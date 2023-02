Živimo u eri seratora

‘Bullshitters‘, ili po naški seratori, su pojedinci koji tvrde da imaju znanje ili stručnost u području gdje zapravo imaju malo ili nimalo iskustva ili vještina. Unatoč tome što se radi o dobro poznatom i široko rasprostranjenom društvenom fenomenu, provedeno je relativno malo empirijskih studija velikih razmjera na temu seratora. Jedno istraživanje koje je napravila skupina znanstvenika s IZA instituta (Institute of Labor Economics) utvrdila je da seratori pokazuju visoku razinu pretjeranog samopouzdanja i vjeruju da marljivo rade, ustraju u zadacima i da su popularni među svojom okolinom. Doduše, ovako široka definicija uključuje praktički cijeli ljudski rod. No, kažu i kako postoje jasne razlike između lažljivaca i seratora, što je svakako vrijedan uvid s obzirom na to da mnogi često brkaju ove pojmove.

On Bullshit

Profesor i filozof Harry Gordon Frankfurt sa Sveučilišta Princeton, prvi je u svom eseju ‘On Bullshit‘ iz 1986. godine artikulirao razliku između lažljivca i seratora.

- Lažljivac je netko tko namjerno daje lažne izjave, dok je seronja netko tko ne mari za istinu i samo želi impresionirati ili obmanuti druge svojim riječima. Drugim riječima, lažljivac namjerno pokušava prevariti, dok je serator više zabrinut za dojam koji ostavlja – kaže tako Frankfurt u svom eseju.

Nadalje, tvrdi i da je ‘sranje‘ pogubniji problem od laži, jer seratora ne zanima istina, dok lažljivac barem priznaje postojanje istine. Znači, seratori su ravnodušni prema istini i više ih zanima predstavljanje lažne slike drugima, što je, kako i Frankfurt tvrdi, podmukliji problem od laži jer potkopava samu mogućnost istine i stvara osjećaj cinizma i nepovjerenja. Svoj esej ovaj filozof zaključuje sugerirajući da je prevalencija sranja u modernom društvu pridonijela padu moralnih i intelektualnih standarda.

Velika je to misterija našeg vremena zašto itko ozbiljno shvaća ljude koji su tako očito puni sranja?

A takvih je danas priličan broj. Vjerojatno kad netko spomene nekog seratora, mnogima na pamet prvo padne bivši američki predsjednik Donald Trump. Da je serator priznaje i u svojoj knjizi.

- Malo hiperbola nikad ne škodi. … Ljudi žele vjerovati da je nešto najveće, najbolje i najspektakularnije. Ja to nazivam istinitom hiperbolom. To je nedužan oblik pretjerivanja – i vrlo učinkovit oblik promocije — piše Trump u Umijeću dogovora.

U drugoj svojoj knjizi ‘Osakaćena Amerika: Kako Ameriku ponovno učiniti velikom‘ Trump sebe opisuje na način koji bi i sam Frankfurt mogao smatrati suštinskim primjerom seratora. Trump piše da je on tip koji uvijek kaže što mu je na umu, a nešto kasnije objašnjava da to ‘nužno ne znači da je pošten tip i da govori istinu‘.

- Ako govorite nečuvene stvari oni vas vole. Besplatni publicitet koji proizlazi iz namjernog izazivanja kontroverzija neprocjenjiv je – piše Trump u knjizi.

U svim sferama

Kada je Trump rekao da je saznao da je njegov prethodnik Barack Obama naredio njegovo prisluškivanje, nije pokušavao uvjeriti ljude u tu tvrdnju. Samo ju je ispucao van kao pravi serator i test da vidi tko će oko njega to početi ponavljati.

Ali Trump nije sam, niti približno. Jedan od najeksponiranijih ljudi na svijetu, a ujedno i najbogatiji lik na svijetu Elon Musk je također pun sranja. Potpuni serator rekao bi Frankfurt. Musk često obećava da će postići i napraviti stvari koje zapravo nikad ne napravi. Recimo, mnoge je uvjerio da će njegova The Boring Company graditi tunele ispod gradova koji će ublažiti prometne gužve jer bi se dio prijevoza trebao odvijati ispod zemlje. Istina je da je napravio neke testne malene tunele, ali od transporta ispod zemlje ni riječi.

A njegove eskapade na Twitteru su pak priča za sebe. Tijekom pandemije je svojim objavama pumpao vrijednost kripto ‘shitcoinova‘ poput Dogecoina i sličnih, koji zapravo nemaju nikakvu vrijednost. No, to ga nije spriječilo da piše kako će Dodge dosegnuti mjesec (To the Moon) svojom cijenom. I dok su mnogi zbog njegovih tvitova ostajali bez love, Musk je hladno nastavio po svome.

Jedan od svježih seratora je i Sam Bankman-Fried koji je do prije koji mjesec slovio kao najuglednija figura u svijetu kriptovaluta. Čudesni milijarder proglašavan je wunderkindom, pisalo se o njemu kao duboko moralnoj osobi koja živi poput askete i čiji je ultimativni cilj postizanje maksimalne moralne dobrote kroz dobronamjerna djela i filantropiju. No, pokazalo se da je Bankman-Fried u biti prokockao depozite klijenata u svojoj tvrtki, ostavljajući ih na cjedilu i uništavajući svoje bogatstvo gotovo preko noći. Protiv njega se sada vodi kazneni postupak zbog prijevare.

