Amazon pokreće europski ‘oblak‘: podatke ćemo čuvati na serverima u EU i zapošljavat ćemo samo ljude s EU putovnicama

Amazon, globalna tvrtka najpoznatija po internetskoj trgovini, ali specijalizirana i za druge tehnološke usluge, objavila je da će u Europi pokrenuti, putem kompanije Amazon Web Services (AWS) europski cloud. Tzv. AWS-ov Sovereign Cloud namijenjen je za europski javni sektor, prvenstveno za vlade i javne tvrtke, ali i za klijente u visoko reguliranim industrijama.

Poslužitelji i zaposlenici iz EU

Kako stoji u objavi na stranicama Amazona, oblak će pohranjivati podatke na poslužiteljima koji se isključivo i samo ‘nalaze u Europskoj uniji, a samo će zaposlenici AWS-a s prebivalištem u EU imati kontrolu nad operacijama i pružati podršku‘. To konkretno znači da će, tumači jedan Liderov izvor iz IT sektora, da se AWS-ov posao u Europi odvaja, barem na papiru, od poslovanja u SAD-u i kako je to potez koji bi trebao umiriti europske regulatore, a usput i biti temelj za možebitne ugovore sa brojnim europskim državama i državnim tvrtkama na području EU.

Kao i s postojećim AWS regijama, korisnici će imati kontrolu i jamstvo, tumače u AWS-u, da kompanija neće pristupiti niti koristiti korisničke podatke u bilo koju svrhu bez pristanka klijenta.

- Više od desetljeća surađivali smo s vladama i regulatornim tijelima diljem Europe kako bismo razumjeli i zadovoljili rastuće potrebe u kibersigurnosti, privatnosti podataka i lokalizaciji, a odnedavno i digitalnom suverenitetu. S ovom novom ponudom, kupci i partneri diljem Europe imat će više izbora za postizanje operativne neovisnosti koja im je potrebna, bez kompromisa u pogledu najširih i najdubljih usluga u oblaku koje milijuni naših korisnika već danas poznaju i koriste - istaknuo je Max Peterson, potpredsjednik Sovereign Clouda u AWS-u u priopćenju objavljenom na stranicama Amazona.

Naime, u usporedbi sa SAD-om, Europska unija je itekako regulirala zakonodavstvo o privatnosti i sigurnosti, a europski regulatori su još prošle godine pokrenuli istragu o korištenju usluga temeljenih na oblaku u javnom sektoru kako bi provjerilo jesu li u skladu s mjerama zaštite privatnosti.

Podsjeća na obećanja TikToka

No, ova obećanja o tome da će poslovanje u Europi biti puno reguliranije nego igdje drugdje pomalo podsjećaju, tvrdi naš izvor, na TikTokova uvjeravanja u SAD-u. Naime, kineska kompanija ByteDance isto tako uvjerava Amerikance i američkog zakonodavca da se podaci kojima TikTok raspolaže spremaju daleko od Kine i kineskih prstiju i da im se ‘ne može pristupiti iz Kine‘.

- Koliko je to ustvari realno i tko to u konačnici može kontrolirati - tumači Liderov izvor.

Inače, Amazon je dominantan globalni tržišni igrač u uslugama u oblaku i drži oko trećinu svjetskog tržišnog udjela. Osim toga, AWS je Amazonov najprofitabilniji odjel. Na drugom mjestu na globalnom tržištu usluga u oblaku su Microsoft Azure i Google.