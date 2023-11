Čak 1200 tvrtki u Hrvatskoj mora se digitalizirati do vrlo visoke razine ako želimo dostići prosjek EU

Da hrvatske kompanije mogu i moraju ući u digitalno doba kako bi bile konkurentne na europskom i globalnom tržištu glavni je zaključak konferencije Digitalna (R)evoluacija koja se održala u organizaciji HUP-ICT udruge. Digitalna transformacija nije trend već neizostavni dio napretka u poslovanju, a nekada čak i opstanka pojedine kompanije, istaknuo je Ivan Maglić, programski direktor Konferencije i član IO HUP-ICT udruge.

– Hrvatske tvrtke moraju shvatiti da tehnologija danas ulazi u svaku poru poslovanja. Ogroman broj hrvatskih ICT kompanija rade značajne stvari poput umjetne inteligencije, ali 90 posto prihoda generiraju iz inozemstva. Zašto? Zato što su te strane tvrtke shvatile važnost novih tehnologija, a mi želimo da se ti prihodi presele u Hrvatsku te da i hrvatske tradicionalne kompanije to shvate – naglasio je Maglić.

Čak 1200 tvrtki u Hrvatskoj mora se digitalizirati do vrlo visoke razine ako Hrvatska želi dostići prosjek Europske unije, što je jedan od ciljeva HUP-ICT udruge. Za to bi te tvrtke morale koristiti šest ili više različitih tehnologija, a trebalo bi napraviti više od 4000 implementacija, napomenuo je Hrvoje Josip Balen, predsjednik HUP-ICT udruge.

– Uvijek je dobar trenutak započeti digitalnu transformaciju. Što god da je ispred nas, ona donosi velike benefite tvrtkama. Donesite odluku da 2024. bude vaša godina transormacije te da na taj način pomognete sebi, ali i cijelom gospodarstvu – dodao je Balen.

Upravo u tome može pomoći hrvatski ICT sektor, najotporniji sektor i ključni motor inovacija s više od 6500 poduzetnika, dodala je Irena Weber, glavna direktorica HUP-a, udruge koja se zalaže da se hrvatsko gospodarstvo odmakne od uslužnih sektora i ponudi proizvode s višom dodanom vrijednosti.

Također, Hrvatska ima neiskorišten digitlani potencijal koji treba iskoristiti za dostizanje ciljeva digitalne dekade, rekao je Bernard Gršić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, dodajući da je usprkos svim nedaćama – pandemijom, potresima, energetskom krizom – Vlada RH uspjela zadržati natprosječan ekonomski rast u odnosu na ostale članice EU.

Digitalna transformacija u praksi

Kako se digitalna tehnologija koristi u ratarstvu, sektoru koji zahtijeva mnogo vremena, ljudskih resursa, strojeva i goriva, na primjeru tvrtke PPK Valpovo pokazao je konzultant Ivan Malić, istaknuvši da je danas u ratarstvu sve ‘pametno‘ - obrada, gnojidba, zaštita, sjetva.

Zdravstvo je jedno od područja u kojima nove tehnologije poput umjetne inteligencije mogu biti od velike važnosti. Najbolji primjer toga je aplikacija SENDD kojom se snimanjem pokreta dojenčadi može vrlo rano otkriti imaju li oštećenja mozga ili su zdrava, a koju je razvila TIS Grupa. Rješenje je predstavio mr. sc. Goran Kuzmac, dr. med. specijalist pedijatrije i pedijatrijske neurologije u Poliklinici Sabol.

S obzirom na to da je drvo živ materijal te je svaki komad drveta drugačiji, đurđevačka tvornica premium parketa i drvenih podova Bauwerk Boen Hrvatska mora koristiti tehnologije poput umjetne inteligencije, strojnog učenja i digitalnih blizanaca da bi proizveli i kupcima plasirali svoje proizvode, objasnio je to predsjednik Uprave Igor Benaković, a uz to moraju paziti i na održivost.

Prvo sto posto digitalno osiguranje u Hrvatskoj LAQO odnedavno ima digitalnog asistenta za korisničku podršku LAQO GPT, temeljenog na umjetnoj inteligenciji. Primjer je to uspješne suradnje dvaju hrvatskih tvrtki – Croatia osiguranja i Infobipa – koje je predstavio Marko Ćosić, direktor Službe za digitalnu prodaju, podršku korisnicima i operativne poslove u Croatia osiguranju.

Suživot s AI

U diskusiji o primjeni umjetne inteligencije u transformaciji poslovanja i načinima kako mijenja svijet u kojem živimo sudjelovali su Draženko Kopljar, član uprave PBZ-a, Filip Filković - Philatz, filmski redatelj i umjetnik, te Natalija Perić, partnerica odvjetničkog društva Mamić Perić Reberski Rimac, pod mentorskom palicom Borisa Drile, člana IO HUP-ICT-ja.

Perić je istaknula da več intenzivno rade s ChatGPT-jem, koji, primjerice, može pisati vrlo uspješne podneske, tužbe i presude. Već postoje i pilot projekti pa tako Sud u Strasbourgu kroz pilot projekt uz pomoć ChatGPT-ja piše presude za boravak u pritvoru, navela je primjer Perić. Isto tako, ChatGPT mnogo brže može napisati i prijevod nekog dokumenta, što uvelike štedi vrijeme.

Ako danas ne koristite umjetnu inteligenciju kao asistenta u donošenju odluka, onda ju vjerojatno koristite krivo, naglasio je Kopljar.

– Daleko smo od trenutka da nas AI zamijeni, ali ja koristim tu tehnologiju, pa i u procesu donošenja odluka. Već smo prije osam do deset godina u suradnji s FER-om krenuli trenirati modele koji će donositi odluke – od trivijalnih odluka poput dati nekome kredit ili ne, do odluka kojim rutama voziti kamione s gotovinom da bi se napunili bankomati – rekao je Kopljar.

Također, za godinu i pol dana uz pomoć umjetne inteligencije moći ćemo mnogo bolje generirati videozapise, dodao je Philatz.

– Možda više neće biti potrebna kompleksna produkcija niti kamere, što za mene kao producenta nije dobro, tako da već sada sa svim suradnicima radimo na način da gledamo da nisu zamjenjivi, jer nisu – naglasio je Philatz.

Kako umjetna inteligencija može pomoći ubrzati i olakšati posao stomatologa objasnio je Vjekoslav Budimir, osnivač i direktor Futura Denta. Digitalna transformacija dopušta im da već u prvoj posjeti pacijenta predvide što se sve treba napraviti, naravno, posredstvom tehnologije i umjetne inteligencije.

Razorni šumski požari 2017. godine bili su okidač da Hrvatske šume krenu u digitalizaciju, odnosno da uz standardne protupožarne aktivnosti uvedu i videonadzor, najviše u mediteranskom dijelu Hrvatske, objasnio je to Nediljko Dujić, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma. Taj je potez rezultirao manjim brojem požara i opožarenih područja u idućim godinama.

Tehnologija može pomoći i u povećanju prodaje pozivnog centra, a to je objasnio Roberto Gobo, direktor odjela digitalizacije u Valamaru, turističke kompanije kojoj pozivni centar donosi 45 posto prodajnih prihoda. Valamaru je, naime, dva i pol puta rasla prodaja te tri i pol puta direktna prodaja, pa tako i pozivni centar.

Isto tako, sprječavanje zloupotreba korištenja kartica za plaćanje područje je u kojemu tehnologija može pomoći, što je opisala Željka Perok, viša proizvodna menadžerica u Nexi Grupi.