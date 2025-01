CryptoQuant istraživanje: Mladi i obrazovani dominiraju kripto tržištem

Većina ispitanika izjavila je da ulaže manje od 10.000 dolara godišnje, naglašavajući dominaciju malih ulagača na tržištu. Regionalno, Azija prednjači s 40 posto korisnika, slijedi Europa s 29 i Sjeverna Amerika s 10 posto

Novo istraživanje analitičke tvrtke CryptoQuant otkrilo je da je više od 60 posto ulagača u kriptovalute u dobi između 25 i 44 godine. Objavljeno 15. siječnja, CryptoQuantovo istraživanje pod nazivom 2024 Crypto Survey: Exchange Use and Investor Behavior ističe da je 35 posto korisnika u dobi od 25 do 34 godine, dok 26 posto spada u dobni raspon od 35 do 44 godine.

Izvješće je također pokazalo da su kripto investitori obično visoko obrazovani. Gotovo 50 posto ima diplomu prvostupnika, a 28 posto posjeduje diplome viših razina. Kripto prostor i dalje je pretežno muški, s 89 posto ispitanika koji se identificiraju kao muškarci, a samo 11 posto kao žene.

Većina ispitanika izjavila je da ulaže manje od 10.000 dolara godišnje, naglašavajući dominaciju malih ulagača na tržištu. Regionalno, Azija prednjači s 40 posto korisnika, slijedi Europa s 29 i Sjeverna Amerika s 10 posto.

Pri donošenju investicijskih odluka 22 posto ulagača oslanja se na vlastito istraživanje, dok se 16 posto okreće utjecajnim osobama na društvenim mrežama ili ključnim kreatorima mišljenja. Prijatelji, preporuke zajednice i mediji imaju manji utjecaj na odabir ulaganja.

Spot trgovanje i dalje dominira kripto prostorom, a 76 posto korisnika mu daje prednost nad izvedenicama. Samo 28 posto iskoristilo je proizvode kao što su staking i yield farming.

Binance na vrhu ljestvice

Binance se pokazao kao najpoželjnija mjenjačnica kriptovaluta, a 53 posto ju je navelo kao svoju primarnu platformu. Također je rangiran najviše po profitabilnosti, s 51 posto korisnika koji su prijavili da su najveći dobici ostvarili putem Binancea. Dodatno, 48 posto ispitanika reklo je da većinu svoje imovine drže na mjenjačnici.

Ostale platforme, kao što su Bybit, OKX i Bitget, bile su popularnije među stalnim trgovcima, dok su honorarni trgovci favorizirali Coinbase i Kraken. Regionalno, Binance dominira u Aziji, Africi i Južnoj Americi, sa stopama korištenja koje prelaze 50 posto. Coinbase prednjači u Sjevernoj Americi, gdje ga 45 posto ispitanika koristi kao svoju primarnu platformu.

Istraživanje je također pokazalo da 83 posto sudionika prati ili izbjegava mjenjačnice s regulatornim problemima. Binance je 32 posto ispitanika smatralo najsukladnijim, a slijedi ga Coinbase s 14 posto.

Bitcoin i layer-2 blockchainovi dominiraju interesom

Bitcoin ostaje najtraženija kriptovaluta, a slijede ga ethereum, layer-2 blockchaini i decentralizirane financije (DeFi). Bitcoin je također najbolji izbor za generiranje profita, preferira ga 18 posto korisnika. Slijede ga ethereum, solana i xrp.

- Fokus na najveće kriptovalute naglašava stalnu dominaciju blue-chip imovine, naglašavajući povjerenje trgovaca u uspostavljene projekte dok istovremeno ograničava izloženost riziku manje poznatim tokenima - navodi se u istraživanju CryptoQuanta.

Rezultati se temelje na odgovorima 17.566 sudionika, prema CryptoQuantu.