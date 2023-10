Cloud, digitalna budućnost i generacija Z: Kako se prilagoditi izazovima modernog doba na konferenciji Setcor XDay 2.0

U doba kada digitalna transformacija postavlja nove standarde i redefinira poslovne modele, prava tehnološka strategija postaje ne samo prednost, već i nužnost za opstanak. Kako se prilagoditi brzim promjenama, kako osigurati da vaša tvrtka ne samo preživi, već i procvjeta te kako postaviti temelje za budućnost koja je već ovdje, nastojali su odgovoriti sudionici konferencije Setcor XDay 2.0, događaja posvećenog najnovijim i najvažnijim temama iz svijeta cloud tehnologije. Na konferenciji, koja se danas održavala u zagrebačkoj Wespi u Green Gold centru, uz stručnjake iz Setcora govorili su ključni ljudi iz renomiranih ICT tvrtki poput Hitachija, TIS Grupe i VMwarea, ali i direktori i eksperti iz Hilton hotels Zagreb i Overseas Tradea, jer je cilj XDayja povezati tehnološke inovatore, poslovne lidere i poduzetnike u razmjeni znanja i iskustva.

U uvodnom je predavanju vlasnik Setcora Krešo Troha pred više od 150 gostiju predstavio gdje je tvrtka danas i gdje želi biti u budućnosti te se osvrnuo na što generacija koja dolazi očekuje od pružatelja usluga.

- Generacija Z nema strpljenja, sve mora raditi odmah i sada. Ne brinu o privatnosti, za razliku od starijih generacija, i dati će sve podatke koji trebaju, ali onda očekuju da sve radi bez greške. Također, vrlo se dobro informiraju o uslugama za koje su zainteresirani. Ili ćemo se prilagoditi njima ili nas više neće biti - naglasio je Troha.

Nakon uvodnog izlaganja, uslijedile su panel rasprave i predavanja koja su se bavile različitim aspektima IT-a i cloud tehnologije. Tomislav Strgar iz TIS Grupe, Ozren Digula iz Zdravstvenog veleučilišta Zagreb, direktorica Setmeda Anita Gaković i Ivan Kovač iz Setcora su raspravljali o pametnim aplikacijama koje mijenjaju svijet. Rainer Schmitzberger iz Hitachija govorio je o tome kako konsolidirati, ubrzati i pojednostaviti infrastrukturu podataka. Panel o IT outsourcingu, koji je moderirao Senad Kulenović, bavio se revolucijom poslovnog modela, dok je Mislav Perićić iz Setcora predstavio "The Next Level Cloud", svijet oblaka i budućnost poslovanja. Na pretposljednjem panelu govorilo se navigaciji kroz cyber rizike, a konferencija je završila predavanjem Brune Sunjića iz VMwarea o sigurnim temeljima za bilo koju cloud uslugu.

Setcor XDay 2.0 je bio prilika za sve sudionike da se upoznaju s najnovijim trendovima, izazovima i rješenjima u svijetu cloud tehnologije.

- Kroz razmjenu znanja i iskustava, sudionici su dobili priliku razumjeti kako se prilagoditi i napredovati u brzo mijenjajućem digitalnom svijetu. Ovaj događaj potvrdio je važnost kontinuiranog učenja, prilagodbe i inovacija u tehnološkom sektoru, te je postavio temelje za buduće konferencije koje će nastaviti poticati razmjenu znanja i suradnju među stručnjacima iz različitih industrija - naglasila je Andreja Filipović-Grčić, direktorica marketinga u Setcoru.