TikTok zahtijeva od korisnika da se ‘zauvijek odreknu‘ prava na tužbu protiv aplikacije

Tko još čita ‘terms of service‘ ili po naški, uvjete pružanja usluga? Vjerojatno nitko ili gotovo nitko ne pročita stranice i stranice uvjeta za korištenje neke aplikacije. Većina to jednostavno preskoči, ‘preskorla‘ i s nestrpljenjem stiže na kućicu ‘Agree‘ te se složi sa svim uvjetima koja nisu pročitana.

Na to je računao i TikTok kada je potiho ažurirao svoje uvjete pružanja usluga koji po novom onemogućuju podnošenja pravnog spora protiv aplikacije. Prema The New York Timesu, promjene koje je TikTok tiho napravio u svojim uvjetima sugeriraju da je popularna aplikacija provela zadnju polovicu 2023. godine pripremajući se za val pravnih bitaka. Možda najvažnije, TikTok je svojim uvjetima također dodao odjeljak koji nalaže da se sve pravne žalbe podnose u roku od jedne godine od bilo kakve navodne štete uzrokovane korištenjem aplikacije. Uvjeti sada kažu da se korisnici TikToka ‘zauvijek odriču‘ prava na traženje bilo kakvih starijih zahtjeva. I za razliku od prethodne verzije TikTokovih uvjeta pružanja usluge arhiviranih u svibnju 2023., čini se da korisnici nemaju nikakve opcije da odustanu od odricanja od svojih prava.

Odvjetnici su za Times rekli da ove promjene otežavaju pokretanje pravnih postupaka u vrijeme kada savezne agencije pomno ispituju aplikaciju i dok rastu pritužbe na određene značajke TikToka koje navodno štete djeci.

Aplikacija na meti

U proteklih nekoliko godina TikTok je imao mješovit uspjeh u obrani od tužbi korisnika podnesenih na sudovima. Godine 2021. TikTok je pretrpio udarac od 92 milijuna dolara nakon nagodbe u zajedničkoj tužbi podnesenoj na sudu u Illinoisu, u kojoj se tvrdilo da je aplikacija nezakonito prikupljala osobne podatke maloljetnih korisnika TikToka. Zatim je 2022. TikTok poništio tužbu u Pennsylvaniji u kojoj se tvrdilo da je aplikacija odgovorna za smrt djeteta jer je njezin algoritam promovirao smrtonosni ‘Blackout Challenge‘. Iste je godine dvostranačka koalicija od 44 državna tužitelja najavila istragu kako bi se utvrdilo je li TikTok prekršio zakone o zaštiti potrošača time što je navodno izložio mlade korisnike opasnosti.

Odjeljak 230 zaštitio je TikTok od odgovornosti u tužbi ‘Blackout Challenge‘ iz 2022., ali nedavno je kalifornijski sudac prošlog mjeseca presudio da platforme društvenih medija — uključujući TikTok, Facebook, Instagram i YouTube — ne mogu koristiti opću obranu iz Odjeljka 230 u slučaj sigurnosti djece koji uključuje stotine djece i tinejdžera koji su navodno oštećeni korištenjem društvenih medija u 30 država. Inače, ‘Odjeljak 230‘ dopušta web operaterima moderiranje govora i sadržaja korisnika kako oni smatraju prikladnim. Također, ključni dio tog djela zakona je i taj da on platformama pruža imunitet od građanske odgovornosti na temelju sadržaja trećih strana, kao i imunitet za uklanjanje sadržaja u određenim okolnostima.

Trenutno nije jasno hoće li TikTokovi novi uvjeti izdržati pravne izazove. Profesor prava na Sveučilištu u Chicagu, Omri Ben-Shahar, rekao je za Times da bi TikTok mogao imati problema s obranom svojih novih uvjeta na sudu, a čini se da se TikTok već suočava s protivljenjem.

TikTok je također proveo prošlu godinu braneći se od pokušaja zakonodavaca da zabrane kinesku aplikaciju u SAD-u zbog zabrinutosti da bi Komunistička partija Kine (KPK) mogla koristiti aplikaciju za nadzor Amerikanaca. No, do sada je TikTok porazio svaki pokušaj široke zabrane aplikacije, ali to ne znači da zakonodavci planiraju prestati s pokušajima. Nedavno je federalni sudac spriječio stupanje na snagu nastojanja Montane da zabrani TikTok u cijeloj državi, ali ograničenija zabrana TikToka kojom se ograničava pristup uređajima u državnom vlasništvu potvrđena je u Teksasu.