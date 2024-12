Jerome Powell: Bitcoin je konkurent zlatu, a ne američkom dolaru

Predsjednik Federalnih rezervi SAD-a Jerome Powell ponovio je svoje mišljenje da je bitcoin izravna konkurencija zlatu i da nije prijetnja američkom dolaru.

- Ljudi koriste bitcoin kao spekulativnu imovinu. Baš je poput zlata, samo što je virtualno, digitalno je - rekao je Powell na DealBook Summitu u New Yorku 4. prosinca, koji je organizirao The New York Times.

- Ljudi ga ne koriste kao oblik plaćanja ili kao pohranu vrijednosti. Vrlo je nepostojan. Nije konkurent za dolar. Stvarno je konkurent za zlato - dodao je.

Predsjednik Feda već je dao ove komentare, uspoređujući bitcoin sa zlatom tijekom događaja koji je organizirala Banka za međunarodna poravnanja u ožujku 2021. kada je bitcoin trgovao za samo 58.200 dolara. Kriptovalute poput bitcoina vrlo su spekulativne i ‘nisu ničim poduprte’, rekao je tada Powell.

Od tih komentara, bitcoin je porastao za 70 posto, dok je zlato poraslo za 52 posto. Na DealBook Summitu, Powell je također oborio ideju da ljudi vide bitcoin kao simbol nedostatka vjere u Federalne rezerve i američki dolar.

- Ne mislim da ljudi tako razmišljaju o tome - utvrdio je Powell.

Kada je novinar New York Timesa Andrew Ross Sorkin pitao Powella posjeduje li bitcoin, on je odgovorio da mu nije dopušteno. Powell je, međutim, rekao da se slaže s kripto tvrtkama koje posluju s bankama sve dok ne ugrožavaju njihovo ‘zdravlje i dobrobit’.

Zaštita potrošača je drugi važan čimbenik koji je Powell istaknuo, iako je primijetio da Fed ne regulira izravno to područje. Donald Trump navodno je bio kritičan prema Powellovom donošenju odluka, ali predsjednik Feda je izjavio da neće dati ostavku ako ga Trump pokuša izgurati.

U međuvremenu, Trump je odabrao kripto odvjetnika Paula Atkinsa da postane novi predsjednik Komisije za vrijednosne papire i burze (SEC) nakon što je Gary Gensler najavio da će dati ostavku kada Trump bude inauguriran 20. siječnja.