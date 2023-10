IT tvrtka Q ostvarila partnerstvo s britanskim medijem The Sun

IT tvrtka Q još jednom je ostvarila poslovni uspjeh izvan granica Hrvatske. Ovog puta Q je ostvario suradnju s poznatim britanskim medijem The Sun i to na poboljšanju korisničkog iskustva njegovih čitatelja.

Za svjetski poznati medij Q radi na razvijanju primarnih funkcionalnosti web portala, održavanju platforme i mobilnih aplikacija. Sva digitalna rješenja bitno će poboljšati iskustvo čitatelja i cijelu digitalnu prezentaciju medija. The Sun je poznata britanska tiskovina koja je javnosti poznata još od 1964. godine. Radi se o vodećem britanskom medijskom brendu koji kroz svoja print i digitalna izdanja mjesečno dopire do 31,1 milijun ljudi.

- Za nas je ovo veliki izazov jer radimo na zaista velikoj i značajnoj platformi. Sve što radimo utječe na milijune ljudi koji čitaju The Sun i koriste njihove softverske pakete. Kompleksnost ovog projekta pomaže nam da rastemo jer učimo puno novih stvari koje ćemo moći primjenjivati u budućnosti - komentirao je Hrvoje Gorajščan, CTO Q-a.

Glavninu posla čini razvoj i implementacija korisničkih računa na kojima čitatelji upravljaju s postavkama i pretplatama. Osim toga, radi se na poboljšanju korisničkog iskustva kroz cjelovitu optimizaciju programa i novi UX dizajn. Uz to, sama platforma dobit će newsletter, a već je implementiran help hub za korisnike koji trebaju pomoć prilikom korištenja.

- The Sun i njegovi čitatelji, zahvaljujući ovoj suradnji, dobit će najnaprednija i najmodernija rješenja u digitalnom izdavaštvu. Radujemo se optimiziranom korisničkom iskustvu nakon suradnje s Q timom - komentirala je Catherine Liggins, Head of Delivery u The Sunu.

Q je na tržištu još od 2013. godine kad su ga pokrenuli prijatelji Filip Ljubić, Dalibor Jurgec i Vedran Tolić. Nalazi se u Zagrebu i trenutno posluje na preko 20 tržišta diljem svijeta.