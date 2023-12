Multinacionalni timovi: Zašto Indijci šalju 300 mailova dnevno i kako Nepalce naučiti što je to gablec

Vruća tema drugog dijela 7. HR konferencije, koja se u organizaciji Lidera održava u zagrebačkom hotelu Zonar, bila je ona o vođenju multinacionalnih timova, što kako su se složili panelisti, zahtjeva posebne vještine i razumijevanje jer su u tim uključeni ljudi različitih kultura, jezika i pozadina.

Antonia Filipović, Head of employee benefits u kompaniji Marsh McLennan specijaliziranoj za brokerstvo u osiguranje i procjenu rizika, pričala je kako kompanija koju predstavlja primarno američka, ali posluje u više od 180 zemalja svijeta i svugdje se prilagođava lokalnim standardima, pa i radnoj snazi iz različitih kultura. Kako je Marsh data driven kompanija, pričala je o iskustvu s Indijcima koji za njih sumiraju podatke i oni, dodala je, nerijetko šalju po 300 mailova dnevno.

- Treba se nerijetko i takvoj komunikaciji prilagoditi i shvatiti zašto to rade i s kojim motivom - ispričala je.

Filipović isto tako kaže da Marsh nerijetko šalje zaposlenike na rad u druge sredine da se povežu što posljedično utječe na produktivnost i timski duh.

Nataša Trslić Štambak, regionalna direktorica za CEE regiju iz Graylinga, pričala je o sličnosti timova iz CEE subregije koji se dosta dobro razumiju.

- Mi smo komunikacijska tvrtka, većina zaposlenika su visoko obrazovani, pratimo trendove na tržištu i lakše je u takvim okolnostima surađivati na multinacionalnoj razini i dijeliti znanje o tržištima - istaknula je Trslić Štambak, no izazova ima i s obzirom na to da su mutlinacionalna kompanija i treba se tome znati prilagoditi drugačijim kulturama i nacionalnim specifičnostima.

Marija Felkel, Adriatic Cluster HR Director u kompaniji Nomad Foods, pričala je da je imala živopisna iskustva sa raznim timovima.

- Nije isto voditi tim iz Slovenije i s, primjerice, Kosova, voditelje timova treba naučiti i kulturološki pripremiti za vođenje takvih multinacionalnih timova - istaknula je Felkel.

Nomad Foods zapošljava i stranu radnu snagu s trećih tržišta poput Nepala i za okupljene je Felkel imala jedan konkretan savjet: ne možete se pripremati samo za one radnike koji dolaze sa stranih tržišta, ne smijete zanemariti one zaposlene koji su tu. No, kulturološki je potrebno napraviti dobru domaću zadaću.

- Nepalci neće jesti pred drugima, morali smo ih učiti što je gablec inače uopće ne bi pojeli ništa na poslu - navela je primjer Felkel istaknuvši kako se prije dolaska stranih radnika važno dobro informirati i provesti kulturnu integraciju.

Diana Kobas Dešković, predsjednica Uprave Spona Code, održala je prezentaciju o inkluzivnom liderstvu novog doba. Inkluzija se inače, navela je Kobas Dešković, veže uz posebne skupine, ali to nije najspretniji prijevod jer takvo vodstvo predstavlja raznolikost i odnosi se na sve.

- Da bi naše organizacije rasle potrebna nam je raznolikost, ljudi s različitim iskustvima i potrebama, jer takvo je i tržište i lakše mu se onda i prilagođavamo, ali na taj način stvaramo i bolja inovativna rješenja, a stvoriti takve uvjete znaju samo inkluzivni lideri - istaknula je Kobas Dešković.

- Pravi inkluzivni lider ili liderica nikoga, baš nikoga ne ostavlja isključenima, osvještavaju važnost pristranosti, predani su, znatiželjni, razvijaju kulturnu inteligenciju, osnažuju suradnju i za kraj ne skrivaju ranjivost - zaključila je Kobas Dešković.