Opamećuju se pametni telefoni: Produžetak čovjeka potreban je za oporavak tržišta

Godina 2023. bila je izazovna za industriju pametnih telefona jer su nakon šest godina rasta globalne isporuke pametnih telefona pale za pet posto na godišnjoj razini, na 1,2 milijarde isporučenih uređaja. Tom padu su, kako navode analitičari, pridonijeli ekonomska nesigurnost, smanjen broj inovacija i slabija prodaja na tržištima u nastajanju, koja također nisu ispunila sva očekivanja, upravo zbog navedenih ekonomskih nesigurnosti. Unatoč padu vodeće tvrtke i dalje su dobro poslovale. Samsung je ostao tržišni lider s 35 posto tržišnog udjela, Apple slijedi s 22 posto, zatim Xiaomi te još jedan kineski proizvođač, nama prilično nepoznat – Oppo.

Blagi oporavak

Za ovu godinu analitičari predviđaju blag oporavak i kažu da bi globalne isporuke trebale rasti za četiri posto na godišnjoj razini, na 1,23 milijarde uređaja, te dodaju da će taj oporavak generirati rast na tržištima u nastajanju, za koja analitičari smatraju da će povući globalnu prodaju u ovoj godini. Canalysovo najnovije istraživanje pokazuje da su europske isporuke pametnih telefona (isključujući Rusiju) pale za šest posto na godišnjoj razini, na 32 milijuna u trećem tromjesečju 2023. Iako je treće tromjesečje označilo deseto uzastopno tromjesečje godišnjeg pada, postoje znakovi povećanja potražnje ove godine. U poretku dobavljača Samsung je zadržao prvo mjesto s 35 posto tržišnog udjela unatoč padu svojih isporuka za šest posto na godišnjoj razini. Apple je zauzeo drugo mjesto s udjelom od 22 posto i padom od 13 posto, djelomično kompenziranim dobrim performansama iPhonea 15.

Iako je godina bila izazovna, a proizvođači su se više fokusirali na osvježavanje modela nego na izbacivanje novih, 2023. je ipak donijela i neke pozitivne stvari i inovacije koje će se nastaviti razvijati i u godinama koje dolaze. Prije svega, jedan od glavnih trendova u prošloj godini bili su preklopni pametni telefoni. Samsung je lansirao svoj Galaxy Fold 4 i Flip 4, a drugi proizvođači, uključujući Oppo, Huawei i Honor, također su predstavili svoje preklopne uređaje koji nude fleksibilnije oblike i veći ekran, zbog čega su atraktivni za korisnike koji traže više mogućnosti. Još jedna pozitivna stvar koju su proizvođači prepoznali, a čime su korisnici oduševljeni, brzo je punjenje. Samsung je uveo brzo punjenje od 150 W na svoj Galaxy S23 Ultra, a drugi proizvođači, uključujući Xiaomi i Vivo, također su predstavili svoje brzopunjive uređaje. I ekrani su poboljšani, s visokom rezolucijom kao što su QHD+ i 4K omogućuju detaljniju i oštru sliku.

Najveći je pobjednik vjerojatno umjetna inteligencija, koja je postala nezaobilazna u svijetu pametnih telefona, osobito u sferi fotografije. Omogućila je razvoj novih funkcija kao što su nightography, portrait mode i AI eraser, koje su znatno poboljšale kvalitetu fotografija snimljenih pametnim telefonima.

Osim tih inovacija, industriju pametnih telefona prošle godine obilježili su i trendovi poput povećanja fokusa proizvođača na održivost, razvoj novih materijala za ekrane, koji postaju lakši i fleksibilniji, te povećanje upotrebe 5G mreža, koje postaju sve dostupnije, što je naravno potaknulo i razvoj pametnih telefona koji podržavaju te brzine. Ipak je umjetna inteligencija ta koja je obilježila prošlu godinu, čini se, u svim tehnoindustrijama.

Ništa bez AI-ja

Voditelj marketinga u tvrtki Samsung Electronics Adriatic Hrvoje Rendulić kaže da je ‘umjetna inteligencija trend koji se počeo pojavljivati u različitim segmentima naše svakodnevice oblikujući način na koji živimo, radimo, ali i komuniciramo s tehnologijom‘. Dodaje da će se njezin utjecaj osjetiti i u industriji pametnih telefona te da je na tvrtkama da pronađu načine kako to najbolje iskoristiti.

