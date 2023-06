Zakonodavni okvir za OIE bit će završen u srpnju, a cijene priključenja poznate na jesen

Dvije ključne uredbe za obnovljive izvore energije bit će usvojene do kraja lipnja, a u srpnju bi uz njihovo stupanje na snagu, mogli dobiti i dugo iščekivana Pravila o priključenju, čime će zakonodavni okvir za OIE napokon biti završen, rečeno je na Liderovoj konferenciji Energetska budućnost Hrvatske.

Nedostajat će još samo cijena priključenja na mrežu, bez koje nije moguće planirati ove investicije, a prema riječima Željka Vrbana, zamjenika predsjednika HERA-e, ona će biti poznata najvjerojatnije na jesen.

S obzirom da je donošenje podzakonskih akata kasnilo više od 500 dana, na panelu Kako ubrzati dekarbonizaciju mogli su se čuti disonantni tonovi, optužbe i prebacivanje loptice odgovornosti za spomenuta kašnjenja.

Državnom tajniku iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja zaduženom za energetiku Ivi Milatiću nije bilo jasno zašto HERA u godinu dana nije donijela jediničnu cijenu priključenja na mrežu. S druge strane sporost u raspisivanju natječaja za energetska odobrenja te donošenju podzakonskih akata, koja su u njegovoj nadležnosti, pravdao je nedostatkom ljudi.

- Dvije Uredbe se trebaju usvojiti do 28.lipnja, a s obzirom da su i Pravila o priključenju bitna za NPOO i dobivanje 700 milijuna eura, HERA bi ih trebala usvojiti do kraja šestog mjeseca, nakon što mi iz Ministarstva pošaljemo svoje mišljenje. No, ako HERA ne odredi jediničnu cijenu, onda svi ovi dokumenti nemaju smisla. Jediničnu cijenu je trebalo već donijeti – kazao je Milatić, koji nije ostao dužan ni HOPS-u ni HEP ODS-u.

Za prve je rekao da je ‘inzistiranje HOPS-a da u cijenu priključenja uključi izgradnju 400 kV dalekovoda ravno ludilu, dok je HEP ODS-u zamjerio što stalno nešto nadopunjuju i još nisu s Ministarstvom potpisali ugovor vezan za NPOO.

Vrban je objasnio da HERA prilikom određivanja cijena mora biti odgovorna prema svim sudionicima u procesu, investitorima, potrošačima i operatorima te da mora sagledati i poziciju tržišta te što nagli ulazak velikih količina električne energije može značiti za cijene na lokalnom tržištu.

- Da je to bilo sve jednostavno pomiriti, mi bi davno donijeli odluku – kazao je Vrban. Najavio je da se cijene priključenja neće mijenjati svake godine nego u nekom dužem vremenskom periodu, od pet ili više godina te da rješenje prema kojem se danas prikupljaju sredstva za investicije planirane tek za deset godina i nije naš najbolje. Između redaka se dalo zaključiti da cijena priključenja neće biti onako visoka kako su u prvotnoj varijanti zatražili operatori mreže.

Propustili smo iskoristiti energetsku krizu

Najave o konačnom donošenju podzakonskih akata komentirala je Marija Šćulac Domac kazavši da bi joj bilo drago da je sve to mogla čuti prije godinu dana.

- Ne mogu si racionalno objasniti zašto smo toliko čekali i propustili iskoristiti energetsku krizu. S niskim kamatnim stopama i visokim cijenama električne energije svi projekti OIE prošle su godine bili isplativi. Za razliku od nas, koji smo lani instalirali manje od 50 MW sunčanih elektrana, prema podacima IRENA-e, Slovenija je instalirala 170, Češka 380, Bugarska 670, a Grčka 1200 MW sunčanih elektrana. Još uvijek nemamo ni jednu solarnu elektranu priključenu na prijenosnu mrežu. Ako ne omogućimo brzo, efikasno i cjenovno prihvatljivo pristupanje prijenosnoj mreži, nećemo ispuniti ciljeve koje smo postavili – kazala je direktorica Sektora za industriju i održivi razvoj Hrvatske gospodarske komore Šćulac Domac.

Kritična je bila i Maja Pokrovac, direktorica OIEH, kazavši da spomenute Uredbe ne bi još imali da nisu uvjet za NPOO.

- Hvala bogu da su uredbe povezane s NPOO-om i priključenjem novih 1500 MW do kraja 2024. godine jer bi inače ovo trajalo još koju godinu – kazala je Pokrovac dodavši da je predvidivost najbitnija za investitore te pozvala na brže donošenje cijena priključenja.

Kada je riječ o novim projektima, koji bi nakon zaokruživanja zakonodavnog okvira, a sukladno članku 17. Zakona o tržištu električne energije mogli tražiti natječaj za energetsko odobrenje, Milatić je rekao da očekuje sigurno 5GW novih projekata te da će natječaje za njih raspisivati po redoslijedu pristizanja.