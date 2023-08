Vučemil: Ako inflacija bude veća od kamata na štednju cijene nekretnina će rasti

Iako se naizgled čini da se globalna ekonomska situacija stabilizira, da inflacija jenjava, poslovni svijet još uvijek osjeća ‘repove‘ donedavnog vrhunca krize u svom poslovanju, a rat u Ukrajini i dalje traje.

U punom smo jeku s pripremama najveće Liderove konferencije Dan velikih planova koja se održava 15. godinu za redom, a ove će se godine održati 27. rujna u zagrebačkom hotelu Westin.

I ove godine na pozornici očekujemo predvodnike raznih industrija u Hrvatskoj, predstavnike javnog sektora i državnih institucija, od kojih ćemo iz prve ruke saznati što poduzetničku scenu i hrvatsko gospodarstvo u cjelini čeka u 2024. godini, kako se svi dionici gospodarstva suočavaju s postojećim i pripremaju na nadolazeće izazove te kakve su njihove prognoze i predviđanja za iduću godinu.

Jedan od njih je Željko Vučemil, suosnivač i direktor VMD grupe, najpoznatije hrvatske tvrtke za stanogradnju u kojoj je 50-postotni vlasnik i čelni čovjek više od 20 godina. Istaknuo je nekoliko dominantnih faktora koji su utjecali na nekretninsko tržište u Hrvatskoj u posljednje tri godine, a to su: pandemija, potres, agresija na Ukrajinu, ulazak u schengensko područje i euro zonu, inflacija kao posljedica saniranja prva tri događaja, te niske kamate na kredite i gotovo nikakve kamate na štednju.

– Svi utjecajni čimbenici koje smo uzimali u obzir 2017. godine na Danu velikih planova su bili manje važni. Rezultat gore navedenog je bilo jako veliko povećanje potražnje, a posljedice toga su i povećanje cijene zemljišta, troškova gradnje, komunalnih usluga i svega ostaloga – objašnjava Vučemil.

Prema njegovim predviđanjima iduće razdoblje bit će jako obilježeno odnosom inflacije i kamatnih stopa na kredite i štednju.

– Ukoliko inflacija bude znatno veća od kamata na štednju, potražnja za nekretninama kao način zadržavanja vrijednosti novca u banci će se nastaviti, a samim time i cijene kvalitetnih nekretnina će rasti. Povećanje kamata na kredite može usporiti potražnju, ali i tu će biti važan odnos između visine inflacije, kamate i mogućnosti fiksiranja kamata u određenom periodu. Ono što je realno za očekivati je da će porasti razlika između cijena nove gradnje i starijih nekretnina. Naime, nova stanogradnja je opterećena visokim startnim ulaganjima u zemljište, visokom cijenom gradnje na koju utječe i obnova zgrada od potresa, tako da novi stanovi, pogotovo na dobrim lokacijama ne mogu biti jeftini – ističe Vučemil, dodajući to da je problem njegovog posla taj što projekti traju sve duže, a brzina promjena u društvu je sve veća.

Što se tiče VMD STANDARDA i VMD MODELA kao nositelje razvoja novih projekata u okviru VMD GRUPE, završena su dva velika investicijska ciklusa, Park kneževa i Kvart Darwinova Heinzelova i VMD je trenutno u pripremi novih projekata. U ovom trenutku izvjesna je jedino gradnja poslovne zgrade na uglu Heinzelove ulice i Ulice grada Vukovara, za koju je proveden arhitektonski natječaj, dok ostale Vučemil još ne može javno otkriti.

No pita se i koji su to novi ‘crni labudovi‘ u idućim godinama, s obzirom na to da one koji su oblikovali tržište prije četiri godine, nitko nije mogao previdjeti.

– Je li to možda rasplet rata u Ukrajini, nestabilnost na Balkanu, neka nova kriza kao posljedica enormne količine emitiranog novca, stagflacija ili neko novo ratno žarište? – pita se Vučemil.