– To smo i pokazali na svojem Samsung AI Forumu održanom u studenome prošle godine na kojem smo predstavili najnovija istraživačka dostignuća u umjetnoj inteligenciji i računalnom inženjerstvu te Samsung Gauss Language. Riječ je o generativnom jezičnom modelu koji poboljšava radnu učinkovitost olakšavanjem zadataka poput sastavljanja e-pošte, sažimanja dokumenata i prevođenja sadržaja. Takvom integracijom u uređaj poboljšat će se korisničko iskustvo uz mogućnost pametne kontrole. Svoje inovacije, kao i one koje se odnose na umjetnu inteligenciju, predstavili smo i na najvećem tehnološkom sajmu CES koji se održao od 9. do 12. siječnja u Las Vegasu – napominje Rendulić i dodaje da je za Samsung važan i Unpacked, događaj na kojemu je 17. siječnja predstavljena najnovija premium inovacija Galaxy pokretana umjetnom inteligencijom.

Tog datuma Samsung je lansirao svoj Galaxy S24, koji bi se mogao nazvati i prvi AI telefon tvrtke Samsung.

Unatoč nedaćama koje su snašle Huawei, analitičari predviđaju da bi upravo taj proizvođač mogao biti veliko ovogodišnje iznenađenje i predviđaju da će prodaja njegovih pametnih telefona rasti dvoznamenkasto. Tijekom 2023. lansirao je niz inovativnih flagship-proizvoda. Tu je serija pametnih telefona Huawei P60 Pro s kamerom Ultra Lighting XMAGE koja omogućuje snimanje fotografija koje izgledaju čisto i jasno bez obzira na to na kojoj udaljenosti i u kojim vremenskim uvjetima fotografirali. Predstavljen je i Mate X3, prvi četverostruko zakrivljeni sklopivi pametni telefon na svijetu. Huawei Mate 60 Pro, lansiran samo u Kini, prvi je pametni telefon na svijetu u masovnoj proizvodnji koji podržava satelitske pozive. Nizom inovativnih tehnologija impresionirao je potrošače na tom tržištu. Što se tiče umjetne inteligencije, ni tu Huawei nije mirovao.

– Lansiran je novi pametni glasovni asistent temeljen na tehnologiji velikog modela koji omogućuje prirodnije i glatke razgovore, učinkovitiju i praktičniju produktivnost te bolje razumijevanje aktivnih usluga za korisnike. Na temelju AI mogućnosti sadržaj informacija može se brzo sažeti, a povezani tekstovi i pisma mogu se kreirati na temelju korisničkih tekstualnih upita – napominju u tvrtki i dodaju da su prošle godine globalnim potrošačima donijeli mnogo inovativnih proizvoda, poput serije Huawei P60 i Huawei Mate X3.

Snažni početak

Honor je lani napravio prekrasan posao usredotočivši se na zdravlje očiju svojom serijom Magic i Honor 90. Dobavljač je, anime, predstavio uređaje s petoslojnom tehnologijom zaštite očiju sa zaslonom bez treperenja. Može se pohvaliti i najvećom i najsigurnijom tehnologijom PWM zatamnjivanja u industriji s frekvencijom od 3840 Hz. Budući da pametni telefon postaje sve više usredotočen na ljude, a zdravlje je glavna tema današnjice, očekujemo da će više dobavljača prihvatiti sličan pristup. Ovu godinu brend započinje mnogim inovacijama kad su u pitanju pametni telefoni koji će biti dostupni i na hrvatskom tržištu. Prije svega, tu je HONOR Magic6 Lite, koji će u prodaji biti početkom idućeg tjedna, a obećava produljeno, dvodnevno trajanje baterije.

– Neizbježno je spomenuti i HONOR Magic V2, tehnološko čudo koje najavljuje novu eru preklopnih pametnih telefona, koji također uskoro dolazi u Hrvatsku. Riječ je o najtanjem i jednom od najlakših preklopnih pametnih telefona na svijetu. HONOR Magic V2 može izdržati više od 400 tisuća savijanja – ističu iz tvrtke.

Što se tiče umjetne inteligencije, HONOR je na predstavljanju serije HONOR 90 pokazao značajke koje pokreće umjetna inteligencija i koje korisnicima omogućuju savršenu snimku izravno iz fotoaparata, eliminirajući ili barem smanjujući potrebu za naknadnim uređivanjem. Koristi se AI-jem i za uklanjanje šuma u videozapisima i preporukama načina rada za videozapise. Nudi i AI vlog asistenta koji korisnicima omogućuje generiranje 15-sekundnih videozapisa spremnih za društvene mreže sa samo nekoliko dodira.

U svakom slučaju, sa sve naprednijim pametnim telefonima i umjetnom inteligencijom koja će sve više biti uključena u tu industriji može se pretpostaviti da će pametni telefoni postati još pametniji, a s dodatkom AI-ja mogli bi postati sličniji osobnim pomoćnicima koji shvaćaju pa i predviđaju naše potrebe. Osim toga, uključivanjem raznih digitalnih ID-jeva, vozačkih i bankovnih kartica u pametne telefone mogli bi postati jedina stvar s kojom ćemo izlaziti iz kuće.