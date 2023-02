Otvorene prijave za eSTUDENTovu radionicu Kako naučiti voljeti

Treće predavanje eSTUDENTovog projekta It starts with you, s nazivom Kako naučiti voljeti?, održat će se 17. veljače u 17:30 sati u dvorani B3 na zagrebačkom FER-u.

Kako navode u priopćenju, predavanje će označiti ulazak u novu tematsku fazu projekta koji će u veljači staviti fokus na partnerske odnose, ali i nasilje u istima. Sam će događaj ovog puta biti koncipiran kao radionica, a predvodit će ju pokretači platforme Kognitivna Muza; Izabela i Dinko Pleša.

Spomenuti par supružnika bavi se provedbom individualnog, ali i partnerskog savjetovanja, a oboje su certificirani life coachevi. Dinko je magistar psihologije koji posjeduje dugogodišnje radno iskustvo kao profesor i stručni suradnik-psiholog. Izabela je kroatistica i specijalistica za marketing koja se bavi vođenjem njihovog Instagram profila koji je trenutno nadomak 11 tisuća pratitelja. Svoju inicijativu započeli su sredinom kolovoza 2020. kao reakciju na povećanu razinu zamijećenog nezadovoljstva i anksioznosti kod ljudi u njihovom okruženju, a otad su objavili velik broj podcasta, a održali su i zapažen broj radionica.

Na događanju koje će se odviti sljedećeg tjedna fokus će se preusmjeriti na propitkivanje ljubavnih obrazaca koji su u nama usađeni, a tematizirat će se odabir romantičnih partnera u današnjici. Spomenut će se kako popularna i konzumeristička kultura iskrivljuju našu definiciju ljubavi, a prisutni će, kroz kratak segment samorefleksije, probati odgonetnuti koja ih ograničavajuća uvjerenja sprječavaju u pronalasku ljubavi.

Nalazili se trenutno u romantičnoj vezi ili ne, radionica će pružiti niz korisnih savjeta svim polaznicima, a svoje mjesto na istoj možete rezervirati prijavom putem forme.