Pritisak regulative: Još uzbudljivije trgovanje kriptoimovinom

Strogi zahtjevi i složeni postupci koje je od kraja 2024. unijela europska Uredba MiCA već znatno opterećuju hrvatske kriptotvrtke

Potkraj prošle godine, točnije 30. prosinca 2024., u Republici Hrvatskoj počela se primjenjivati Uredba (EU) 2023/1114, poznatija kao Uredba o tržištima kriptoimovine ili MiCA. Njome se na razini cijele Europske unije prvi put uvode jedinstvena pravila poslovanja kao i nadzor nad izdavanjem kriptoimovine, trgovanjem kriptoimovinom i pružanjem usluga vezanih uz kriptoimovinu. U Hrvatskoj su za nadzor nad tom vrstom imovine mjerodavne Hrvatska narodna banka (HNB) i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

HNB je odgovoran za aktivnosti povezane s izdavanjem tokena vezanih uz imovinu i one povezane s izdavanjem tokena e-novca, a Hanfa za notifikacije izdavanja tokena koje nisu ART (engl. asset-referenced token) ili EMT (engl. e-money token), nadzor nad poslovanjem društava koja pružaju kriptousluge i nadzor nad trgovanjem kriptovalutama.

Porazni rezultati

No što je to uistinu MiCA promijenila? Iz Electrocoina su nam na to pitanje odgovorili u kratkim crtama. Kako tvrde, MiCA je sveobuhvatan i vrlo zahtjevan pravni okvir osmišljen na razini Europske unije kako bi regulirao tržišta kriptoimovine. Iako je stvorila svojevrsnu pravnu sigurnost uvođenjem jasnih pravila poslovanja na kriptotržište, ipak treba spomenuti da MiCA ne donosi isključivo ‘dobre‘ stvari.

– Prvi MiCA-ini rezultati prilično su porazni. Strogi zahtjevi rezultirali su time da je u EU-u zabranjeno trgovati USDT-om, najvećim i najpopularnijim stablecoinom na svijetu. USDT je stablecoin čiji je dnevni promet dvostruko veći od dnevnog prometa bitcoina, zbog čega je gotovo presudan u kriptoprostoru. Rezultat zabrane trgovanja USDT-om u EU-u samo će biti to da će se trgovanje preseliti u druge jurisdikcije, a građani EU-u i dalje će se jednako koristiti USDT-om, samo što ga neće kupovati od domaćih tvrtki, nego od onih izvan EU-a. Tako je, primjerice, pomalo nejasno što se točno time postiglo i na koji način ta zabrana štiti građane EU-a. Strogi zahtjevi i složeni postupci koje MiCA propisuje također znatno opterećuju subjekte zahvaćene regulativom, među kojima su i hrvatske kriptotvrtke. Posljedično, broj kompanija koje se bave kriptoposlovanjem u RH u posljednje se dvije godine drastično smanjio, a sve upućuje na to da će se taj trend i nastaviti zbog opsežnosti i kompleksnosti usklađivanja poslovanja s MiCA-inim zahtjevima, ali i troškovima koji nastaju pri usklađivanju poslovanja – objašnjavaju nam iz Electrocoina.

Nužno novo odobrenje

S druge strane, dodaju, MiCA stranim kriptokompanijama otvara mogućnost licenciranja u Hrvatskoj, pa su tako dvije najveće ‘hrvatske‘ kriptotvrtke zapravo strane grupacije koje na globalnom tržištu posluju s pomoću svoje tvrtke u Hrvatskoj.

Dva puta u odnosu na dnevni promet bitcoina veći je dnevni promet USDT-a, najpopularnijega svjetskog stablecoina, odnosno vrste kriptovalute čija je vrijednost vezana uz vanjsku imovinu, u ovom slučaju uz američki dolar

– Na tom tragu može se pretpostaviti da će pritisak regulativne usklađenosti moći izdržati samo najveći, odnosno kompanije koje za to imaju dovoljno financijskih i ljudskih resursa, bile one domaće bile strane – navode iz Electrocoina.

Hoće li najveći opstati, tek treba vidjeti, ali Hanfa trenutačno nadzire čak 17 VASP-ova u dijelu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, a upravo oni do 1. srpnja 2026. moraju dobiti Hanfino odobrenje kako bi takve usluge nastavili pružati.

