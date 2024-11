Rezultati hrvatskog IT sektora u 2024.: Najgore je prošlo?

U prva tri kvartala ove godine IT kompanije u Hrvatskoj zabilježile su rast prihoda od 12 posto, uz blagi oporavak izvoza koji je rastao 11 posto, pokazala je to analiza hrvatskog IT sektora za prvih devet mjeseci ove godine koju je jučer na susretu Udruge hrvatskih softverskih izvoznika CISEx predstavila Tajana Barančić, predsjednica Nadzornog odbora CISEx-a. Pozitivan je to razvoj situacije, napomenula je Barančić, jer je do kraja svibnja 2024. u odnosu na isto razdoblje 2023. rast prihoda bio 6 posto, a izvoza 3 posto, što nije neobično jer su prvi i drugi kvartal 2023. bili jako dobri, kao rezultat prelijevanja projekata iz nikad jače 2022. godine.

Najviše rastu razvoji centri stranih kompanija

U analizirani uzorak ušle su hrvatske IT kompanije koje nose 20 posto prihoda i 27 posto izvoza te zapošljavaju 22 posto zaposlenika sektora J62 prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.

Do kraja svibnja ove godine, 38 posto kompanija iz uzorka imalo je pad prihoda, a 39 posto pad izvoza u odnosu na isto razdoblje 2023. U prvih devet mjeseci 2024. pad prihoda bilježi 22 posto kompanija, pad izvoza je evidentiran kod 27 posto kompanija iz uzorka, a sami postoci pada kod tih kompanija nisu više dramatični, što Barančić ocjenjuje pozitivnim.

– Najveći rast u prosjeku i dalje imaju razvojni centri stranih kompanija, tu se očekuje značajan rast iduće godine, te kompanije s etabliranim produktima – rekla je Barančić.

Prosječna plaća u sektoru za kolovoz je iznosila 1822 eura što je rast od 5,9 posto u odnosu na kolovoz 2023., prema podacima Državnog zavoda za statistiku. Međutim, istovremeno je prosječna plaća na razini države rasla 15 posto u razdoblju od siječnja do kolovoza 2024. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Broj zaposlenih u navedenom uzorku rastao je tri posto u rujnu u odnosu na rujan prošle godine te isto toliko prema podacima DZS-a. Za sada u 2024. nije rastao broj zaposlenika, a trenutno IT sektor u Hrvatskoj broji nešto sitno preko 35 tisuća zaposlenika.

– U kompanijama s kojima sam razgovarala vlada umjeren optimizam za 2025. godinu uz dozu opreza. Rekordne stope rasta iz 2021. i 2022. nitko ne očekuje i teško će se ponoviti, ali pozitivni pomaci su vidljivi. Najgore je, nadamo se, prošlo u ovom valu. Krajem godine očekujem rast broja zaposlenika u sektoru, primarno zbog ukidanja olakšice za mlade do 30 godina pa će mnogi gledati da zaposle svoje studente prije kraja godine kako bi zadržali za njih tu olakšicu idućih pet godina – istaknula je Barančić te poduzetnike koji planiraju zapošljavati sad i u iduće tri godine podsjetila da prijave poreznu olakšicu prema Zakonu o poticanju ulaganja još ove godine, jer od iduće godine se stvar malo komplicira.

– Još stignete umanjiti stopu poreza na dobit za 50 posto već za 2024. – dodala je Barančić.

Godina slična kao i prošla?

Što se tiče poslovanja IT tvrtki iz uzorka do kraja ove godine, Barančić smatra da će stopa rasta na razini cijele ove godine biti barem ista kao prošle godine, odnosno 10 posto, a osobno se nada da će bi i nešto veća.

– Podaci na uzorku uvijek mogu odstupati od realnog stanja na razini cijelog sektora u smislu postotka rasta, ali teže u smislu trenda, a on trenutno djeluje dosta dobro. Prošle godine je zadnji kvartal bio dosta jak pa ostaje za vidjeti hoće li četvrti kvartal 2024. biti značajno jači od prošlogodišnjeg, o čemu će ovisiti ukupni reziltat na razini godine – zaključila je Barančić dodajući da se očekivanja IT sektora možda jesu smanjila, ali optimizam među tvrtkama raste.

Unatoč optimizmu, predsjednik CISEx-a Ivan Bešlić oprezan je oko predviđanja budućeg rasta s obzirom na nepredvidljivost tržišta i rast troškova. Osim toga, na jučerašnjem susretu još je najavio da će Udruga ubuduće osim izvoznika softvera obuhvatiti sve ICT tvrtke, kako bi snažnije pozicionirali Hrvatsku na globalnom tržištu, pojačali razmjene znanja i otvaranje novih poslovnih prilika.