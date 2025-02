Integracijski analitičar: Ključ za stvaranje održivih tehnoloških rješenja

Poslovne integracije nisu samo tehničko pitanje nego i strateška inicijativa koja dugoročno utječe na organizaciju: omogućava brže reagiranje na promjene, prilagodbu novim tehnologijama i manje operativne troškove. Upravo je integracijski analitičar odgovoran za povezivanje različitih aplikacija i alata u organizaciji s pomoću rješenja koja omogućuju neometan protok informacija

Piše: Zoran Šljivić, Serengeti

Kako bismo razumjeli važnost poslovnih integracija, trebamo uzeti u obzir način na koji digitalizacija oblikuje poslovno okružje. U poslovnom svijetu organizacije se oslanjaju na različite programe – od ERP-a za upravljanje resursima, CRM-a za upravljanje odnosima s korisnicima do marketinških platformi i različitih aplikacija za produktivnost. Iako svaki od tih sustava pridonosi poslovanju, bez međusobne povezanosti često se javljaju problemi poput neusklađenosti podataka i usporavanja. Poslovne integracije omogućuju tim sustavima da međusobno komuniciraju, što usklađuje podatke, poboljšava koordiniranost i ubrzava odlučivanje.

Primjerice, u financijskoj industriji podaci iz bankovnog sustava trebaju biti povezani s alatima za analitiku, platformama za usklađenost, sustavima za praćenje rizika i komunikaciju s regulatorima. Bez adekvatnih integracija zaposlenici bi trošili sate na ručno usklađivanje podataka, što bi povećavalo vjerojatnost ljudske pogreške. K tome bi korisničko iskustvo ​bilo osjetno sporije i neefikasnije. Integracijom različiti odjeli u banci, primjerice, mogu efikasno dijeliti podatke u stvarnom vremenu, što omogućuje agilniji i precizniji rad.

Tehnička i poslovna uloga

Poslovne integracije nisu samo tehničko pitanje nego i strateška inicijativa koja dugoročno utječe na organizaciju: omogućava brže reagiranje na promjene u tržišnim uvjetima, prilagodbu novim tehnologijama i manje operativne troškove. Važno je istaknuti ulogu integracijskog analitičara (engl. integration analyst), pozicije odgovorne za povezivanje različitih aplikacija i alata u organizaciji s pomoću rješenja koja omogućuju neometan protok informacija. Integracijski analitičar ne obavlja samo ‘tehnički posao‘. To je pozicija zadužena za cjelokupno usklađivanje poslovnih ciljeva s tehnološkom infrastrukturom zahvaljujući kojoj organizacije postaju otpornije, prilagodljivije i spremne za budućnost. Integracijski analitičar ​stručnjak je koji ima ključnu ulogu u povezivanju različitih IT sustava, aplikacija i baza podataka u organizaciji. Njegov je zadatak osigurati da svi sustavi kojima se organizacija koristi mogu međusobno komunicirati zahvaljujući cjelovitom i točnom tijeku podataka u stvarnom vremenu. To je važno za sve vrste organizacija, a osobito za one s kompleksnim poslovnim procesima.

Integracijski analitičar često djeluje kao medijator između poslovnog i tehničkog sektora. Na tehničkoj strani analizira postojeće IT infrastrukture, aplikacije i baze podataka kako bi razumio njihov dizajn i funkcioniranje, a na poslovnoj surađuje s korisnicima, menadžmentom i drugim dionicima kako bi razumio specifične potrebe poslovanja. Dakle, to je osoba koja posjeduje ne samo tehničko znanje nego i komunikacijske vještine.

Kompetencije i vještine

Glavna predispozicija za ulogu integracijskog analitičara tehničko je iskustvo. Moje iskustvo rada kao glavnog inženjera za razvoj softvera u financijskotehnološkoj industriji bio je temelj za ulogu analitičara koju sam poslije preuzeo. Osim naprednog razumijevanja različitih vrsta sučelja za programiranje aplikacija ​(engl. application programming interface, API​), poznavanje procesa njihova razvoja i tehnologije kojom se razvijaju daje prednost pri razgovoru i procjeni razvoja s razvojnim timovima. Uz tehničko znanje poželjna je visoka razina analitičkih vještina. Osim što analizira pojedina sučelja, dobar integracijski analitičar sposoban je analizirati složene sustave po cjelinama, prepoznati potencijalne probleme i osmisliti učinkovita rješenja za sustav.