Rast potražnje za kriptovalutama

Jedan od njih je, naravno, i Electrocoin, iz kojeg su nam potvrdili da interes za uvođenje kriptoplaćanja ne jenjava, a rastom cijena kriptovaluta na globalnom tržištu posljedično raste i interes za integraciju te vrste plaćanja.

–​ Electrocoin je opciju plaćanja kriptovalutama dosad uspješno integrirao kod više od tristo partnera na više od tri tisuće lokacija, a poduzeća se za tu opciju odlučuju najčešće zbog jeftinih i brzih transakcija, za razliku od tradicionalnih metoda – ističu iz te kompanije.

I uistinu, mnoge su domaće kompanije uvele plaćanje kriptovalutama. Najistaknutiji su, recimo, Konzum, LAQO i iNovine, ali i razni ugostiteljski objekti koji žele biti ‘u trendu‘ te ponuditi svojoj klijenteli sve oblike plaćanja. Da se osjeti veća zainteresiranost za kriptovalute, vide i u Electrocoinu, u kojem vjeruju da je ona posljedica trenda rasta cijena, ali i drugih faktora.

– Odobravanje bitcoin i ethereum spot ETF-ova, razvoj i upotreba primjerenih regulativnih okvira za kriptoindustriju te sve veća integracija kriptovaluta u sve više industrija samo su neki od razloga koji su dodatno osnažili kredibilnost cijele kriptoindustrije, a cijene kriptovaluta samo su nuspojava tih razloga. Vrijedi spomenuti i da je pobjeda Donalda Trumpa na izborima za američkog predsjednika također snažno utjecala na spekulacije unutar kriptotržišta, potaknuvši val optimizma među investitorima zbog obećanja o potencijalno povoljnijem regulativnom pristupu prema kriptovalutama. Ipak, bez jasne zakonske potpore i stabilnoga regulativnog okvira teško je očekivati dugoročno pozitivne učinke, ali sve te stavke svakako utječu na rast potražnje za kriptovalutama u posljednjih godinu dana – objašnjavaju u Electrocoinu.

MiCA stranim kriptokompanijama otvara mogućnost licenciranja u Hrvatskoj, pa su tako dvije najveće hrvatske kriptotvrtke zapravo strane grupacije koje na globalnom tržištu posluju s pomoću svoje tvrtke u Hrvatskoj

Trendi memecoini

Naravno, teško je nagađati, odnosno išta predvidjeti, no danas su trend na tržištu takozvani memecoini, odnosno meme-tokeni, koji svakodnevno postižu nevjerojatne brojeve.

– Popularna platforma za pokretanje memecoina na blockchainu Solana​ pod nazivom pump.fun samo je u posljednjih trideset dana postigla obujam trgovanja od približno 980 milijardi dolara, što je više no što je u posljednjih trideset dana generirala, primjerice, druga najveća kriptovaluta na svijetu ether (oko 819 milijardi dolara). Brojni analitičari procjenjuju da je taj trend svojevrsni vrhunac doživio kada je američki predsjednik Donald Trump pokrenuo vlastiti memecoin na Solani, koji je u prvom danu dosegnuo ukupnu tržišnu vrijednost od nevjerojatnih 25 milijardi dolara te postao šesta najtrgovanija kriptovaluta na svijetu, što je u tom trenutku bilo neviđeno dostignuće – zaključuju iz Electrocoina.

DJELATNOSTI 17 VASP-ova Tko što radi među domaćim pružateljima usluga digitalne imovine

1. Adria Digital Exchange – skrbništvo nad virtualnom imovinom i upravljanje njome, upravljanje platformom za trgovanje virtualnom imovinom, izvršavanje naloga za virtualnu imovinu, zaprimanje i prijenos naloga za virtualnu imovinu uime trećih strana.

2. BD Innovation Hub – skrbništvo nad virtualnom imovinom i upravljanje njome, razmjena virtualne imovine za drugu virtualnu imovinu, izvršavanje naloga za virtualnu imovinu, usluge provedbe ponude odnosno prodaje virtualne imovine.

3. Bitblock – razmjena virtualne imovine za fiducijarnu valutu koja je zakonsko sredstvo plaćanja, savjetovanje o virtualnoj imovini.

