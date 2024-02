Najveći tehnološki kiksevi u 2023: Titan, Cruise i Upside Foods

MIT Technology Review objavio je svoju godišnju listu najgorih tehnologija u prošloj godini, a jedna tehnološka katastrofa se posebno ističe. Radi se naravno o podmornici Titan koja je implodirala u pokušaju do dođe od potopljenog Titanica. Iako su svi upozoravali Stocktona Rusha, tvorca podmornice, da njegova podmornica nije sigurna, on je ignorirao upozorenja i zanemario inženjering u korist svojih ludih želja s čime je odveo četvero ljudi u smrt.

Rush je zorno pokazao kako duh inovacija može ići daleko ispred stvarnosti, ponekad s prilično neugodnim posljedicama. A to je fenomen koji se mogao vidjeti više puta ove godine, primjerice kada je GM pustio u promet robotaksije koji za to nisu bili spremni.

Titan podmornica

Prošlog ljeta svu su pratili dramu koja se odvijala na 3500 metra ispod površine oceana. Eksperimentalna podmornica s petero ljudi izgubljena je nakon što se spustila vidjeti olupinu Titanica. Titan je bio radikalan dizajn za dubokomorsku podmornicu - cijev od karbonskih vlakana veličine minivana, kojom se upravlja pomoću joysticka, za koju je zrakoplovni inženjer Stockton Rush vjerovao da će otvoriti novu vrstu ‘dubinskog‘ turizma. Njegova tvrtka, OceanGate, upozorena je da brod ne može izdržati pritisak na toj dubini.

- Mislim da je general MacArthur rekao, pamte te po pravilima koja prekršiš - rekao je Rush na te opaske.

Ali kršenje pravila fizike ipak ne funkcionira. Dana 22. lipnja, četiri dana nakon što je izgubljen kontakt s Titanom, dubokomorski robot uočio je ostatke podmornice koja je stradala u katastrofalnoj imploziji.

Laboratorijski uzgojeno meso

Umjesto ubijanja životinja za hranu, zašto ne proizvoditi govedinu ili piletinu u laboratorijskoj bačvi? To je humana ideja koja stoji iza ‘laboratorijski uzgojenog mesa‘. Problem je, međutim, izrada stvari u velikim razmjerima. Uzmite Upside Foods, startup, sa sjedištem u Berkeleyju u Kaliforniji, prikupio je više od pola milijarde dolara i pokazivao je nizove velikih, blještavih čeličnih bioreaktora. No novinari su ubrzo saznali da je Upsideovi bioreaktori baš i ne rade. Ti veliki spremnici nisu proizvodili ništa, a pogotovo ne najavljene pileće filete. Upside Foods je zapravo uzgajao stanice pileće kože u puno manjim laboratorijskim posudama. Tanki slojevi stanica zatim su ručno grabljeni i utisnuti u komade piletine. Drugim riječima, Upside je koristio puno rada, plastike i energije kako bi napravio to, ako se može nazvati meso.

Samir Qurashi, bivši zaposlenik, rekao je za Wall Street Journal da zna zašto je Upside napuhao potencijal laboratorijski uzgojene hrane. - To je princip ‘laži dok ne uspiješ - rekao je.

Iako laboratorijski uzgojena piletina ima odobrenje FDA, postoji sumnja hoće li se laboratorijsko meso ikada moći natjecati s pravim. Naime, nekoliko zalogaja te njihove piletine u jednom restoranu s Michelinovom zvjezdicom u San Franciscu košta čak 45 eura, što je suludo skupo za nešto što nije ni pravo meso.

Krstarenje robotaksijem

Žao nam je ali autopilot još uvijek ne radi kako bi trebao. Cruise, odjel GM-a koji je postao prva tvrtka koja je ponudila vožnje taksijem bez vozača u San Franciscu, danju ili noću, s voznim parkom većim od 400 automobila, nije se proslavila prošle godine. Tvrtka je toliko vjerovala svojim robotaksijima da su čak dali oglas u novine kako bi ih promovirali u kojemu su napisali kako su ‘ljudi užasni vozači‘.

Međutim, užasan je bio i Cruise. Njegovi automobili puni senzora i koječega drugoga sudjelovali su u 2023. godini u 19 nesreća, uključujući i jednu gdje je autonomni taksi vukao osobu po cesti 20-ak metara, prije nego li se zaustavio. Zbog toga je kalifornijski odjel za motorna vozila suspendirao je GM-ov robotaxis, navodeći ‘nerazuman rizik za javnu sigurnost‘. To je bio veliki udarac za Cruise, koji je u međuvremenu otpustio 25 posto svog osoblja, a njegov suosnivač i izvršni direktor, Kyle Vogt, nekadašnji student MIT-a, dao je otkaz u tvrtki. "

- Privremeno smo pauzirali uslugu bez vozača - stoji na Cruiseovoj web stranici.

Krediti za hlađenje

Solarni geoinženjering je ideja da se planet ohladi ispuštanjem reflektirajućih materijala u atmosferu. To je težak koncept, jer neće zaustaviti efekt staklenika - samo će ga maskirati. I tko može odlučiti zakloniti sunce? Meksiko je zabranio pokuse geoinženjeringa početkom ove godine nakon što je startup pod nazivom Make Sunsets odlučio da bi mogao komercijalizirati taj trud. Suosnivač Luke Iseman odlučio je u Meksiku lansirati balone dizajnirane za raspršivanje reflektirajućeg sumpornog dioksida u nebo. Startup još uvijek prodaje ‘kredite za hlađenje‘ po 10 dolara na svojoj web stranici. A tko ih kupuje? Nitko!