Bankman-Fried priznao je da je u zapravo izgovarao sranja u koja nije vjerovao kada je govorio o etičkim obvezama. Također, ni njegov asketski život nije bio stvaran. Ispostavilo se da je samozatajni asketa živio u bahamskom penthouseu vrijednom 40 milijuna dolara. Klasičan serator!

George Santos je još jedan svježi serator. Prošle je godine izabran za člana Zastupničkog doma Sjedinjenih Država a tvrdio je da mu je majka ubijena u napadima 11. rujna, da su njegovi zaposlenici poginuli u pucnjavi u noćnom klubu Pulse, da je Židov, da je napola crnac, da je nekoć imao tumor na mozgu, da je diplomirao na fakultetu, da je radio za Goldman Sachs. Naravno, ništa od navedenog nije bila istina. Klasični serator!

I doktori ....

Jedan dugogodišnji američki televizijski serator je i takozvani doktor Oz, koji je svoje poklonike našao i u Hrvatskoj s obzirom na to da se emitirao godinama na HRT-u. Ovaj televizijski liječnik je kroz godine emitiranja emisije preporučivao razne sumnjive tretmane, što je kršenje medicinske etike, ali to nije spriječilo 46 posto birača u Pennsylvaniji da ga izaberu kao mogućeg sen(r)atora. Trump nije jedini američki predsjednik koji upada u ovu kategoriju. Svima omiljeni Obama je manipulirao emocijama mesijanskom retorikom kako će se sve promijeniti kada dođe do Bijele Kuće. Kada je došao, uslijedilo je osam godina ničega, tj. nastavljena je politika administracije Georgea Busha mlađeg. Obamino zakonodavno postignuće ‘Zakon o pristupačnoj skrbi‘ bila je također ogromna laž koja je prisilila Amerikance da kupuju bezvezne financijske proizvode koji uopće ne bi trebali postojati (a.k.a. zdravstveno osiguranje). Je li zdravstvo sada dostupno? Nije. Obama je također klasični serator.

Klimatski seratori

Možemo se vratiti malo u prošlost pa navesti najvećeg klimatskog seratora i profitera Ala Gorea. Čovjek koji već više od 20 godina diže paniku oko klime dobro je unovčio svoja katastrofična seratorska predviđanja. Već 2012. je trebala nastupiti klimatska katastrofa. Na primjer, Gore je rekao tijekom govora na Konferenciji o klimi u Kopenhagenu 2009. da postoji ‘šansa od 75 posto da bi cijela sjeverno polarna ledena kapa, tijekom nekih od ljetnih mjeseci, mogla biti potpuno bez leda u sljedećih pet do sedam godine‘. Bivši potpredsjednik je dao slične komentare barem dvaput prije u govorima, pozivajući se na neka ‘istraživanja‘. Međutim, arktička ledena kapa nije eliminirana niti u jednom trenutku tijekom posljednjeg desetljeća. Osim toga, u svom dokumentarcu o globalnom zatopljenju iz 2006. ‘Neugodna istina‘, Gore je predvidio da bi globalna razina mora mogla porasti čak 20 stopa (609 cm) ‘u bliskoj budućnosti‘.

Ta bliža budućnost, kako je izračunala američka Nacionalna uprava za oceane i atmosferu bi mogla stići za otprilike 1136 godina, kada bi razina mora nastavila rasti trenutnom brzinom. Gore je također 2006. ustvrdio da nas do 2016. godine očekuje katastrofa zbog stakleničkih plinova. Međutim, godišnje globalne emisije ugljika porasle su s 30,59 milijardi tona u 2006. na 35,52 milijarde tona u 2016. i 37,12 milijardi tona u 2021., prema Globalnom projektu ugljika. Iako je čovjek izvaljivao seratorske gluposti već desetljećima ga to ne sprječava da to čini i dalje.

Na nedavno održanom Svjetskom forumu u Davosu, poznatom okupljalištu seratora, Al je ponovno briljirao kada je rekao da će se Zemlja uskoro suočiti s ‘kišnim bombama‘ i ‘kipućim oceanima‘. Al je serator, to se zna već desetljećima ali on i dalje radi na tim svojim sranjima i zarađuje jako jako dobro. Također, za svoje zasluge je kao i Obama dobio Nobelovu nagradu za mir. Počinjem misliti da je tu nagradu potrebno preimenovati. A kada smo kod klimatskih seratora, ne smijemo zaboraviti na glavnog klimatskog pijuna Gretu Thunberg, ali o njenim sr...ma smo već pisali.

Zadnje dvije godine su pak bile plodno tlo za razne seratore, ali ih je zaista previše da ih spominjemo. Jedno je sigurno, seratora je danas vjerojatno više nego ikada, svakako su dostupniji i eksponiraniji nego ikada prije što im mediji i društvene mreže uvelike olakšavaju. Najžalosnije je što su mnogi od njih jako uspješni i bogati bez obzira na to što im iz usta uglavnom izlaze ......