Boro Vujović (Opereta): Cijene nekretnina ne padaju jer investitori mogu čekati da postignu cijenu koju su postavili

- Naši podaci pokazuju da je pad prometa nekretninama iznosio oko 20 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najizraženiji pad zabilježen je u Zagrebu, gdje je glavni uzrok izostanak programa subvencioniranja stambenih kredita (APN krediti) koji je bio prisutan u proljeće prošle godine. Pad transakcija posebno je vidljiv u ožujku i travnju, dok se u svibnju i lipnju tržište stabiliziralo.

Unatoč padu prometa nekretnina, nije došlo do njihovog pada cijena. Neki čak najavljuju daljnji nastavak rasta. Zašto je hrvatsko tržište nekretnina tako tromo i prkosi ekonomskoj logici? Nije li logično da u slučaju pada potražnje i prodaje padaju i cijene?

- Najbolji primjer da tržište ne slijedi uvijek ekonomsku logiku imali smo tijekom ekonomske krize iz 2009. godine, kada je promet nekretnina padao, dok su cijene lagano počele padati tek godinu dana kasnije, odnosno, na našem je tržištu taj pad trajao do 2015. godine. Sad nismo u sličnoj situaciji zbog niza razloga. Naime, unatoč padu prometa nekretnina, nije došlo do drastičnog pada cijena, dok je u nekoliko država došlo do manjih korekcija cijena. Zašto je tome tako najbolje pokazuje primjer našeg investitora koji je upravo završio zgradu u Istri i prodao 25 posto stanova, dok je za sličan projekt prije godinu i pol, do trenutka izdavanja uporabne dozvole, sve stanove imao prodane. Investitori razmišljaju na način da će radije pričekati da nekretnina postigne cijenu koju su postavili jer tržište pokazuje kako je novac taj koji inflacijom gubi vrijednost, dok vrijednost nekretnine raste iz godine u godinu. Samim time, oni mogu čekati jer većina investitora gradi vlastitim sredstvima, ne pritišću ih banke, a dio uloženog novca mogu vraćati i kroz turistički najam, dok nekretninu ne prodaju po željenoj cijeni. Ako se osvrnemo na troškove i vrijeme gradnje novog projekta, oni su značajno viši i duži nego kod projekta koji je završen godinu i pol ranije. Osim toga, investitori u Hrvatskoj osluškuju i druga tržišta, primjerice Njemačku i Austriju, zbog čega i zaustavljaju daljnje projekte. Mi smo malo tržište, ovisno o unutarnjim procesima i ekonomiji. Kad bi turistička sezona značajno podbacila, to bi moglo imati utjecaj na pad cijena jer je dobar dio vlasnika nekretnina za najam kreditno opterećen pa bi loša sezona dovela do problema s otplatom hipoteke i potencijalno bi bili primorani staviti nekretninu na tržište po nižoj cijeni. Uz to, ne treba zaboraviti na obnovu nekretnina od posljedica potresa, što generira ozbiljne prihode građevinskoj industriji, mali broj zaposlenih, turizam kao generator BDP-a, kao i činjenicu da smo dio eurozone.