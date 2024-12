(30 ispod 30) Ana Hrgovčić: Ima 27 godina i 5 otvorenih poslovnica u Hrvatskoj

‘Plantscaping je zapravo vrlo popularna usluga koja je dugi niz godina bila ispod radara ili ja jednostavno nisam bila dio te priče. No, čini mi se da usluga održavanja biljaka u poslovnim prostorima, kao i poklanjanje eco premium poklona, postaje sve popularnija i traženija‘

Ana Hrgovčić, vlasnica i direktorica tvrtke Biljke.Plants, našla se na ovogodišnjoj ‘30 ispod 30 listi‘ Lidera zahvaljujući inovativnom pristupu poslovanju i razvoju brenda fokusiranog na prodaju i uzdržavanje biljaka. Njena priča započela je iz hobija, a prerasla u poduzetnički pothvat koji bilježi uspjehe ne samo u Hrvatskoj nego i izvan nje.

- Terarije sam počela izrađivati iz hobija, nakon što sam koncept pametne sadnje biljaka otkrila na internetu. Oduševilo me što se biljke zalijevaju samo dva puta godišnje i morala sam vidjeti funkcionira li to u praksi. Funkcionira! Firmu za proizvodnju samoodrživih floralnih terarija odlučila sam pokrenuti kad sam shvatila da postoji veliko maloprodajno, ali i veleprodajno tržište te da nitko drugi u Hrvatskoj to ne radi.

Najveći poguranac dobila sam nakon ugovorenog posla izrade terarija kao VIP poslovnih poklona. To me motiviralo, ali i dalo financijsku sigurnost, da prekinem studij i otvorim prvo obrt, a zatim d.o.o. Nakon terarija, djelatnost smo proširili na održavanje biljaka u poslovnim prostorima, plantscaping i naravno pojačali izradu B2B poklona - kaže Ana.

U samo četiri godine, Ana je proširila poslovanje na pet maloprodajnih lokacija, a priprema i otvaranje prve poslovnice izvan Hrvatske. Ovaj nevjerojatan tempo rasta ostvarila je bez prethodnog radnog iskustva u poduzetništvu, što smatra jednim od svojih najvećih uspjeha.

Širenje izvan Hrvatske

- Moram priznati da moj poslovni put traje jako kratko, ali uspjesi nisu zanemarivi. U samo četiri godine otvorila sam pet maloprodajnih poslovnica, a do kraja godine ću otvoriti i prvi pop-up terrarium shop izvan Hrvatske. Moj najveći uspjeh je upravo uspjeh – što sam bez znanja i bez prijašnjeg radnog iskustva dobila prvi posao kao direktorica firme i što unatoč neiskustvu svakodnevno učim i rastem te uspijevam - dodaje.

Naravno, put nije bio bez izazova. Upravljanje timovima i međuljudski odnosi predstavljali su posebne prepreke na samom početku, ali Ana ih je s vremenom savladala.

- Najveći izazovi s kojima sam se susrela bili su oni vezani uz upravljanje ljudima. Izbor pravilnih kadrova za pozicije i komunikacija prilikom nesuglasica bila mi je vrlo problematična na poduzetničkom početku jer nisam znala kako se postaviti niti kako na pravi način komunicirati očekivanja i probleme - kaže.

Što se tiče budućnosti, Ana vjeruje u daljnji rast sektora, posebno u uslugama održavanja biljaka i plantscapinga, koji sve više dobivaju na popularnosti.

- Plantscaping je zapravo vrlo popularna usluga koja je dugi niz godina bila ispod radara ili ja jednostavno nisam bila dio te priče. No, čini mi se da usluga održavanja biljaka u poslovnim prostorima, kao i poklanjanje eco premium poklona, postaje sve popularnija i traženija. Moj plan je razvijati firmu u obje djelatnosti, prvo u Zagrebu i Splitu, a zatim i šire te ponuditi ove usluge, proizvode i izvan Hrvatske - zaključuje Ana.

Tko se još našao na popisu 30 ispod 30 doznajte u tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.