Atlantic Grupa u 2024. ostvarila rast prihoda od 10,8 posto i prvi put premašila milijardu eura

Atlantic Grupa je u 2024. godini zabilježila prihod od prodaje u iznosu od 1,08 milijardi eura, što u odnosu na prošlu godinu predstavlja rast od 10,8 posto. Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) porasla je 12,0 posto na 97,0 milijuna eura, dok neto dobit iznosi 26,5 milijuna eura i manja je 15,2 posto u odnosu na 2023. godinu. U skladu s najavama, riječ je o negativnom utjecaju snažnih pritisaka povijesno visokih cijena kave i kakaa na profitabilnost, osobito u zadnjem kvartalu prošle godine.

- Unatoč nepovoljnim uvjetima iz okruženja, Atlantic Grupa je 2024. godinu završila s odličnim prodajnim rezultatima, koji po prvi puta nadmašuju milijardu eura. Rekordan prihod ostvaren je uslijed rasta prodaje u svim poslovnim i distribucijskim područjima te na većim tržištima, a rast EBITDA postigli smo unatoč do sada nezabilježenom poskupljenju naših ključnih sirovina, kave i kakaa, te većim ulaganjima u zaposlene i marketing. Želim zahvaliti svim našim zaposlenima na predanosti u jačanju poslovanja, kao i našim partnerima na dugogodišnjoj podršci. Očekujemo i dalje izazovno okruženje, ali ostajemo usredotočeni na jačanje konkurentnosti, inovacije te profitabilan i održiv rast - istaknuo je predsjednik Uprave Atlantic Grupe Emil Tedeschi.

Kava, pića i delikatesni namazi prednjače u rastu

Najveći rast prodaje ostvarila su Strateška poslovna područja (SPP) Kava (24,5 posto) te Pića (9,5 posto) i Delikatesni namazi (9,1 posto). Kava je s udjelom u ukupnom prihodu od 23,0 posto najveća pojedinačna kategorija. U distribuciji prednjači Strateško distribucijsko područje (SDP) Srbija s rastom od 12,6 posto, a slijede Sjeverna Makedonija s rastom od 11,3 posto i Hrvatska s rastom od 8,7 posto, dok ključna europska tržišta ostvaruju dvoznamenkasti rast uslijed rasta prodaje na tržištima Njemačke, Austrije i Švicarske. U ukupnoj prodaji vlastiti brendovi čine 62,7 posto, ljekarničko poslovanje 8,8 posto, dok principalski brendovi sudjeluju s 28,5 posto prihoda od prodaje.

Godinu iza nas obilježila je akvizicija Strauss Adriatica, integracija u sustav Atlantic Grupe provedena je iznimno uspješno te se od sljedeće godine očekuju značajni sinergijski efekti. Od distribucijskog razvoja valja izdvojiti automatizaciju centralnog skladišta u Vukovini s naprednom 2D shuttle tehnologijom, koju je Atlantic uveo među prvima u ovom dijelu Europe. Godina je protekla sa značajnim kapitalnim ulaganjima od gotovo 50 milijuna eura, a ističu se ulaganja u razvoj proizvodnih linija za slani i slatki snack u Beogradu te proizvodni pogon Donata u Rogaškoj Slatini.

Održivost i odgovornost na prvom mjestu

Održivi rast ostaje jedna od glavnih strateških odrednica u poslovanju Atlantic Grupe. Kompaniju su stručne organizacije i institucije prepoznale kao ESG lidera u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji, te je osvojila nagrade za tranziciju prema cirkularnoj ekonomiji i obrazovne programe. Osim toga, dobila je i certifikat ‘Equal Pay Champion‘ koji se dodjeljuje tvrtkama koje su posvećene jednakom plaćanju svojih zaposlenika za jednak rad, te jednakim karijernim prilikama bez obzira na spol, kao i priznanje Above and Beyond za kvalitetu u upravljanju ljudskim potencijalima, koje dodjeljuje Selectio Grupa u sklopu projekta Poslodavac Partner.

Atlantic Grupa je u 2024. godini, peti put zaredom dobila nagradu za najbolje odnose s ulagateljima, koju dodjeljuje Poslovni dnevnik u suradnji sa ZSE-om, a nije izostala ni nagrada za građene povjerenja javnosti koju, također u suradnji s ZSE-om dodjeljuje PwC Hrvatska. Četvrtu je, pak, uzastopnu godinu dobitnica priznanja za najbolje korporativno upravljanje, koje dodjeljuju Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) i Jutarnji list. Navedene nagrade i priznanja iznova svjedoče o posvećenosti kompanije transparentnosti, profesionalnosti i kvalitetnom poslovnom izvještavanju. Od korporativnih vijesti tijekom godine ističe se ona da je u srpnju isplaćena dividenda od 1,20 eura po dionici, što čini više od 50 posto konsolidirane godišnje dobiti, čime se dodatno potvrđuje stabilnost i nastavak poslovne uspješnosti.