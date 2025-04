Coinbase predviđa stabilnost u drugom i rast kripta u trećem kvartalu

Coinbase predviđa kratkoročnu volatilnost do sredine svibnja 2025., navodeći ekonomske pritiske i neizvjesnosti trgovinske politike

Prema Coinbaseu, kripto tržište bi se moglo suočiti s volatilnošću ili silaznim pritiskom u sljedećih 4-6 tjedana. Mjesečni izgledi Coinbasea za travanj 2025. pružaju jasan plan za kripto tržište, balansirajući između opreza i optimizma u usporedbi s drugim prognozama.

Očekuje se kratkoročna volatilnost tržišta

Coinbase predviđa da bi se cijene kriptovaluta mogle stabilizirati sredinom do kraja drugog tromjesečja (od svibnja do lipnja 2025.), postavljajući snažne temelje za rast u trećem tromjesečju (od srpnja do rujna). Očekuje se da će ovo razdoblje ponuditi značajne prilike za investitore.

Slično tome, izvješće QCP Capitala predviđa potencijalni rast u drugom tromjesečju za kripto, oslanjajući se na tržišne trendove TradFi-a. Međutim, od travnja do sredine svibnja, Coinbase predviđa negativnu volatilnost tržišta.

Uočeno je da su i bitcoin i indeks COIN50 nedavno pali ispod svog 200-dnevnog pomičnog prosjeka, signalizirajući potencijalni početak medvjeđeg tržišnog ciklusa. Indeks Coinbase 50 ili COIN50 prati izvedbu 50 najvećih i najlikvidnijih kriptovaluta prema tržišnoj kapitalizaciji.

Nestalnost proizlazi iz globalnih gospodarskih neizvjesnosti, posebice novih carinskih politika. Stroge fiskalne politike i makroekonomski čimbenici također vrše pritisak na rizičnu imovinu, uključujući kriptovalute. Coinbase savjetuje ulagačima da ostanu oprezni i usvoje obrambene strategije rizika.

Ova kratkoročna perspektiva usklađena je s predviđanjem Morningstarovog pregleda za prvo tromjesečje 2025. u kojem se predviđa nastavak volatilnosti u drugom tromjesečju zbog trgovinske politike i očekivanja kamatnih stopa. Nakon eskalacije američko-kineskih trgovinskih napetosti, tečaj juana na najnižoj je razini u 18 godina. Indeks straha i pohlepe koji početkom 2025. označava ‘ekstremni strah‘ dodatno doprinose nesigurnosti na tržištu.

Q3 oporavak i rast

Unatoč sumornim kratkoročnim izgledima, Coinbase je optimističan u pogledu srednjoročnih izgleda, predviđajući stabilizaciju cijena sredinom do kraja drugog tromjesečja zbog jakih faktora podrške. Povijesni trendovi pokazuju da se nakon oštrih korekcija u prvom tromjesečju tržišta često stabiliziraju u drugom tromjesečju. Na primjer, nakon što je bitcoin pao s 10.000 na 3.850 dolara u ožujku 2020., stabilizirao se oko šest tisuća do sedam tisuća dolara do svibnja i lipnja prije nego što je skočio kasnije te godine.

Izvješće ARK Investa Big Ideas 2025 predviđa da će 2025. biti godina ‘neviđenog rasta’ za kriptovalute, potaknuta institucionalnim usvajanjem i tehnološkim napretkom. Labavija monetarna politika i pad prinosa na obveznice početkom drugog tromjesečja, kao što je navedeno u Morningstarovom pregledu Q1 2025, mogli bi dodatno podržati rizičnu imovinu.

Rastuće institucionalno usvajanje još je jedan ključni pokretač. Coinbaseov Izgled kripto tržišta za 2025. naglašava povećano institucionalno sudjelovanje, osobito putem spot bitcoin ETF-ova. ARK Invest napominje da će inovacije blockchaina i jasniji američki propisi potaknuti stabilnost i rast tržišta.

Coinbase očekuje da će treće tromjesečje 2025. biti razdoblje snažnog rasta, nadovezujući se na temelje drugog tromjesečja. Kritični čimbenik je ciklus bitcoina nakon halvinga, koji povijesno izaziva značajna povećanja cijena. Treći kvartal 2025. usklađen je s ovim ciklusom, obećavajući znatne dobitke. Dodatni katalizatori, kao što su odobrenja za više kripto ETF-ova u SAD-u i poboljšana regulacija, kao što je predviđeno u Coinbaseovom pregledu kripto tržišta za 2025., mogli bi dodatno potaknuti tržište.