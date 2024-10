Američki (IT) san: SAD je liga prvaka u tehnološkom svijetu

Amerika je za ovdašnje ljude oduvijek bila ‘obećana zemlja‘ nebrojenih prilika i još toliko izazova. Osim dobrog automobila, lijepe kuće i velike sretne obitelji, danas se ‘američkim snom‘ mogu opisati i poduzetničke težnje naših ljudi da svoje ideje, usluge i proizvode uspiju prodati na tom najvećem i najkonkurentnijem tržištu, pogotovo u području tehnologije. Zahvaljujući globalizaciji i digitalizaciji, američko je tržište domaćim tvrtkama bliže nego ikada prije u povijesti, a upravo se zato veliki broj njih, osobito iz IT sektora, želi otisnuti na poduzetnički put ‘preko Bare‘.

Ako se na vrijeme ne etabliraju na tom najinovativnijem svjetskom tržištu, u određenom trenutku razvoja ili čak od samoga pokretanja biznisa, nekim poduzetnicima poslije taj pothvat može biti samo teži. Doduše, sve ovisi o tome čime se tvrtka bavi i tko su ciljani korisnici softverskih rješenja koja proizvode. Jedno je sigurno: Sjedinjene Američke Države zbog veličine svojeg tržišta krajnjega korisnika vjerojatno imaju.

Zašto baš SAD?

Na primjer, hrvatska tvrtka ReversingLabs, koja se bavi detekcijom zloćudnog softvera i sigurnosti lanca opskrbe softvera, od svojih početaka prije 15 godina prodaje svoj proizvod na američkom tržištu, za što je tada bilo mnogo razloga.

– Osnivači Mario Vuksan i Tomislav Peričin imali su globalno konkurentan proizvod i izvornu tehnologiju za statičku analizu. Takva vrsta proizvoda prodaje se velikim security vendorima i velikim tehnološkim kompanijama koje su uglavnom stacionirane u SAD-u, zatim Fortune 500 korporacijama u visokoreguliranim i zrelim industrijama kao što su bankarstvo, financije i energetika, ali i vladinim agencijama i sigurnosnim službama, koje su u SAD-u među najrazvijenijima u svijetu. Osim toga, Vuksan je tijekom studija na prestižnim američkim sveučilištima i poslije radeći u velikim kompanijama poput Microsofta stekao odličnu mrežu kontakata. Zbog toga što je uglavnom živio u SAD-u imao je i lakši pristup ključnim konferencijama sigurnosne branše, novostima i kapitalu – objašnjava Saša Zdjelar, stručnjak za sigurnost i član Uprave ReversingLabsa.

U odnosu na druga tržišta, Zdjelar kao prednosti SAD-a vidi novac, pristup tehnologiji, činjenicu da je najveće i najzrelije tržište i da nudi najviše prilika te sigurniju naplatu. Za razliku od manjih zemalja, na američkom tržištu ima prostora za razne nišne proizvode.

Na američkom je tržištu uspio i Infobip, prvi hrvatski jednorog, zbog opsega i složenosti komunikacijskih rješenja koja su potrebna tamošnjim velikim tehnološkim kompanijama, poput Coca-Cole i Ubera.

– Američko tržište nudi razmjere. Ulazak na njega omogućuje rad s najvećim svjetskim kompanijama i tehnološkim tvrtkama, što pruža nevjerojatnu priliku za rast prihoda i razvoj proizvoda. Također, to je najkonkurentnije i najsloženije tržište koje tjera tvrtke da se stalno poboljšavaju. Kao što vrhunski tenisači potiču jedni druge na bolje rezultate, natjecanje u SAD-u prisiljava vas da unaprijedite svaki aspekt svoje organizacije kako biste zadovoljili visoke standarde tog tržišta. Kad smo shvatili da naš organski rast u SAD-u ne doseže ciljanu razinu ambicije, a da bismo ubrzali širenje, kupili smo OpenMarket od Amdocsa. Ta akvizicija omogućila nam je pristup većim kupcima, osiguravanje bolje infrastrukture i proširenje lokalnih timova, što nam je bila odskočna daska da postanemo važniji igrač na američkom tržištu. Naša ambicija oduvijek je bila biti globalni lider u našoj industriji, a da bismo to postigli, moramo biti važan igrač u SAD-u – govori Ivan Ostojić, član Uprave za razvoj poslovanja Infobipa, dodajući da američke tvrtke cijene dugoročna partnerstva i nisu samo usmjerene na troškove ili kratkoročne dobitke. Iako se možda ovako ‘izvana‘ ne čini tako.

Prije nekoliko godina u marketinško predstavljanje tvrtke i softverskih rješenja za hotelijere na američkom tržištu krenula je i domaća tvrtka InSky Solutions. U tome joj je pomogla udruga Association of Croatian American Professionals (ACAP).

– SAD je doista ‘zemlja mogućnosti‘ i za IT tvrtke koje posluju u turističkom sektoru, i to zahvaljujući ponajprije mnogim i atraktivnim turističkim mjestima te golemom broju ljudi koje privlači svake godine. Engleski jezik uvelike pomaže, kao i sveukupan pristup inovacijama, stoga se SAD nameće kao prirodna meta za tvrtke poput InSkya – ističe Trpimir Kvesić, direktor InSky Solutionsa.

Tržište i poslovna kultura u SAD-u podosta se razlikuju od europskih, odluke se donose brže i visok je stupanj orijentiranosti na rezultate, napominje Kvesić.

Ostojić, pak, povlači paralelu sa sportom pa američko tržište uspoređuje s nogometom gdje svaki igrač želi igrati u Ligi prvaka.

– SAD je liga prvaka u tehnološkom svijetu. To je mjesto na kojem igrate na najvećoj pozornici, uz najbolje u industriji, i gurate sebe da se natječete i učite. SAD je najinovativnije i najsloženije tržište, sa zahtjevnim kupcima i najmodernijom tehnologijom. To je mjesto gdje IT profesionalci mogu rasti suočavajući se s najvišom razinom konkurencije, što ih priprema da stečeno vrijedno iskustvo prenesu u druge regije. Biti izložen tom okružju neusporediva je prilika za rast – opisuje Ostojić.

