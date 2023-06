Đuro Horvat (Tehnix): Imamo dobre, kvalitetne proizvode i to nam daje poslovnu stabilnost

Anketa među članovima Liderovog Kluba izvoznika (9.)

U moru proturječnih makroekonomskih informacija i prognoza ekonomskih analitičara za ovu godinu željeli smo barem donekle rasčistiti kakva je stvarna poslovna situacija ‘na terenu‘ te kakvi su signali za ostatak godine. Pitali smo čelne ljude kompanija koje su članovi Liderova Kluba izvoznika je li im ova godina jednako stresna kao prošla ili primjećuju da se situacija na tržištu smiruje, koji su recentni trendovi u njihovoj branši i kako im se prilagođavaju, koji su im ključni izazovi poslovanja te kakvi im signali dolaze s njihovih izvoznih tržišta.

Danas objavljujemo odgovore Đure Horvata, vlasnika i direktora Tehnixa:

- Kompanija Tehnix je lider u zaštiti okoliša i proizvodnji kontejnerskih modula za izgradnju škola, vrtića, poslovnih prostora, stambenih modula. Prošla godina bila je poslovno vrlo uspješna. Imali smo povećanje prometa za 14 posto u odnosu na 2021. godinu. Proizvodi visoke kvalitete koji svima trebaju garancija su našeg trajnog uspjeha. Ove godine lakše poslujemo s eurom. Imamo dobre, kvalitetne proizvode i to nam daje poslovnu stabilnost i trajnu zaposlenost.

Tržište je sve zahtjevnije, traži od poslovnih partnera odgovorniji i poslovno profesionalniji pristup u izvršavanju ugovorenih obaveza, a to su rokovi isporuke tako da se ugovoreni kvalitetni proizvodi na vrijeme dostave na skladište kupca. Rukovodni kadrovski potencijal menadžera kompanije Tehnix je krajnje profesionalno odgovoran na zadovoljstvo kupaca, što potvrđuje naš slogan: Zadovoljan kupac je naš interes.

Tehnix zajedno s Mercedesom proizvodi sve tipove komunalnih vozila koja su se isključivo uvozila u Hrvatsku. Od kompanije Mercedes dobili smo vrijednu nagradu za uspješno poslovanje, srebrni zidni sat. Najveće priznanje su zadovoljni kupci kojih je sve više zahvaljujući kvalitetnom proizvodu kojim se postiže zadovoljstvo krajnjeg kupca za trajnu funkcionalnost, niske troškove održavanja, uštede na gorivu i brzom sakupljanju otpada. Zaposlenost te uspješno poslovanje rješavamo sami. Želimo da Gospodarska komora štiti domaće proizvođače kvalitetnih proizvoda, a koji bitno smanjuju vrijednost uvoza i čine dobro državi, kupcu i proizvođaču domaćih proizvoda.

Za iduću godinu već pripremamo poslovnu strategiju s ciljem jačeg utjecaja naših izuma i inovacija. U području zaštite okoliša dobili smo nekoliko poslovnih stručnih zahtjeva za jaču promociju naših izuma u globalnoj zaštiti okoliša. Sve više ponuda, interesa dolazi iz cijelog svijeta. To je dobar poslovni pokazatelj za uspjeh. Mi u kompaniji Tehnix nismo niti nećemo imati krizu. Brži smo, pametniji, produktivniji i to nam daje prednost pred konkurencijom koja još uvijek spava u području zaštite okoliša, tako da se sve svodi na trebalo bi, moramo, na studije, analize, a ne na konkretno rješavanje problema. Mi smo to shvatili na vrijeme, razvili proizvode i tehnologije koje nam daju konkurentnu prednost i stabilno poslovanje. To nas veseli i ohrabruje da budemo još bolji i brži od krize koja uvijek uzima najslabije.