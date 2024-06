Meta potvrdila da će trenirati svoj AI na objavama europskih Facebook korisnika

Američki digitalni div Meta potvrdio je da planira koristiti objave europskih korisnika na Facebooku za podučavanje generativne umjetne inteligencije, naglasivši da slijedi put koji su ‘utabali‘ Google i OpenAI.

- Slijedimo primjer drugih (kompanija), uključujući Google i OpenAI - stoji u priopćenju Meta Platformsa, objavljenom u ponedjeljak.

"I google i Open Ai već su koristili podatke Europljana za obuku AI-ja, naglašavaju u Meti.

- Naš je pristup transparentniji i nudi lakšu kontrolu no što omogućuju brojni naši pandani u sektoru koji već obučavaju svoje modele na temelju sličnih, javno dostupnih informacija - dodaje Meta.

Meta je najavila da će od 26. lipnja uključiti sadržaj korisnika u Europi u obuku generativnih modela AI-a. Planiraju tako trenirati svoj jezični model Llama na temelju sadržaja koji su građani u EU javno podlijeli na platformama poput Instagrama i Facebooka.

- Izgradnja te tehnologije nosi odgovornost razvoja najboljih praksi i odredbi koje će slijediti lokalne zakone i propise. U skladu s tom obvezom, konzultiramo se s našim glavnim europskim regulatorom privatnosti – Irskom komisijom za zaštitu podataka – i uključili smo u našu obuku Metinog AI-ja njihove povratne informacije kako bi bila u skladu sa zakonima EU-a o privatnosti - navode.

Napominju da su od 22. svibnja poslali više od dvije milijarde obavijesti korisnicima u Europi o planiranoj upotrebi objava.

Austrijska udruga NOYB (None of Your Business) zatražila je pak krajem prošlog tjedna od regulatora u Austriji, Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Italiji, Irskoj, Nizozemskoj, Norveškoj, Poljskoj i Španjolskoj da hitno zaustave Metine planove, naglasivši da bi kompanija trebala jasno od korisnika zatražiti privolu za upotrebu njihovog sadržaja.

Kompanija će od 26. lipnja, prema planiranim izmjenama, moći koristiti objave i privatne fotografije korisnika i podatke o njihovoj aktivnosti na internetu za podučavanje tehnologije AI-ja, upozoravaju u austrijskoj udruzi za digitalna prava NOYB, koju je osnovao aktivist Max Schrems.

Postupak uskraćivanja privole pritom je jako kompliciran, naglašava Schrems.

- Prebacivanje odgovornosti na korisnika potpuno je apsurdno. Na Meti je da od korisnika traži privolu, stoji u zakonu, a ne da im šalje dobro skriveni formular o uskraćivanju privole koji navodi na pogrešne zaključke - objašnjava Schrems.

- Ako Meta želi koristiti vaše podatke, mora od vas tražiti dozvolu. Umjesto toga, tjeraju korisnike da ih preklinju da im se podaci ne koriste - rekao je Schrems.

Čelnik austrijske udruge odbacuje Metinu tvrdnju da je njezin legitimni interes koristiti podatke za poduku i razvoj modela baziranih na generativnoj umjetnoj inteligenciji i drugih sličnih alata.

- Sud EU-a riješio je pitanje legitimnog interesa još 2021. godine u pitanju oglašavanja, a kompanija sada koristi iste argumente u pitanjima podučavanja modela umjetne inteligencije - upozorio je Schrems.