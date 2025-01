Antonio Perić-Mažar (LOCASTIC): Ova će godina za IT biti najteža dosad – nema novih poslova i projekata

Splitski developer Locastic primarno se bavi digitalnom transformacijom tvrtki iz maloprodaje, e-trgovine, zdravstva, telekomunikacija, turizma, financija… Glavna su mu tržišta Europa, Sjeverna Amerika i Hrvatska, veliki klijenti BMW, Sonos, A1, Intesa Sanpaolo grupa i Cineplexx, a u Hrvatskoj surađuje s tvrtkama poput Netgena, Codeasyja, Amplibita, Aras Digitala, Devota i Lloyds digitala

Razborito i samokritično Antonio Perić-Mažar, Locasticov suosnivač i izvršni direktor, ocjenjuje trinaest godina postojanja informacijsko-tehnološke (IT) tvrtke iz Splita. Izmjenjivali su se usponi i padovi od osnivačke 2011. godine do danas, bilo je nesnalaženja u određenim gospodarskim okolnostima, ali prilagodbi i uzdizanja poslovanja te je unatoč izazovima Locasticova uzlazna putanja bila stalna. Pri tome Perić-Mažar doživljava posebno važnima upravo teške godine, zato što u njima vidi pravi ispit za svaku tvrtku.

– Tako dobivate nemilosrdnu povratnu informaciju. Ako ste agilni, prihvatit ćete je i učiti, u suprotnom, vrlo vjerojatno nećete opstati – jasan je Perić-Mažar.

To je bez zadrške primijenio i pri prvome većem izazovu, kada je Lokastic narastao na dvadesetak ljudi 2017. Zbog lošije organizacije na projektima, nejasnog cilja i upravljanja broj se zaposlenika smanjio, međutim, kada je napravljen plan reorganizacije i obavljen dogovor s timom, pri sljedećem rastu nije bilo nikakvih prepreka. U koronakrizi pak nakon prvotnog stresa dogodio se rast IT-a i potražnje za digitalnim rješenjima poput alata za online komunikaciju, mrežnih trgovina, automatizacije procesa i rada na daljinu, no to je bilo kratkog daha.

– Pokazalo se da dugoročna potreba ipak nije toliko velika, pa su se u 2022. i 2023. dogodili pad ulaganja i otpuštanje viška zaposlenika u IT-u u svijetu, ne samo u Hrvatskoj. Očekivalo se da će pad trajati mnogo kraće, sada nitko ne zna kako će završiti – zabrinut je Perić-Mažar.

Dok ide, ide

Zapravo nakon svega vjeruje da će 2025. biti najteža godina za IT dosad: nema novih poslova i projekata, sve stoji, potražnja je na rekordno niskim razinama, a bez novih projekata agencije su dugoročno osuđene na propast. Oslanjanje na postojeće klijente, napominje, svodi se na ‘dok ide, ide‘, što nikako nije dobro za posao.

– Svi kolege suočavaju se s istim problemom. Svi ulažu velik napor kako bi došli do novih klijenata i projekata, međutim, uglavnom se susrećemo s dodatnim rezanjem proračuna za 2025. Osim toga, imamo porast primjene novih tehnologija kao što su umjetna inteligencija i blockchain, ali nitko nema jasnu ideju kako bi svijet mogao izgledati za tri godine, kamoli za pet ili deset. Živimo vjerojatno u razdoblju najveće revolucije koju je čovječanstvo ikada doživjelo. Izazov nam je i to što su Hrvatska i regija brendirane kao outsourcing-područje s jeftinim i kvalitetnim developerima. Taj smjer je prilično loš i opasan zato što zapravo nismo (više) jeftini i zato što smo premali da bismo mogli biti velika outsourcing-regija ili država. Tu bitku u početku gubimo od jeftinije i mnogoljudnije radne snage s istoka. Zato se trebamo usmjeriti na svoje iskustvo i znanje iz raznih djelatnosti, odnosno dodatnu vrijednost koju možemo dati klijentima o razvoju proizvoda i rješavanju problema. Umjesto da im samo posuđujemo ljude koji pišu kôd, moramo biti oni koji im pomažu graditi posao – objašnjava Perić-Mažar.

Neizvjesna budućnost

Za Perić-Mažara očekivano je stoga bila teška 2024., jer su i kod nas stigle posljedice općeg stanja na tržištu. Locastic je ambiciozno zamislio lanjski rast od dvadesetak posto, no već je u prva tri mjeseca stalo nekoliko većih projekata. Uspjeli su se reorganizirati i zatvoriti neke manje projekte, pa će prihod ostati isti kao i prošle godine, ali uz odstupanje od pet posto, gore ili dolje. Dobit će biti nešto niža jer su troškovi rasli zbog inflacije, kao i zbog povećanja plaća u prvoj polovibi godine.

– Godina 2023. još uvijek je bila dobra za većinu, jer su postojali proračuni iz 2022. preneseni u 2023. Sada kada su potrošeni, na razini cijele IT industrije mogli bismo imati lošiju 2024. To se može vidjeti i u padu dobiti najvećih IT tvrtki i iz njihovih tromjesečnih izvješća. Iako neke analize pokazuju rast od oko 10 posto u 2024. za hrvatski IT, te bih brojeve uzeo s velikom dozom opreza. Svi vlasnici tvrtki i poduzetnici gledaju u budućnost, ne u sadašnjost, a jasno je da je ta budućnost neizvjesna, s vrlo malom potražnjom i malo novih poslova na tržištu – tvrdi Perić-Mažar.

U takvim okolnostima Locastic je 2023. dostigao 2,33 milijuna eura prihoda, što je 31,50 posto više nego u 2022., a neto dobit povećana je na 226.882 eura uz rast od 69,60 posto. Povećanje se dogodilo zbog potpisivanja novoga velikog ugovora s tvrtkom iz Teksasa i rasta poslovanja postojećih klijenta, pa Perić-Mažar ističe da je financijski 2023. bila njihova dosad najbolja godina. Na rast je utjecalo i povećanje kvalitete i broja ljudi u timu potkraj 2022. te u siječnju 2023. Bez obzira na to što nije bilo dodatnih većih ulaganja, rekao je, bilo je dobrih ugovora iz 2022., dobro optimiranih procesa i iskorištenosti ljudskih resursa na projektima. U odnosu na 2022. manji su bili troškovi izlaganja na konferencijama, ali s tim svim brojevima Perić-Mažar još uvijek nije potpuno zadovoljan iako sve ide u pravom smjeru.

– Bilo bi vrlo dobro kada se ne bismo vrtjeli isključivo oko turizma, jer IT može i treba dati mnogo više. Tu bi svakako dobro došla strateška podrška vlade, nadam se da ćemo putem CISEx-a barem dio toga uspjeti ostvariti. A spora birokracija nije odlika samo Hrvatske, već i cijele Europe, iako se tijekom godina situacija nešto popravila. U Europi se općenito previše bavimo regulacijama

