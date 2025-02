AZTN naložio Eagle Hillsu tri uvjeta za koncentraciju sa Sunčanim Hvarom

Arapski investitor Muhamed Alabar od ranije je već vlasnik tvrtke Sunce hoteli, koju je kupio od Jake Andabaka, a koja raspolaže s jedanaest hotela te nekoliko kampova na području Dalmacije

Više od godinu dana nakon što je arapski investitor Muhamed Alabar, odnosno njegova kompanija Eagle Hills, preuzela stopostotni vlasnički udjel u Sunčanom Hvaru od fonda CPI Property Group, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) donijela je rješenje o uvjetnom odobrenju koncentracije koja time nastaje. Eagle Hills, naime, od ranije je već vlasnik tvrtke Sunce hoteli, koju je kupio od Jake Andabaka, a koja raspolaže s jedanaest hotela te nekoliko kampova na području Dalmacije.

Tri su uvjeta koja novi vlasnik Sunčanog Hvara mora ispuniti, a koja je predložio sam Eagle Hills, kako bi se otklonili negativni učinci predmetne koncentracije na tržišno natjecanje.

Prvi je uvjet da u roku od pet godina u Sunčani Hvar uloži najmanje 20 do 30 milijuna eura u hotele Sirena i (li) Amfora, što ne isključuje i ulaganje u druge postojeće ili nove smještajne jedinice Sunčanog Hvara. Time bi došlo do pozitivnih učinaka koji mogu otkloniti potencijalno narušavanje tržišnog natjecanja. Ulaganjem u Hotel Sirena, naime, bila bi poboljšana i diverzificirana hotelska ponuda u gradu Hvaru jer se taj hotel nalazi dva kilometra od grada, u uvali koja do sada nije bila dovoljno turistički iskorištena, a ujedno bi time bila i povećana konkurentnost Sunčanog Hvara. Investicija u Hotel Sirena također će imati pozitivne učinke i na dobrobit lokalne zajednice jer će se obnoviti šetnica kao i rasvjeta prilaza plaži, uvesti nova WIFI mreža u cijeloj uvali, sanirati kanalizacija kao nadogradnja zaštite okoliša i čistoće mora, uvesti novi sadržaji kao što su caffe bar na plaži, dječji kutak te uvesti novi javni sanitarni čvor na plaži.

Odnosi s dobavljačima

Preostala dva uvjeta vezana su uz odnose s dobavljačima. Prvo, AZTN nalaže tvrtkama Sunčani Hvar i Sunčani Hvar nekretnine, kao poduzetnicima pod kontrolom Eagle Hillsa, da održe na snazi sve ugovore koje su do sada sklopili s dobavljačima svih vrsta proizvoda i usluga, a koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Komercijalni uvjeti (uključujući uvjete i odredbe plaćanja) u bitnome moraju biti jednaki ili povoljniji od onih dogovorenih u trenutačno važećim ugovorima.

Drugo, Sunačani Hvari i Sunčani Hvar nekretnine moraju povećati vrijednost predmeta ugovora sklopljenih s dobavljačima roba i usluga sa sjedištem na otoku Hvaru, što ne isključuje i ostale dobavljače s preostalog mjerodavnog tržišta i općenito tržišta Republike Hrvatske, barem za deset posto u odnosu na godišnju vrijednost ugovora sklopljenih s dobavljačima roba i usluga sa sjedištem na otoku Hvaru tijekom 2024. godine. Godišnja vrijednost ugovora sklopljenih s dobavljačima roba i usluga sa sjedištem na otoku Hvaru tijekom 2024. godine iznosila je između 20 i 30 posto ukupne godišnje vrijednosti ugovora sklopljenih sa svim dobavljačima.

Kako se navodi u rješenju AZTN-a, Eagle Hills smatra da će se održavanjem na snazi svih ugovora s postojećim dobavljačima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uključujući i one sa sjedištem na otoku Hvaru, skratiti lanac distribucije, smanjiti troškovi transporta i distribucije te održati specijalizacija proizvoda. Također, mjera će osigurati da postojeći dobavljači ne budu zamijenjeni drugim dobavljačima koje Eagle Hills angažira na drugim lokacijama na mjerodavnom zemljopisnom tržištu. Nadalje, održavanje postojećeg dobavljačkog lanca osigurava da su potencijalne tržišne deformacije, prepreke ulasku na tržište, poremećaji i neravnoteže u pregovaranju svedeni na minimum. Čuvajući stabilnost, pristup tržištu te učinkovitost tržišta, ovaj pristup podržava konkurentsko okruženje u kojem poduzetnici mogu poslovati pod jednakim uvjetima, ostvarujući dugoročne ekonomske koristi i dobrobit potrošača.

Razvojem i povećanjem postojećeg dobavljačkog lanca u pogledu godišnje vrijednosti predmeta ugovora dobavljača sa sjedištem na otoku Hvaru i Republici Hrvatskoj, istovremeno će se povećati konkurentnost tržišta lokalnih dobavljača. Navedena mjera će skratiti distribucijski lanac, smanjiti troškove transporta i distribucije te održati specijalizaciju proizvoda. Završno, poticanjem raznolikog, visokokvalitetnog lokalnog opskrbnog lanca, tržište postaje otpornije, učinkovitije i usklađeno s dugoročnim ekonomskim i konkurentskim načelima.

Značajni utjecaj koncentracije

Potpunu prijavu koncentracije Eagle Hillsa i Sunčanog Hvara AZTN je zaprimio 11. lipnja 2024., nakon čega je objavljen javni poziv svim zainteresiranima da AZTN-u dostave mišljenja i primjedbe na provedbu te koncentracije na tržištu ugostiteljske djelatnosti smještaja i prehrane gostiju u smještajnim objektima tipa hotel i na tržištu ugostiteljske djelatnosti smještaja i prehrane gostiju u smještajnim objektima tipa kamp na područje Splitsko-dalmatinske županije. Na javni poziv je zaprimljeno jedno mišljenje zainteresirane osobe.

No na temelju dokaza dostavljenih uz prijavu, drugih raspoloživih podataka i saznanja te dostavljenih mišljenja, AZTN je ocijenio da bi koncentracija mogla imati značajni učinak na tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu te da je potrebno je provesti dubinsku ekonomsku i pravnu analizu u tom predmetu radi mogućeg utvrđivanja mjerodavnog tržišta u zemljopisnom smislu na uže područje, kao i u smislu segmentacije hotelskog smještaja prema kvaliteti usluge, kako bi se odredio utjecaj na učinkovito tržišno natjecanje.

Slijedom toga AZTN je pokrenuo postupak ocjene koncentracije na drugoj razini te su poslani upitnici na široki krug dionika (Ministarstvo turizma i sporta, hotelski lanci, nezavisni hoteli, turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave, putničke agencije, nezavisne udruge u turizmu i dr.), uslijed čega je postupak s početna tri mjeseca produžen na šest mjeseci.