Komunikacijske vještine presudne su jer integracijski analitičar surađuje s različitim timovima u organizaciji, uključujući menadžment i poslovne timove. On mora znati objasniti složene tehničke koncepte netehničkom osoblju pomažući mu da razumije kako će integracijska rješenja utjecati na njegov svakodnevni rad. Također, vještina suradnje s menadžmentom omogućava osiguravanje integracijskih rješenja koja će biti u skladu s poslovnim strategijama i ciljevima organizacije. Znanje o metodologiji scruma i ​agilnoj metodologiji iznimno je važno za ulogu integracijskog analitičara jer su te metode ključne za razvoj suvremenih softverskih rješenja. Agilna metodologija omogućava timovima da brzo odgovore na promjene, a scrum-pristup strukturira rad u iteracije, što je korisno za projekte integracije, u kojima su česte prilagodbe i testiranja.

Važnost u industriji fintecha

Zbog čestih promjena regulative, visokih sigurnosnih standarda i potrebe za brzim donošenjem odluka utemeljenih na vjerodostojnim podacima financijska industrija sve je osjetljivija kad je riječ o kompleksnosti i sigurnosti podataka. U takvu okružju uloga je​ integracijskog analitičara omogućiti siguran i brz protok podataka između različitih aplikacija i sustava optimirajući radne procese i smanjujući rizik od pogrešaka.

Usklađivanje podataka za regulativna izvješća. Svaka banka mora redovito podnositi izvješća regulativnim tijelima. Ta izvješća uključuju podatke o transakcijama, bilancama, rizicima i kapitalu te se prikupljaju iz više odjela u banci i različitim softverskim sustavima. Integracijski analitičari imaju ključnu ulogu u omogućavanju automatskog prikupljanja podataka, njihova formatiranja i slanja u centralizirani sustav za izradu izvješća.

Uspješno uvedenim integracijskim rješenjima izrada izvješća može se znatno ubrzati, što je posebno važno pri promjenama regulativnih zahtjeva. Umjesto da troše dane na ručno prikupljanje podataka, analitičari i menadžment imaju trenutačan uvid u podatke potrebne za brzu prilagodbu novim pravilima.

Povezivanje sustava za upravljanje klijentima i aplikacija za analitiku. U suvremenome bankarskom poslovanju poznavanje klijenta (KYC) i prilagođavanje usluga pojedinim potrebama korisnika ključne su stavke konkurentnosti. Integracijski analitičari omogućuju da se podaci iz sustava CRM-a povežu s alatima za analitiku kako bi banka mogla bolje razumjeti potrebe i preferencije svojih korisnika. Naprimjer, podaci o transakcijama, obrascima korištenja usluga i demografski podaci prikupljeni iz različitih izvora mogu se integrirati i analizirati na centraliziranoj platformi. Ta integracija ne samo da omogućuje detaljan uvid u korisničke navike nego pomaže i prodajnim timovima da brže reagiraju na promjene u preferencijama korisnika te prilagode usluge ili ponude u skladu s analizama. Takva agilnost u pružanju usluga povećava zadovoljstvo klijenata i poboljšava poslovne rezultate.

Optimizacija platnih sustava i digitalnih transakcija. Financijski sektor svjedoči golemom porastu digitalnih transakcija, od internetskog plaćanja do mobilnog bankarstva. U tom kontekstu bankovni platni sustavi moraju biti povezani s različitim internim i eksternim aplikacijama, uključujući sustave kartičnog poslovanja, nacionalne i međunarodne platne mreže te blockchain-aplikacije. Uloga integracijskog analitičara jest omogućiti sigurno i učinkovito povezivanje tih aplikacija te tako osigurati neprekinut tijek transakcija. Primjerice, integracija sustava za upravljanje korisničkim računima s aplikacijom za praćenje transakcija omogućava bankama da pravodobno prepoznaju sumnjive aktivnosti. Tako se smanjuje rizik od prijevara i znatno povećava sigurnost korisničkih podataka.

