Twitter zamijenio svoj logotip dogecoinom, cijena dogea porasla preko 20 posto u 2 minute

Dogecoin je ostvario veliki rast u ponedjeljak popodne kada je Twitter zamijenio svoj poznati logotip sa simbolom dogecoina. Prvi april je prošao, no čini se da potez ima dublje značenje.

Potez je potaknuo konverzaciju zajednice na samom Twitteru, a iznenađeni korisnici tweetali su izražavajući svoje čuđenje. Neki od njih nagađali su da su se hakeri infiltrirali na platformi kako bi radili ‘nestašluke‘.

U 20:50 po našem vremenu, Musk je objavio tweet, za njega već uobičajeni meme.

Neki su počeli špekulirati promjenu logotipa kao znak da Elon Musk možda planira preuzeti dogecoin. No, to je također mogao biti Muskov način da pokaže podršku u tužbi usmjerenoj protiv dogecoina. Vrijeme promjene logotipa čini se simboličnim. Krajem prošlog tjedna Muskovi odvjetnici zatražili su od saveznog suca u New Yorku da odbaci tužbu od 258 dolara (2:50 pm UTC Musk objavljuje tweet), koja se vrtjela oko optužbi za reketarenje.

Nazvavši tužbu ‘maštovitim djelom fikcije‘, Muskovi odvjetnici nastojali su je odbaciti.

- Ne postoji ništa nezakonito u tweetanju riječi podrške ili smiješnih slika legitimne kriptovalute koja i dalje posjeduje tržišnu kapitalizaciju od 10 milijardi dolara - izjavili su odvjetnici.

Ulagači koji tuže Muska optužuju ga za provedbu pump and dump sheme. Oni tvrde da je znao da valuta nema fundamentalnu vrijednost, ali je povećao njezinu vrijednost tweetovima.

Od osnutka 2013. godine, dogecoin se borio s glasinama o nedostatku legitimiteta, iz razloga jer je kriptovaluta započela kao šala.