Godinu dana ChatGPT-ja: Poduzetnicima pomaže ubrzati porcese, ali mu se ne smije slijepo vjerovati

Na današnji dan prije točno godinu dana u svijet je ‘pušen‘ ChatGPT, alat temeljen na tehnologiji umjetne inteligencije kojega su godinama gradili stručnjaci kompanije OpenAI (i svakoga ga dana usavršavaju). U prvih pet dana od lansiranja već je brojao milijun korisnika, jer alat koji generiranjem teksta olakšava i ubrzava brojne radne zadatke htjeli su isprobati svi. Usporedbe radi, Instagramu je do prvih milijun preuzimanja trebalo dva i pol mjeseca, a Netflix je do brojke od milijun korisnika došao tek nakon tri i pol godine. Jedino je, barem za sada, društvena mreža Threads prestigla ChatGPT s milijun korisnika u samo sat vremena od lansiranja.

Popularnost ChatGPT-ja nisu poljuljale niti nedavne zavrzlame oko odlaska i povratka Sama Altmana, osnivača i izvršnog direktora OpenAI-ja, na čelo kompanije. Potvrđuju to i posljednji dostupni podaci koji pokazuju da ga danas koristi više od 180 milijuna korisnika, dok je stranica mjesečno posjećena u prosjeku 1,5 milijardi puta, a brojke iz mjeseca u mjesec rastu.

Zahvaljujući ChatGPT-ju proteklu smo godinu svjedočili ogromnom rastu popularnosti umjetne inteligencije, a osim što je ona postala neizostavna tema u biznisu, ChatGPT postao je neizostavan alat u gotovo svim sektorima. Odlučili smo provjeriti koliko i kako ChatGPT danas u svom poslovanju koriste poduzetnici u Hrvatskoj te u čemu im taj alat sve pomaže.

ChatGPT za klijente, ali i zaposlenike

– ChatGPT koristim osobno za automatizaciju i obavljanje manje zahtjevnih i ponavljajućih operativnih zadataka poput pisanja mailova ili uređivanje i kreiranje tekstova – priča, direktor tvrtke, dodajući da su upravo u procesu izrade chatbota na AI platformi ChatGPT-ja, koji će se integrirati na njihovu internetsku stranicu te rješavati reklamacije i davati informacije o proizvodima i uslugama koje nude na tržištu.

– Vjerujem da će u budućnosti ovaj AI alat preuzimati sve više jednostavnih i ponavljajućih zadataka, dok će se ljudska inteligencija više biti usmjerena na rješavanje kreativnih i strategijskih zadataka – smatra Dujmović.

, direktor i suosnivač IT tvrtke, kaže da svi njihovi zaposlenici imaju plaćeni ChatGPT račun. Timovi za sebe odlučuju koje alate će koristiti i kako, pojašnjava Bosiljkov, a zajednički nazivnik je uvijek brzina, efikasnost i pojednostavljivanje puta do rezulatata.

– Kao venture studio, bavimo se izgradnjom startupova od nule što nas često stavlja u položaj u kojemu testiramo mnogo ideja kako bismo identificirali one s najviše potencijala. Pri tome se AI alati izvrsno uklapaju jer nam omogućavaju da brže dođemo do rezultata na raznim razinama počevši od same konceptualizacije i raspisa ideje pa sve do realizacije produkta na razini istraživanja, dizajna te na koncu i razvoja – kaže Bosiljkov.

Prilikom učenja novih programskih jezika, poput Rusta, ChatGPT koristi i Marin Bariša, Head of Engineering u Martian&Machineu, koji smatra da je ChatGPT odličan u ‘pružanju ideja, implementaciji i optimizaciji‘.

– Također je koristan u pisanju SQL upita i unit testova. Ključna stvar koju bih naveo je potpora i pomoć koju ChatGPT-a pruža junior developerima. Nekad je probleme rješavao stack overflow, dok danas dobar dio takvih problema ili blokada ChatGPT riješi. Iako se tako ubrzava porces učenja, to za početnike može biti dvosjekli mač jer nitko više neće čitati dokumentacije te će slijepo vjerovati ChatGPT-u koji je ponekad u krivu – napominje Bariša.