Sigurnost i zaštita podataka

Zbog sve veće digitalizacije uloga integracijskog analitičara kontinuirano se razvija kako bi odgovorila na nove zahtjeve i izazove. Ti trendovi i izazovi zrcale promjene u poslovnim strategijama – sve je veći naglasak na sigurnosti podataka i sve se brže uvode tehnologije poput infrastrukture u oblaku i umjetne inteligencije.

Organizacije upotrebljavaju sve više povezanih sustava, što povećava rizik od povrede podataka. Integracijski analitičar mora na naprednoj razini razumjeti​ sigurnosne protokole i enkripcijske tehnologije kako bi zaštitio osjetljive informacije u komunikacijskim kanalima i bazama podataka. Sve veća količina podataka koja se prenosi između aplikacija i sustava povećava rizik od kibernetičkih napada, zbog čega se ističe potreba za stalnim nadzorom i unaprjeđivanjem sigurnosnih mjera.

Osim tehnoloških sigurnosnih protokola, integracijski analitičar mora poznavati pravne aspekte zaštite podataka kao što su GDPR u Europi ili CCPA u Kaliforniji. Zaštita privatnosti korisnika i usklađenost s regulativama zahtijevaju detaljno praćenje podataka koji prolaze kroz sustave i prilagodbu integracija u skladu s najnovijim sigurnosnim standardima.

Izazov u tom poslu jest sigurnost u okružju u kojem aplikacije i sustavi kontinuirano komuniciraju, posebno zato što se brzina prijenosa podataka ne smije usporiti zbog sigurnosnih mjera. Dužnost analitičara stoga je balansirati između maksimalne sigurnosti i najboljih performansa.

Integracije u oblaku

Prelazak na infrastrukturu u oblaku donio je nove mogućnosti, ali i izazove za integracijske analitičare. Sustavi u oblaku omogućavaju organizacijama fleksibilnost i skalabilnost olakšavajući i ubrzavajući širenje poslovanja i pristup podacima s bilo koje lokacije. No integracija sustava u oblaku nije jednostavna jer uključuje više različitih tehnologija, sigurnosnih standarda i protokola u usporedbi s tradicionalnim lokalnim sustavima.

Integracijski analitičar mora razumjeti posebnosti rada u okružju oblaka, uključujući korištenje tehnologija kao što su Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ili Google Cloud Platform. Također, uloga integracijskog analitičara u oblaku uključuje rad s alatima koji omogućuju upravljanje integracijama u oblaku.

Izazov pri integraciji u oblaku zahtijeva prilagodbu postojećih integracija i često uključuje rad s hibridnim okružjima u kojima su neki sustavi i dalje smješteni lokalno, a drugi su u oblaku. U takvom okružju moj je posao osigurati neometan prijenos podataka i kompatibilnost sustava kako bi organizacija mogla maksimalno iskoristiti prednosti tehnologije oblaka.

Odgovor i za budućnost

Kao stručnjaci za spajanje aplikacija, baza podataka i poslovnih procesa integracijski analitičari omogućuju organizacijama da funkcioniraju efikasno, sigurno i u skladu sa suvremenim tehnološkim standardima. Zbog svoje sposobnosti analize poslovnih potreba, dizajniranja integracijskih rješenja i prilagodbe različitim sustavima ključni su igrači u postizanju organizacijskih ciljeva, posebno u industrijama poput financija u kojima su presudne brzina, sigurnost i točnost prijenosa podataka. S rastom tehnologija oblaka, povećavanjem regulativnih zahtjeva i sve većom primjenom umjetne inteligencije i automatizacije uloga integracijskih analitičara nastavit će se razvijati. Njihov posao više neće biti samo tehničke prirode nego će uključivati i strateške i analitičke elemente koji podupiru poslovne inovacije.

Integracijski analitičar nije samo tehnički stručnjak već i poveznica između poslovanja i tehnologije koja omogućava kompanijama da budu agilne, konkurentne i spremne za izazove budućnosti. Njihova je uloga odgovor na današnje potrebe, ali i ključ za stvaranje održivih tehnoloških rješenja koja će oblikovati poslovni svijet sutrašnjice.