Olimpijske igre: Neki novi (e)sportaši borit će se buljeći u ekrane

Prvi put u povijesti Međunarodni olimpijski odbor početkom ove godine najavio je početak Olimpijske serije esporta 2023. Premda smo u posljednjih nekoliko godina na malim ekranima sportaše gledali kao fizički najspremnije, uvježbane profesionalce koji se natječu u raznim disciplinama, danas se toj gardi pridružuje i ona digitalna. Zagrijani prsti, brzi refleksi i supermoćna računala s još moćnijom opremom polako, ali sigurno zauzimaju svoje mjesto na samom prijestolju svijeta sporta.

Profesionalni i amaterski igrači iz cijelog svijeta pozvani su sudjelovati u kvalifikacijskim rundama za 18 videoigara u devet sportova koji uključuju streljaštvo, bejzbol, šah, biciklizam, ples, motosport, jedrenje, taekwondo i tenis. Oni koji se uspiju kvalificirati, bit će pozvani na finalni događaj koji će se uživo održati u Suntec Centreu u Singapuru od 22. do 25. lipnja. Finale Olimpijske serije esporta 2023. prenosit će se globalno na službenoj mrežnoj stranici Olimpijskih igara i društvenim kanalima organizacije.

Neobičan sportski odabir

Ovogodišnje priredbe nastavljaju se na virtualna natjecanja Međunarodnog olimpijskog odbora koja su počela 2021. i u kojima je sudjelovalo 250.000 sportaša iz čak stotinu zemalja. Ipak, moramo priznati da je izbor igara prilično neobičan za one koji prate svijet esporta. Na primjer, na popisu ne možemo pronaći nijedan od najpopularnijih esportova. Nema League of Legendsa, Counter-Strikea, Fortnitea, Overwatcha, Street Fightera ili Rocket Leaguea – ništa od esportova koje ljudi najviše gledaju.

Umjesto toga svih su devet inicijalno potvrđenih igara Olimpijske serije esporta više ili manje simulacije stvarnih sportova, igara i aktivnosti. Samo nekoliko njih odmah je prepoznatljivo kao brend videoigara: Gran Turismo i Just Dance. Predstavljene su i eminentna šahovska mrežna stranica Chess.com i virtualna platforma za biciklizam Zwift.

Popis zaokružuju opskurni simulatori: Virtual Regatta (jedrenje), Virtual Taekwondo (pogađajte), Tennis Clash (to je mobilna igra), Konamijev WBSC eBaseball: Power Pros i streličarska igrica Tic Tac Bow (također mobilna igra). Pregledavajući popis, pitali smo se zašto se Međunarodni olimpijski odbor odlučio za igre koje nisu toliko popularne.

Istina je da je uvelike reklamiran, bogati svijet profesionalnih esportskih liga posvemašnja suprotnost onomu za što se olimpijski pokret zauzima, ali to nije spriječilo Odbor da, recimo, prihvati boks na amaterskoj razini. Došli smo do dva moguća zaključka: prvi, onaj najlogičniji, jest da Odbor ne želi podržati nasilne igre, pa čak ni u svijetu fantazije poput League of Legends. I drugi, da se fokusirao na virtualne analogije sportova u stvarnom svijetu.

Ipak, to još ne objašnjava prisutnost šaha ili motosporta, jer riječ je o dva sporta koja nikada neće biti uključena u originalne Olimpijske igre, ili pak odsutnost legitimno velikih esportova koji se temelje na pravim sportovima, poput FIFA-e.

Samo ljubav, nula nasilja

Međunarodni olimpijski odbor u podužem je priopćenju za medije potvrdio naše pretpostavke. Da, primarni je cilj incijative promicanje razvoja ‘virtualnih i simuliranih sportskih igara‘. I doista, nasilje je bilo presudni faktor zbog kojega su najpopularnije igre isključene iz lige.

‘Kad razmatramo ove prijedloge, važno nam je da su istaknute igre u Olimpijskoj seriji esporta usklađene s olimpijskim vrijednostima. To uključuje inkluzivnost sudjelovanja kao što su tehničke zapreke za ulazak, rodna podjela baze igrača i izbjegavanje bilo kakvog osobnog nasilja u pozadini misije Međunarodnog olimpijskog odbora – ujediniti svijet u mirnom natjecanju‘, stoji u njihovu priopćenju.

Ipak, uključenje Gran Turisma i Chess.coma definitivno je korak u pravom smjeru. Kad bi Odbor mogao nekako zaobići FIFA-u i uključiti EA Sports ili barem dopustiti uključenje nenasilnih sportova poput Rocket Leaguea u natjecanje, to bi značilo mnogo za ostvarenje njihova sna o digitalnom olimpijskom pokretu.