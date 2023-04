Stvaranje ‘Apple banke‘: Tvrtka sve dublje ulazi u bankarski sektor

Tehnološke tvrtke davno su se odmaknule od svojih izvornih proizvoda pa je tako Amazon recimo ušao u zdravstveni sektor preuzimajući razne healthtech kompanije, uključujući i One Medical prošlog ljeta, a Apple, čini se, sve više ulazi u financijski sustav.

Apple je prošli tjedan lansirao Apple Pay Later, novu uslugu koja korisnicima omogućuje plaćanje online kupnje na rate, odnosno odgodu plaćanja, čime se pridružio fintech trendu ‘buy now pay later’, o čemu smo već pisali u Lideru. No nije ovo prvi tvrtkin korak u ‘financijskom‘ smjeru, što je primijetio i izvršni direktor tvrtke FIMA Plus, Milan Horvat koji je na LinkedInu istaknuo da Apple postaje ozbiljan konkurent na brzo rastućem BNPL tržištu.

‒ Apple već od prije surađuje s bankom Goldman Sachs na razvoju ‘Apple Card‘, usluge izravne ponude zajmova i depozitne štednje, za što je osnovao društvo u svom potpunom vlasništvu, Apple Financing ‒ napisao je Horvat dodajući da je Apple prošle godine kupio i britansku kompaniju Credit Kudos koja je razvila tehnologiju otvorenog bankarstva u pružanju online usluge procjene kreditne sposobnosti klijenata.

I uistinu, u kolovozu 2019. Apple je lansirao svoju kreditnu karticu osmišljenu da pomogne korisnicima u SAD-u voditi ‘zdraviji‘ financijski život, a Goldman Sachs je, kao izdavatelj Apple kartice, odgovoran za osiguranje, korisničku službu, temeljnu platformu i sva pitanja povezana s regulatornom usklađenošću.

Jednostavna strategija

U listopadu prošle godine Apple je najavio i novi štedni račun za Apple Card koji će korisnicima omogućiti da uštede svoju dnevnu gotovinu i povećaju svoje nagrade na štednom računu Goldman Sachsa.

Nisu to jedini Appleovi koraci u financijskom sustavu. Tvrtka je 2017. pokrenula Apple Cash, digitalnu karticu koja omogućuje slanje i primanje novca i koja je direktno ugrađena u iPhone. Također je, sada već davne, 2013. lansiran i Apple Pay, usluga mobilnog plaćanja na svim Appleovim uređajima.

Prema appleinsider.com, Apple Pay je sada dostupan u više od 50 zemalja i teritorija diljem svijeta, a Horvat je u svojoj objavi napisao i da se procjenjuje da ova usluga ima više od 500 milijuna korisnika.

‒ Appleova strategija ovdje je super jednostavna, on trenutno zarađuje postotak od svake Apple Pay kupnje. Usluga BNPL (iako je za sada besplatna) potaknuti će korisnike Applea na više velikih kupnji unutar njegovog ekosustava. To su npr. iPhone uređaji ili računala, zatim nadolazeći noviteti kao što su VR/AR slušalice ili možda čak i Apple Car. Kreću od prodaje svojih proizvoda ka ogromnim mogućnostima prodaje za druge ‒ tvrdi Horvat.

Kako je objavio Horvat, s obzirom da će se ‘Apple Pay Later‘ usluge zapravo financirati iz vlastite bilance, to je u biti prvi korak do stvaranja Apple banke.

‒ Znajući njegovu veličinu, to bi zaista bio veliki iskorak koji bi mogao promijeniti fintech kakav danas poznajemo u zapadnom svijetu ‒ zaključio je Horvat.

Koliki će iskorak u fintechu Apple napraviti i je li ovo početak stvaranja ‘Apple banke‘ tek ostaje za vidjeti.