Konkurencija Nvidiji: OpenAI želi razviti vlastite AI čipove, traži sredstva od investitora

Vjerojatno tvrtka o kojoj se u posljednje vrijeme najviše piše, Open AI, ponovno iznenađuje svojim najavama. Ovoga puta ističu kako su sve bliže sredstvima koja su im potrebna za pokretanje vlastite proizvodnje AI čipova, upravo onih čija nestašica ‘drma‘ svijetom već neko vrijeme. Nvidijini AI čipovi postali su vruća roba na tržištu zbog jednostavnog razloga, a taj je da ih nema dovoljno. Prevelika potražnja zakočila je mnoge poslove, pa sada Sam Altman stiže u pomoć te najavljuje pokretanje vlastitog poslovanja s procesorima i poluvodičima s ciljem smanjenja ovisnosti o Nvidiji.

I sam Open Ai se želi osloboditi ovisnosti o Nvidijinim čipovima, a izvršni direktor Altman smatra da je najbolji način da se to postigne razvojem vlastitog poslovanja s poluvodičima. Međutim, to je skup prijedlog, pa Altman putuje svijetom u potrazi za podupirateljima a njegova zadnja postaja su Ujedinjeni Arapski Emirati. Prema posljednjim informacijama, Open AI je blizu osiguravanja svih potrebnih sredstava za početak upuštanja u taj novi biznis, a prema izvješću u Financial Timesu, tvrtka je u pregovorima s državnom investicijskom tvrtkom iz Abu Dhabija MGX za potporu u ovom pothvatu.

Investitori iz Abu Dabija

MGX iz Abu Dabija je novopokrenuti fond usmjeren na umjetnu inteligenciju kojim predsjedava savjetnik za nacionalnu sigurnost Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeik Tahnoon bin Zayed al-Nahyan. Jedan od njegovih ciljeva je uspostaviti Abu Dhabi kao središte za razvoj umjetne inteligencije, koristeći financijska sredstva zemlje, kojih u svakom slučaju ima.

Izvješće naglašava stalne napore OpenAI-ja da privuče investitore dok traži financiranje za svoje ambiciozno, iako skupo poduzeće. Procjene pokazuju da bi projekt mogao zahtijevati suludih 7 bilijuna dolara.

Kako kažu iz tvrtke Open AI, još od 2022. istražuju se različite opcije za razvoj čipova pa se tako razmatra i stvaranje vlastitog AI čipa, razmatra se i bliža suradnja s drugim proizvođačima, poput Nvidije ali i diverzifikacije svoje baze dobavljača izvan Nvidije. Sve opcije su otvorene, ali ako MGX ispljune 7 bilijuna dolara, Open AI će zasigurno krenuti u vlastitu proizvodnju.

Altman je naglasio potrebu za povećanjem kapaciteta industrije, izjavivši na X u veljači da je ‘izgradnja masovne AI infrastrukture i otpornog opskrbnog lanca ključna su za ekonomsku konkurentnost‘, te da će Opena AI u tome pokušati pomoći.

Razlozi koji stoje iza Altmanovih ambicija su jasni: postoji nestašica GPU-a potrebnih za pokretanje OpenAI-jevog softvera, a troškovi povezani s radnim hardverom iznimno su visoki.

Altman se često žalio na nedostatak čipova, napominjući da je OpenAI ozbiljno ograničen dostupnošću GPU-a, što je uzrokovalo kašnjenja u mnogim njihovim kratkoročnim planovima. Također je istaknuo da se primarna pritužba korisnika odnosi na pouzdanost i brzinu API-ja, pri čemu velik dio problema proizlazi upravo iz nedostatka GPU-a.

Inače, OpenAI se oslanja na superračunalo koje je razvio Microsoft, a koje koristi 10 tisuća Nvidijinih GPU-ova, što ChatGPT čini skupim sustavom za rad. Bernsteinova analitičarka Stacy Rasgon procjenjuje da svaki upit ChatGPT-ju košta otprilike četiri centa. Skaliranjem, kad bi ChatGPT upiti dosegnuli desetinu razmjera Google pretraživanja, bilo bi potrebno GPU-ova u vrijednosti od približno 48,1 milijarde dolara u početku i čipova u vrijednosti od oko 16 milijardi dolara godišnje kako bi se održalo njegovo poslovanje.