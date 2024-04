Ana Škeva Boiko (Oganj): Živimo za svaki novi proces digitalizacije s našim potpisom

Unatoč neobičnom imenu Oganj ta zagrebačka obiteljska tvrtka već se više od trideset godina bavi nečim sasvim drugim – klijentima prodaje, distribuira i daje u najam uređaje za ispis, a odnedavno se okrenula i digitalizaciji nudeći digitalna DMS rješenja (engl. document management system, sustav za upravljanje dokumentima) po narudžbi. Uza servis i održavanje pruža i konzultantske usluge u ispisnoj industriji.

Posljednjih osam godina na čelu tvrtke mlada je ekonomistica i predstavnica druge generacije nasljednika obiteljskog biznisa Ana Škeva Boiko, koja snažno zagovara digitalizaciju jer smatra da ona danas više nije pitanje izbora, nego nužnost. Zato su u tvrtki najprije digitalizirali vlastite procese i odlučili ih ponuditi svojim korisnicima. Objašnjava i kakve veze s time ima riječ ‘oganj‘ s obzirom na to da za njih to nije samo nasumičan izbor slova ili riječi.

– Za mene to ime nosi dublje značenje, povezano s korijenima i snagom obitelji. Priča oko imena naše obiteljske tvrtke uvijek mi iznova vraća osjećaj topline i sjete kad je moj otac, čovjek čvrsta imotskog duha, odlučio prkositi uobičajenim trendovima. Vidjevši da su sva imena koja su mu se sviđala već zauzeta, odlučio je pronaći nešto potpuno jedinstveno. To nije bio samo odabir imena, već izraz njegove upornosti i hrabrosti te mamine bezuvjetne podrške. S odmakom vremena Oganj je postao više od imena – postao je simbol naše obiteljske predanosti, ognjište oko kojeg se okupljamo i iz kojeg crpimo snagu. Vatra koja je prisutna u našem imenu simbolizira strast koju dijelimo prema našem poslu i našem timu. U tri desetljeća poslovanja ime Oganj postalo je sinonim za inovaciju i kvalitetu u području ispisnih uređaja, a u posljednjih pet godina i za digitalnu transformaciju. Danas, kad god čujem to ime, osjećam ponos zbog svakoga koraka našeg poduzetničkog puta i uzbuđenje zbog onoga što nam budućnost tek nosi – objašnjava Škeva Boiko, koja je vođenje obiteljskog posla preuzela sa samo 28 godina, nakon smrti oca, tvrtkina osnivača.

Iako je prije preuzimanja te odgovorne funkcije u Ognju radila više od pet godina, vodila ključne klijente te odrastajući svakodnevno bila uključena u obiteljsko poslovanje, priznaje da joj nije bilo nimalo lako. Iako si letvicu, dodaje Škeva Boiko, postavljaju visoko, i jednostavno žive ono što rade, pri postavljanju tako visokih ciljeva neizbježne su zapreke.

