni ljudi pak teško mogu shvatiti razliku jer im riječ ‘predviđena‘ može značiti da je cijela zona zbog toga već odavno postala građevinska, a može im značiti i da se može prenamijeniti u građevinsku.

No puno bi im jasnija bila situacija da im je jednostavno jasno rečeno da će, ako sagrade objekt (uz dobivanje svih potrebnih dozvola), morati još dodatno platiti naknadu za prenamjenu zemljišta. A to je zaposlenima u gradskom uredu i bila dužnost jer, kao što sam naveo, ljudi ne znaju procedure, a gradska uprava servis je građana koji ti isti građani plaćaju da im pruža potrebne usluge.

Nadam se da će i u Gradskom poglavarstvu ubuduće voditi više računa o tome jer je pravodobna i potpuna informacija jedan od najvažniji faktora pri odlučivanju o investiciji.

POST SCRIPTUM

Evo još jedne informacije. Neslužbeno doznajemo da zaposleni u Gradskom uredu doživljavaju neugodne situacije jer im se ljudi obraćaju nakon što su dobili rješenja o prenamjeni zemljišta. Kako bi se olakšalo plaćanje naknade, moguće je, tako mi je neslužbeno rečeno, dogovoriti otplatu na rate.