4. Blok Be – skrbništvo nad virtualnom imovinom i upravljanje njome, upravljanje platformom za trgovanje virtualnom imovinom, razmjena virtualne imovine za fiducijarnu valutu koja je zakonsko sredstvo plaćanja, razmjena virtualne imovine za drugu virtualnu imovinu, savjetovanje o virtualnoj imovini.

5. Cana Pay – razmjena virtualne imovine za fiducijarnu valutu koja je zakonsko sredstvo plaćanja.

6. CREDOS – izvršavanje naloga za virtualnu imovinu, usluge provedbe ponude odnosno prodaje virtualne imovine, zaprimanje i prijenos naloga za virtualnu imovinu uime trećih strana.

7. Digital Assets – skrbništvo nad virtualnom imovinom i upravljanje njome, upravljanje platformom za trgovanje virtualnom imovinom, razmjena virtualne imovine za fiducijarnu valutu koja je zakonsko sredstvo plaćanja, razmjena virtualne imovine za drugu virtualnu imovinu, izvršavanje naloga za virtualnu imovinu, usluge provedbe ponude odnosno prodaje virtualne imovine, savjetovanje o virtualnoj imovini.

8. DUPLICO – razmjena virtualne imovine za fiducijarnu valutu koja je zakonsko sredstvo plaćanja, razmjena virtualne imovine za drugu virtualnu imovinu.

9. Electrocoin – skrbništvo nad virtualnom imovinom i upravljanje njome, upravljanje platformom za trgovanje virtualnom imovinom, razmjena virtualne imovine za fiducijarnu valutu koja je zakonsko sredstvo plaćanja, razmjena virtualne imovine za drugu virtualnu imovinu, izvršavanje naloga za virtualnu imovinu, usluge provedbe ponude odnosno prodaje virtualne imovine, zaprimanje i prijenos naloga za virtualnu imovinu uime trećih strana, savjetovanje o virtualnoj imovini.

10. FiatBit Technologies – razmjena virtualne imovine za fiducijarnu valutu koja je zakonsko sredstvo plaćanja.

11. Fintrax – skrbništvo i upravljanje virtualnom imovinom, razmjena virtualne imovine za fiducijarnu valutu koja je zakonsko sredstvo plaćanja, razmjena virtualne imovine za drugu virtualnu imovinu, izvršavanje naloga za virtualnu imovinu, zaprimanje i prijenos naloga za virtualnu imovinu uime trećih strana.

12. HODL Store – skrbništvo nad virtualnom imovinom i upravljanje njome, upravljanje platformom za trgovanje virtualnom imovinom, razmjena virtualne imovine za fiducijarnu valutu koja je zakonsko sredstvo plaćanja, razmjena virtualne imovine za drugu virtualnu imovinu, izvršavanje naloga za virtualnu imovinu, usluge provedbe ponude odnosno prodaje virtualne imovine, zaprimanje i prijenos naloga za virtualnu imovinu uime trećih strana, savjetovanje o virtualnoj imovini.

13. IN KAPITAL – razmjena virtualne imovine za fiducijarnu valutu koja je zakonsko sredstvo plaćanja, razmjena virtualne imovine za drugu virtualnu imovinu.

14. M obrada – izvršavanje naloga za virtualnu imovinu, zaprimanje i prijenos naloga za virtualnu imovinu uime trećih strana.

15. Marinix275 – skrbništvo i upravljanje virtualnom imovinom, razmjena virtualne imovine za fiducijarnu valutu koja je zakonsko sredstvo plaćanja, razmjena virtualne imovine za drugu virtualnu imovinu, izvršavanje naloga za virtualnu imovinu, usluge provedbe ponude odnosno prodaje virtualne imovine.

16. Moneysail – skrbništvo nad virtualnom imovinom i upravljanje njome, razmjena virtualne imovine za fiducijarnu valutu koja je zakonsko sredstvo plaćanja.

17. White Tech – skrbništvo nad virtualnom imovinom i upravljanje njome, upravljanje platformom za trgovanje virtualnom imovinom, razmjena virtualne imovine za fiducijarnu valutu koja je zakonsko sredstvo plaćanja, razmjena virtualne imovine za drugu virtualnu imovinu, izvršavanje naloga za virtualnu imovinu, usluge provedbe ponude odnosno prodaje virtualne imovine, zaprimanje i prijenos naloga za virtualnu imovinu uime trećih strana, savjetovanje o virtualnoj imovini. (Izvor: Hanfa)