Gordan Kolak: U prvih šest mjeseci udvostručili smo vrijednost novih ugovora na 750 milijuna eura

– Neka naša društva potpisuju ugovore za 2028. – rekao je Gordan Kolak, predsjednik Uprave Končar – Elektroindustrije na okruglom stolu ‘Izazovi u 2024. – kako se pripremiti‘ u okviru Liderove 15. konferencije Dan velikih planova koja se održava u zagrebačkom hotelu Westin.

Kolak je rekao da se značajno proširio obim proizvodnje i plasmana Končarove robe na europskom tržištu. U zadnje četiri godine udvostručili su rezultate, a u prvih šest mjeseci je vrijednost novih ugovora preko 750 milijuna eura, što je duplo više nego lani u istom periodu.

– To nam daje nadu da će se takav trend nastaviti – rekao je Kolak.

On je naglasio da se Europa i dobar dio svijeta okreću korištenju struje, što je dobro i za Končar. No upozorio je na kapacitete cijele europske industrije naglasivši da Europa treba odgovoriti koji su to kapaciteti da bi poslovanje kompanija sutra bilo održivo. Ujedno je upozorio da bi nas usporavanje rasta u Europi moralo spustiti na zemlju. Ipak, Končar ne može odustati od investicija, ako ništa drugo, barem zbog dugoročnih narudžbi.

– Poglavito u kapacitete i ljudski potencijal. Došlo je do značajnijih poremećaja u krizi, no unazad nekoliko mjeseci svjedočimo stabilnijem trendu i ne očekujemo da će u slijedećem razdoblju biti poremećaja. Bit će pritisaka na profit, ali ispred nas je vrijeme ipak predvidljivije – rekao je Kolak.

Dodao je da veći dio prihoda Končar grupa ostvaruje na europskom tržištu, a tako i nabavu sirovina, što joj omogućuje stabilnost dobave i prodaje.

Zsuzsanna Ortutay, predsjednica Uprave Ine, podsjetila je da je ta kompanija prije dvije godine započela veliki investicijski ciklus, ulaže godišnje 300 – 400 milijuna eura.

– Ina je kroz bolnu lekciju naučila da se investicije moraju držati pod kontrolom. No mi primjerice zapravo ponovno izgrađujemo rafineriju u Rijeci vrijednu 630 milijuna eura, iako se vodi kao renoviranje. Sve radimo iz temelja, završili smo 85 posto investiciju. Osim toga, puno istražujemo na raznim poljima, odnosno puno novca ulažemo u istraživanje i razvoj – rekla je Ortutay.

Opskrba gorivom bit će stabilna

Ina ima solarnu elektranu, natječu se za koncesiju za geotermalne izvore, Ortutay kaže da su jako uzbuđeni i jedva čekaju rezultate natječaja. Uz to traje gradnja objekta za proizvodnju bio goriva u Sisku, kao i projekt fotonaponskih ćelija i tekućeg hidrogena. Dodala je da je Ina potrošili velika sredstva da ispita potencijal investiranja u vjetroelektrane, ali u toj kompaniji još nisu sigurni isplati li se.

Kad je pak riječ o kretanju cijena energenata, iako su one niže sada nego lani, još uvijek su povijesno visoke – 250 dolara po barela. Dodala je da je ograničavanje cijena goriva kratkoročno dobro za građane i poduzetnike, ali dugoročno može naštetiti gospodarstvu. Što se pak tiče opskrbe, ona je, tvrdi, stabilna i očekuje da će takva ostati.

Ina se sprema i za električne automobile koji će se jedini voziti od2035.

– Svi ćemo voziti električne automobile, spremamo se. Nismo još razgovarali oko proizvodnje struje, no u slijedeće tri godine morat ćemo to razmotriti. Nadam se da će u tome pomoći EU – rekla je Ortutay.

Igor Čičak, predsjednik Uprave Provectus Capital Partners, rekao je da visina kamatne stope nije odlučujuća kada neki fond ulaže u neku kompaniju. Naime, njegov fond, primjerice, ostaje u investicijama do sedam godina, što znači da su to srednjoročna ulaganja. Inače, Provectus Capital Partners trenutno je u fazi rasta i razvoja, a ne dezinvestiranja.

Pozivam poduzetnike da razmotre alternativna financiranja. Ima fondova koji nude financiranje pod fleksibilnijim, ali skupljim uvjetima. To je posebno dobro za kompanije koje nemaju imovine za kolateral, ali ima dobar novčani tok.

– Fondovska industrija može financirati velike projekte, ali u svijetu, a poduzetnici sve više razumiju potrebu za novim kapitalom. U Hrvatskoj ima nekoliko fondova koji su aktivni na tržištu. Naš fond je do sada investirao 150 milijuna eura, iduće godine 70-ak milijuna, najviše u privatno zdravstvo, kao i na proizvodnju električnih bicikala jer smatramo da su ti sektori otporni na krizu. Želio bih reći da su private equity fondovi su stabilizatori – rekao je Čičak.

Upravljanje rizicima je majka svih upravljanja

U nastavku su ‘one to one‘ razgovarali glavni urednik Lidera Miodrag Šajatović i vlasnik i predsjednik Uprave Atlantic grupe Emil Tedeschi. Šajatović ga je podsjetio ta je Atlantic grupa od jedne pretežno distriburske danas postala kompanija koja prihod pretežno ostvaruje proizvodnjom. Tedeschi ga je podsjetio da je donedavno prihod u cijelosti ostvarivan u Hrvatskoj bio, danas je to 80 posto. No napomenuo je da je usprkos tome distributerski posao porastao od 2000. tri puta.

Iako je priznao da nije ljubitelj procesa, govorio je o njihovoj važnosti naglasivši da je proces bilo kojeg segmenta kompanije izuzetan, posebno kada se govori o upravljanju rizicima.

– Zahvaljujući mojim kolegama imamo sjajne procese. Atlantic je organiziran između konfederalnog i federalnog sustava. Razlog je taj što Atlantic nisam samo ja, nego vjerujemo u kompetencije naših lidera, njih 300 izuzetno kompetentnih menadžera – rekao je Tedeschi.

Napomenuo je da će u Atlanticu biti oprezni, konzervativni, ali također i jako ambiciozni kada je riječ o planovima u 2024.

– Upravljanje rizicima je majka svih upravljanja. Mi smo već koncem veljače ove godine korigirali budžet, što nam nije strano. Jako smo ovisni o sirovinama, geopolitici, o tome kakva će biti turistička sezona. No iako sam optimist, smatram da treba biti oprezan – rekao je Tedeschi.