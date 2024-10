Postupak nabave evoluirao je iz jedne dimenzije, smanjenja troškova, u ‘trostruku korist‘

Richard Beaumont, direktor engleske tvrtke Eruditic, na Liderovoj konferenciji o nabavi govorio je o tzv. trostrukoj koristi u nabavi koju uz financijske troškove čine i troškovi za ljude i troškovi za planet. Taj erudit je radio u mnogim velikim kompanijama, zadnjih godina radi sam i veli da su se mnoge stvari unazad pola stoljeća promijenile.

On je prisutne pitao koliko njih ima za cilj uštedjeti kompaniji prilikom nabave, a koliko razmišlja o smanjenju emisija CO2, ili o ljudskim pravima.

- Ako morate odlučiti između dva dobavljača, koliko će vas odlučiti na temelju ljudskih prava, koliko na temelju financijskog troška ili zaštite okoliša. Da, svijet se promijenilo – rekao je Beaumont.

Upravo je u tom smislu govorio o ‘trostrukoj koristi‘. Znamo da želimo imati veliki profit, nastavio je, no to je tek jedna dimenzija jer treba ostvariti i druge dvije - korist za ljude i planet. Zato trebamo imati trostruku analizu troškova – financijsku te analizu utjecaja na planet i na ljude. Naravno, najjednostavnije je izračunati financijske troškove (cijenu nabave robe), no koja je mjera za ljudsku vrijednost, primjerice za ljudska prava. Beaumont je podsjetio na godišnja izvješća o stanju ljudskih prava u zemljama svijeta, pa bi ti podaci mogli biti korisni.

On je naveo primjer jedne kompanije koja je postala društveno odgovorno poduzeće i tražila je dobavljače koji su društveno odgovorni. Kao rezultat nije bilo odljeva zaposlenika iz odjela nabave, što više, javilo im se još ljudi koji su htjeli raditi taj posao. Dakle, kompanija je imala koristi, dobavljači također, a promoviralo se društveno odgovorno poslovanje.

Na okruglom stolu govorilo se o održivoj budućnosti s tehnologijama nabave, odnosno kako tvrtke iskorištavaju promjene za poboljšanje učinka dobavljača. Özge Gülden Güngör iz turske kompanije Promena, koja je pružatelj tehnologija za nabavu, rekla je da pokreću digitalnu transformaciju u postupku nabave.

- Cilj nam je imati timove za nabavu kako bismo povećali učinkovitost, smanjili troškove i uveli transparentnost u postupku nabave. Dajemo čitav niz rješenja koja omogućuju praćenje učinak, a prikupljanjem kvalitetnih podataka od nabavljača dobijamo informacije koje tražimo – rekla je Gülden Güngör.

Ako je broj dobavljača dosegao deset tisuća, Gülden Güngör smatra da je digitalno rješenje velika prednost. Promena je pomogla globalnoj građevinskoj kompaniji Enka, čije je sjedište također u Turskoj, da ostvari mjerljivi utjecaj na poduzeća. Od 2017. otkako surađuju te dvije kompanije, Enka je u dobavnim postupcima uštedila 120 milijuna eura, odnosno 30 posto su manji troškovi zahvaljujući Promeninim rješenjima.

Roboti u poslovnim procesima

Ertuğrul Kırçiçek koji vodi e-nabavu rekao je kako rade u 50 zemalja te da žele stvarati pozitivan učinak na lokalnu zajednicu i održivi rast.

- Još 2001. donijeli smo globalni plan, a tek kad smo vidjeli da postoji manjak osviještenosti dobavljača, počeli smo se baviti njima. Uglavnom, 48 posto dobara i usluga nabavljali smo od lokalnih dobavljača. Naime, kada počnemo poslovati u velikoj regiji, dobavljači će nas lako naći, no ne i lokalni kojima se nije lako javiti nekoj velikoj kompaniji poput naše. Ipak, mi želimo lokalne, pa smo zato osnovali tim za lokalnu nabavu – rekao je Kırçiçek.

Antonija Dragičević Hatlak iz A1 Hrvatska održala je predavanje na temu ‘Od tradicionalnog do digitalnog: optimiziranje nabave kroz digitalizaciju te interaktivni aparati i platforme‘. U toj su kompaniji 2017. počeli uvoditi robota u poslovne procese, pa tako i u nabavu. Rekla je da robotska transformacija 250 softverskih robota obavlja preko 3,5 milijuna transakcija.

U nabavi A1 koristi digitalne alate. Prije četiri godine uveden je One SAP, sljedeće godine implementirana je platforma IValua, a lani je potpuna digitaliziran proces nabave kroz IValua.

To je ipak samo uvod u slijedeću fazu. Kroz Ivalua ćemo nastojati, između ostalog, ocijeniti društvenu odgovornost dobavljača. Također, slijedeće godine inicirat ćemo da i naši korisnici koriste IValu. Uvest ćemo robotski alat kao virtualnog asistenta u nabavi koji će davati upute internim registriranim korisnicima – rekla je Dragičević Hatlak.

Dodala je da se u A1 ‘druže‘ s copilotom. To je Microftovovo rješenje – koje može pomoći oko istraživanje tržišta, evaulacije rizika dobavljača s aspekta ESG-a, no kako je to tek u početnoj fazi, zato je rekla kako se ‘druže‘. Inače, kad je riječ o AI u nabavi, Dragičević Hatlak rekla je ‘da, ali oprezno‘!