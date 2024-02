MWC Barcelona: Mobilne tehnologije i usluge u 2023. činile 5,4 posto globalnog BDP-a

Mobilne tehnologije i usluge u 2023. godini su činile 5,4 posto globalnog BDP-a, s prihodima oko 5,7 trilijuna američkih dolara i gotovo 5,5 milijardi ljudi koji ih koriste, podaci su globalnog udruženja GSMA objavljeni u ponedjeljak, prvog dana Svjetskog mobilnog kongresa (MWC) u Barceloni.

Otvarajući kongres, generalni direktor GSMA (globalnog udruženja mobilne industrije/operatora, organizator MWC-a) Mats Granryd rekao je da se putem mobilnih operatora provodi 65 posto svjetskih mrežnih veza.

Uspješnost operatora se ogleda u tome koliko ih uspijeva doći do novih izvora prihoda, unapređenja korisničkog iskustva, ali i ušteda u kapitalnim i operativnim ulaganjima.

GSMA predviđa da će do 2025. mobilni operatori morati potrošiti oko 1,1 trilijun dolara na kapitalna ulaganja, uglavnom u 5G, čije se pokretanje očekuje na 30-ak novih tržišta, većinom u Africi i Aziji.

- Važno je otključati puni potencijal 5G-a, jer se još ne koristi u većem dijelu svijeta - rekao je Granryd.

Napretkom je ocijenio što operatori povećavaju komercijalne kapacitete 5G mreža, ocijenivši međutim da to nije dovoljno. Značajnim trendom označio je privatne 5G mreže, kojih je do kraja 2022. oko 30 posto operatora u svijetu lansiralo ili testiralo, da bi se to do kraja 2023. udvostručilo.

Novi podaci GSMA pokazuju da je na kraju 2023. u svijetu bilo 4,7 milijardi korisnika mobilnog interneta ili oko 58 posto svjetske populacije, oko dvije milijarde više nego ih je bilo 2015. godine. No, prisutan je digitalni odnosno mobilni jaz, jer još uvijek oko tri milijarde ljudi živi na područjima bez pristupa mobilnim uslugama iako su pokrivena mrežama, za što su glavni razlozi opća i digitalna nepismenost ljudi i siromaštvo.

AI je glavni trend

Umjetna inteligencija (AI) veliki je trend za cijelu industriju, o čemu se na MWC-u najviše raspravlja, napose je li opravdana i donosi li koristi ili ne, ili je prenapuhana i koliko će je i kada razne industrije moći prihvatiti s obzirom na regulativu i druga pitanja.

O tome će se raspravljati i idućih godina, kao i drugim izazovima.

Trendovi su i eSim (elektronička, a ne fizička sim kartica), pametna mobilnost kroz povezana električna vozila, komercijalizacija dronova i digitalizacija željeznice, kao i jaka prisutnost mobilnih tehnologija u financijskoj i industriji sporta i zabave.

MWC u Barceloni se održava po 18. puta od 26. do 29. veljače i kao najveći skup globalne mobilne industrije u Europi okupio je više od 2500 izlagača, najviše njih iz Kine, a organizatori očekuju oko sto tisuća posjetitelja. Među njima su i oni iz Hrvatske, a uz medije tu su predstavnici vodećih telekoma (HT, A1, Telemach) te tvrtki poput Infobipa i drugih.

Slogan je "Future First", koji osim humanosti AI-ja podrazumijeva i povezivanje stvari (IoT), ali i tzv. digitalni DNK, potreban za razvoj i održivost ne samo mobilne i drugih industrija nego i društva u cjelini.