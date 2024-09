Becutanova radionica za roditelje uz Natka Becka, Mirnu Medaković Stepinac, Fabijana Pavla Medvešeka i Katu Leutar

Jedan prosječan dan za roditelje, u očima djeteta je cijelo djetinjstvo! Svako dijete treba sretnog i zadovoljnog roditelja!

Roditeljstvo, majke i očevi u svojoj najljepšoj i najizazovnijoj ulozi, susreću se svakodnevno sa brojnim nesigurnostima i prevelikim očekivanjima, da li baš sve dobro rade za svoje dijete od samog rođenja. Majke i očevi u svojoj predanosti i velikoj želji da budu što bolji roditelji, često zaboravljaju na sebe. Upravo je podrška najvažnija na putu kako biti zadovoljan, znajući da rade najbolje za sebe i dijete. Svako dijete zaslužuje da tijekom odrastanja bude okruženo zadovoljnim i sretnim roditeljima, sa puno ljubavi. Sve su to izazovi koje smo pokušali približiti na ovogodišnjoj ‘Becutanovoj radionici za roditelje’ koja se održala u prekrasnoj Magnolia Slastice uz brojne tate i mame. Sve o ‘savršenom’ roditeljstvu uz brojna svoja iskustva ispričali su nam Fabijan Pavao Medvešek, Kata Leutar, magistar psihosocijalnog savjetovanja i psihoterapeut, dr. Natko Beck i moderatora Mirnu Medaković Stepinac.

Koliko je važno naći balans u svakodnevnom životu naglasio je dr. Natko Beck: ‘Fascinira me koliko se od nas roditelja očekuje da budemo nesalomljivi i beskonačno požrtvovni, usprkos brojim poslovnim i obiteljskim obavezama. Sve to uskladiti nije jednostavno, brojne su greške, učimo svakodnevno, ali iz dana u dan trudiš se biti bolji. Ponekad uspiješ, ponekad pogriješiš, ali sve je to roditeljtsvo. Nije savršeno, ali je najbolje što možeš napraviti.’

- Uvijek mi je drago čuti da nisam sam u svojim roditeljskim ‘problemima’ i bilo je super iskustvo podijeliti svoja iskustva sa stručnjacima - naglasio je Fabijan Pavao Medvešek.

- Od nas se očekuje savršeno roditeljstvo i to bez da su nam rekli što to točno znači. I tako su nas ostavili u procesu čistog pogađanja. Biti savršen roditelj je moguće samo onda kada napravimo vlastitu definiciju istoga, kada prestanemo ispunjavati očekivanja i poklonimo sebi sve ono sto osjećamo da nam treba. Da, ta bića ovise o nama, no ovisiti o sretnom i zadovoljnom roditelju je ono što svakom djetetu treba!‘-o važnosti sretnog i zadovoljnog roditelja - istaknula je Kata Leutar, magistar psihosocijalnog savjetovanja i psihoterapeut.

