Iskustva županija: Kako mjeriti uspjeh obrazovnog sustava?

Mnogi se gradski i županijski čelnici mogu pohvaliti ulaganjem u jačanje kvalitete obrazovanja, ulaganjem u izvannastavne aktivnosti, razne programe i poticaje, no koliko je uistinu obrazovni sustav uspješan i kako zapravo izmjeriti uspjeh obrazovnog sustava? Pitanje je to koje muči županije i gradove diljem Hrvatske, no neki su tim mukama ipak doskočili s kvalitetnim rješenjima. Jedna od njih je i Varaždinska županija.

– Ključnu ulogu u upravljanju školama ima model koji na strateškoj razini koristi Balanced Scorecard metodu kroz perspektive financiranja, ravnopravnosti, učinkovitosti i izvrsnosti, a na razini operativnog izvođenja alate Bussiness Inteligence kroz tablice činjenica u navedenim perspektivama. Ovo je posebno važno kada školski sustav posjeduje velike količine podataka iz različitih izvora pa je nužno koristiti automatizirane alate za donošenje odluka, a sve u cilju globalne konkretnosti – objasnio nam je Miroslav Huđek, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije.

Huđek spominje i mjere i druge parametre iz njihove školske zajednice, primjerice usporedbom s međunarodnim standardima i praksama, koriste i KPI (Key Performance Indicators) metodu, odnosno definiraju ključne pokazatelje uspjeha i prate ih.

– Uz to, redovito analiziramo i poboljšanja učeničkih postignuća u različitim sektorima. Za svako je područje, razumljivo, potrebno uspostaviti specifičnu metodologiju praćenja i evaluacije, koristeći kombinaciju kvantitativnih i kvalitativnih metoda, kako bi se osigurala objektivna i sveobuhvatna analiza – tvrdi Huđek.

Virovitičko-podravska županija uspjeh pak trenutno mjeri kroz rezultate natjecanja i broj sudionika na državnoj razini kao i uspjeh određene škole na državnoj razini, a svaka škola po izboru provodi i testiranje učenika trećeg i četvrtog razreda kao određenu identifikaciju darovitih, a to će sada kao Županija osiguravati školama kako bi svatko imao sredstva za nabavu testova i identifikaciju darovitih učenika koji će kasnije sudjelovati u radu Regionalnih znanstvenih centara.

Regionalni razvojni forum u čijem je fokusu ove godine tema obrazovanja organizira Hrvatska zajednica županija uz partnerstvo Zaklade Konrad Adenauer, a održat će se u zagrebačkom hotelu Sheraton. Sudjelovanje je besplatno uz obaveznu prethodnu prijavu.

– Nadalje, Virovitičko-podravska županija ima dugu tradiciju održavanja manifestacije pod nazivom ‘Zbogom školo do jeseni‘ kojoj posebnim Pravilnikom i obrascima izabiremo ‘najučenika‘ svake osnovne, trogodišnje i četverogodišnje srednje škole te među svim tim učenicima i ‘najučenika‘ svih osnovnih, trogodišnjih i četverogodišnjih škola na području Virovitičko-podravske županije kao i ‘najučenika‘ umjetničkih osnovnih glazbenih škola, a biramo i najbolje školsko sportsko društvo na području županije – rekla nam je Martina Bunić, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i demografiju Virovitičko-podravske županije napominjući da kroz obrasce za izbor tih ‘najučenika‘ prate i boduju njihove uspjehe, a najboljem u četverogodišnjem programu osiguravaju i izravnu županijsku stipendiju ako nastavi visokoškolsko obrazovanje.

Jednaki uvjeti za sve učenike

Naime, Virovitičko-podravska županija ima 74 školske ustanove nad kojima ima osnivačka prava, a spremno su rekli ‘da‘ velikoj reformi obrazovnog sustava te imaju četiri eksperimentalne cjelodnevne škole, pripremaju deset projekata izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije osnovnih škola i školskih sportskih dvorana te jedan projekt za srednje škole.

– Glavni ciljevi su nam osigurati za sve jednake uvjete obrazovanja bez obzira u kojem području županije se nalazili i bez obzira jesu li u gradu ili selu. Želimo da učenici ne primijete razliku. Pokrenuli smo Centre izvrsnosti za šest STEM područja u Gimnaziji Petra Preradovića Virovitica te Centar izvrsnosti novih tehnologija u Industrijsko-obrtničkoj školi Slatina, za osnovne škole otvaramo ispostave Regionalnog znanstvenog centra Panonske Hrvatske u Osnovnoj školi Josipa Kozarca Slatina i Osnovnoj školi Suhopolje tako da će za svakog učenika biti dodatnih mogućnosti, a sve to financira Virovitičko-podravska županija od predavača, prijevoza učenika, prehrane učenika i materijala potrebnih za rad – kaže Bunić.

Slični su ciljevi i Varaždinske županije koja želi stvoriti ‘obrazovni sustav jednakih šansi‘ u kojem svaki učenik ima jednake uvjete i mogućnost školovanja u području u kojem će ostvariti svoj puni potencijal. U ovoj županiji gdje je, kako tvrde, obrazovanje oduvijek bilo i ostalo prioritet, za njega izdvajaju više od 60 posto konsolidiranog proračuna, a rezultati govore sami za sebe; 95 posto učenika u jednosmjenskoj nastavi, 800 polaznika Centara izvrsnosti, najveća izdvajanja po glavi stanovnika u Hrvatskoj za obrazovanje, 70 posto srednjoškolskog sustava s Erasmus akreditacijom, 40 posto županijskih škola koje proizvode vlastitu energiju, 10 posto učenika polaznika srednjih škola iz drugih županija, samo su neki od njih.

– Kao osnivači 77 škola i 19 centara izvrsnosti, Varaždinska županija prednjači u brizi i radu s nadarenom i talentiranom djecom. Po njenom se modelu razvijaju centri izvrsnosti po drugim hrvatskim županijama i gradovima, a prepoznata je i izvan granica Hrvatske. Uz to, nastojimo omogućiti učenicima da budu u trendu, da razumiju svjetska kretanja te da svojim znanjima i vještinama budu globalno konkurentni je glavni cilj – zaključuje Huđek.

Koje još ciljeve županije žele postići, kako modelirati obrazovne politike na županijskoj razini, kako digitalizacija i umjetna inteligencija mogu unaprijediti obrazovanje, ali i kako obrazovni sustav može odgovoriti na izazove budućnosti samo su neke od tema koje su ove godine u fokusu Regionalnog razvojnog foruma kojeg 24. travnja u zagrebačkom hotelu Sheraton organiziraju Hrvatska zajednica županija uz partnerstvo Zaklade Konrad Adenauer. Sudjelovanje na forumu je besplatno, no broj mjesta je ograničen tako da osigurajte svoje mjesto uz prethodnu prijavu.